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 Политика Украины
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 Демократическая оппозиция должна с помощью прозрачной процедуры выбрать единого кандидата в президенты, - открытое письмо представителей украинского среднего класса

Представители украинского среднего класса обратились к лидерам демократических сил с требованием объединить усилия и определить единого кандидата на следующих выборах Президента Украины.

Об этом написал на своей странице в Фейсбуке сооснователь Bendukidze Free Market Center, экс-главред журнала Forbes-Украина Владимир Федорин, передает Цензор.НЕТ.

"Давайте напомним нашим прогрессивным политикам, что это они для нас, а не мы для них. Подписал открытое письмо от представителей среднего класса с требованием к демократам определить единого кандидата на президентские выборы. Был 15-й. Пожалуйста, подписывайте, и распространяйте. Минута вашего времени - и шанс изменить ход истории", - сообщил он и опубликовал соответсвующее письмо.

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Далее приводим текст письма: 

"Открытое письмо к лидерам демократических сил

Мы, представители украинского среднего класса, обращаемся к лидерам демократических сил с требованием объединить усилия для победы на следующих выборах Президента Украины.

Мы обращаемся лично к Анатолию Гриценко, Василию Гацько, Михеилу Саакашвили, Андрею Садовому, Александру Солонтаю, Виктору Чумаку.

Уважаемые друзья!

За несколько месяцев Украина вновь окажется перед судьбоносным выбором. Или украинцы выберут в президенты представителя старого политического класса, или прогрессивные силы смогут положить конец олигархическому этапу в истории страны. Мы считаем, что способным на эту победу может оказаться один из вас - или тот или та, кто благодаря вашим усилиям выборет право стать единым кандидатом от демократической проукраинской оппозиции.

Для этой победы нам всем - и избирателям, и политикам - придется много поработать. У нас нет и не будет ни гарантированного доступа к олигархическим телеканалам, ни огромных финансовых ресурсов, ни такой роскоши, как честная, непредвзятая избирательная система. На этот раз украинский избиратель вновь столкнется с сильным давлением со стороны властей, потоками лжи со стороны наемников олигархата и антиукраинской пропаганды - со стороны Москвы, которая не упустит свой шанс еще больше ослабить Украину.

Нам всем будет трудно. Но на нашей стороне - правда, на нашей стороне - искреннее желание вывести страну на путь устойчивого развития. Наши враги считают, что эти ресурсы ничего не стоят. На самом деле они бесценны.

Для победы к ним надо добавить только одно - единство и доверие. Мы, ваши избиратели, должны напомнить, что любой результат, кроме победы прогрессивного кандидата, станет поражением и для нас, и для всей страны, которая вновь рискует пережить потерянное пятилетие.

Вы, лидеры прогрессивных сил, должны объединить усилия, чтобы с помощью открытой, честной и прозрачной процедуры выбрать единого кандидата, а затем - поддержать его всеми имеющимися силами. Со своей стороны средний класс также приложит все усилия для победы. Только так сможем защитить независимость нашей страны и начать ее быструю интеграцию в современный мир надежно защищенных прав человека и больших возможностей".

Подписать письмо можно здесь.

Демократическая оппозиция должна с помощью прозрачной процедуры выбрать единого кандидата в президенты, - открытое письмо представителей украинского среднего класса 01

