 Демократическая оппозиция должна с помощью прозрачной процедуры выбрать единого кандидата в президенты, - открытое письмо представителей украинского среднего класса

Об этом написал на своей странице в Фейсбуке сооснователь Bendukidze Free Market Center, экс-главред журнала Forbes-Украина Владимир Федорин, передает Цензор.НЕТ.

"Давайте напомним нашим прогрессивным политикам, что это они для нас, а не мы для них. Подписал открытое письмо от представителей среднего класса с требованием к демократам определить единого кандидата на президентские выборы. Был 15-й. Пожалуйста, подписывайте, и распространяйте. Минута вашего времени - и шанс изменить ход истории", - сообщил он и опубликовал соответсвующее письмо.

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Далее приводим текст письма:

"Открытое письмо к лидерам демократических сил

Мы, представители украинского среднего класса, обращаемся к лидерам демократических сил с требованием объединить усилия для победы на следующих выборах Президента Украины.

Мы обращаемся лично к Анатолию Гриценко, Василию Гацько, Михеилу Саакашвили, Андрею Садовому, Александру Солонтаю, Виктору Чумаку.

Уважаемые друзья!

За несколько месяцев Украина вновь окажется перед судьбоносным выбором. Или украинцы выберут в президенты представителя старого политического класса, или прогрессивные силы смогут положить конец олигархическому этапу в истории страны. Мы считаем, что способным на эту победу может оказаться один из вас - или тот или та, кто благодаря вашим усилиям выборет право стать единым кандидатом от демократической проукраинской оппозиции.

Для этой победы нам всем - и избирателям, и политикам - придется много поработать. У нас нет и не будет ни гарантированного доступа к олигархическим телеканалам, ни огромных финансовых ресурсов, ни такой роскоши, как честная, непредвзятая избирательная система. На этот раз украинский избиратель вновь столкнется с сильным давлением со стороны властей, потоками лжи со стороны наемников олигархата и антиукраинской пропаганды - со стороны Москвы, которая не упустит свой шанс еще больше ослабить Украину.

Нам всем будет трудно. Но на нашей стороне - правда, на нашей стороне - искреннее желание вывести страну на путь устойчивого развития. Наши враги считают, что эти ресурсы ничего не стоят. На самом деле они бесценны.

Для победы к ним надо добавить только одно - единство и доверие. Мы, ваши избиратели, должны напомнить, что любой результат, кроме победы прогрессивного кандидата, станет поражением и для нас, и для всей страны, которая вновь рискует пережить потерянное пятилетие.

Вы, лидеры прогрессивных сил, должны объединить усилия, чтобы с помощью открытой, честной и прозрачной процедуры выбрать единого кандидата, а затем - поддержать его всеми имеющимися силами. Со своей стороны средний класс также приложит все усилия для победы. Только так сможем защитить независимость нашей страны и начать ее быструю интеграцию в современный мир надежно защищенных прав человека и больших возможностей".

Подписать письмо можно здесь.