Источник: https://censor.net.ua/n3072664
 
   
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І хто вирішив, що саме вони -середній клас?
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Бо підписанти дійсно з середнього класу- і не більше цього. Скільки буде тих підписантів- вже інша мова.
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Через 10 месяцев Порохатая Свинья наконец перестанет быть презиком.
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А когда хоть выборы? Конкретной даты ведь нет
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Выборы Президента Украины в соответствии с Конституцией Украины и Законом Украины «О выборах Президента Украины» должны состояться 31 марта 2019 года.
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Это если путен не нападьот, шоб помочь остаться своему вассалу у власти
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та не. хуйло уже и так напало в 14 году, а вот роттердам ++ еще не напал. Но обязательно нападьот.
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Терпилам пока нравиться роттердам с одним плюсом. Просто визжат от счастья в сберкассах. Тьфу! Так что не удивлюсь
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Даже если нападьот, то слишком долго поддерживать режим ВП не получится.
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Вже 9 місяців залишилось до того дня,як рило всьо в сльозах і в соплях буде давати інтервью в посольстві РФ журналістам західних ЗМІ, про політичні переслідування.
Демократична опозиція має за допомогою прозорої процедури обрати єдиного кандидата в президенти, - відкритий лист представників українського середнього класу - Цензор.НЕТ 4157
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Олекса́ндр Ге́йзович Солонта́й (нар. 28 липня 1980, Ужгород) - керівник програми практичної політики, експерт Інституту Політичної Освіти, громадський діяч.

Партія "Сила людей".
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Прочитал фамилию Гриценко и задумался... А этот "настоящий полковник", хоть раз был на фронте? Съездил, поддержал солдат? Возможно я пропустил это, если было то поделитесь новостью про это.
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ты пиши что гражданин грицацуев всю армию разворовал и продал, а то как то у тебя малошыкаладно получается.
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А він армію розбудував, підготцвав до зовнішньої агресії? Пиши, любитель срузкого міра, про досягнення палковніка на спецзаданії по розвалу армії.
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На мотив "Владимирский централ"

И снова в пятый раз - по помытому
Так хочет быть одной - самой чистою
И тратит густо бабки - не свои

Бигбордами вокруг - все заставлено
Реклама - густо медом приправлена
и смысл там один - народ лохи! © мое
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Ця шобла з переліку і є "демократичні лідери"? Тепер зрозуміло, що за "середній клас" до них звернувся. Демократична опозиція має за допомогою прозорої процедури обрати єдиного кандидата в президенти, - відкритий лист представників українського середнього класу - Цензор.НЕТ 4443
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И кто же эти представители "средняго" класса? Администрация президента?
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Вот они обращаются лично к Анатолию Гриценко, Василию Гацько, Михеилу Саакашвили, Андрею Садовому, Александру Солонтаю, Виктору Чумаку....... Вы верите что после них у нас не станет олигархов? Обещали нам уже и землю дать каждой украинской семье вместо пенсий,обещали что уже завтра наступит завтра ..ой это наступило они ВСЕ не сбрехали и так нас водят за нос с 1991 года
Источник: https://censor.net.ua/n3072664
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пля, буду голосовать за кого угодно, но только не Юльку или Петруччо!
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средний класс у нас, оказывается, тоже дебилы. Требовать единого кандидата от демократических сил все равно, что требовать повысить надои молока продавщицы молочного магазина. Она бы может и рада была, да только не ее выпасают и доят, она просто продает выдоенное. Так и все эти кандидаты. Они просто делают вид, что представляют в обществе то, чем само общество не обладает. Нет у этого общества идеи, оправдывающей украинское общество и его намерения. И как тогда представителя того, чего нет, можно выбрать, да еще как единого кандидата, ох и уморили)))
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а вот выбрать честно и открыто единого кандидата и быть преданным ему этой гнилой галерке не позволяет плебейская сущность.Каждая моська мнит себя слоном и ненавидит других мосек.Это генетическая проблема Польши и Украины,только у поляков орды под боком нет
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Хотєлкі петра(рило).

Ми, представники українського середнього класу, звертаємося до лідерів демократичних сил з вимогою об'єднати зусилля задля перемоги на наступних виборах Президента України.
Ми звертаємось особисто до Анатолія Гриценка, Василя Гацька, Міхеіла Саакашвілі, Андрія Садового, Олександра Солонтая, Віктора Чумака.
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Средний класс уничтожается. Что было сделано для малого и среднего бизнеса? Что-то не вижу бурного развития и потоков инвесторов. Суды остались те же после реформы, а инвесторы хотят надёжности.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДемократическая оппозиция должна с помощью прозрачной процедуры выбрать единого кандидата в президенты, - открытое письмо представителей украинского среднего класса
 
 
 
 
 
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