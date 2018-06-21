 Мэр Белгорода-Днестровского Гинак подала в отставку из-за политического кризиса в городе: "Я слишком хорошего мнения была о своём окружении..."

Как передает Цензор.НЕТ, на своей странице в Facebook она объяснила причины, которые вынудили ее принять такое решение. В первую очередь – это состояние постоянной политической борьбы в городе, из-за чего не удается решить множественные городские проблемы.

"Да, финансовая децентрализация существенно увеличила бюджет города, доходная его часть возросла. Но те обязательства, которые возложило на нас государство, несоизмеримо выше возможностей нашего небольшого городка. Искать пути решения тех или иных вопросов, решать все насущные проблемы города можно. Можно лишь тогда, когда это единая цель всех ветвей власти! Когда депутаты и мэр, избранные народом, и чиновники назначенные на ответственные посты, руководители коммунальных предприятий объединены одной целью – возродить город, вдохнуть в него жизнь!", - отметила Гинак.

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Мэр Белгорода-Днестровского поблагодарила всех, кто ее поддерживал и поддерживает и отметила, что продолжит работать на благо города.

"Я не прощаюсь! Я остаюсь в городе и продолжаю работать на благо его жителей. У меня есть благотворительный фонд, где меня ждут с нетерпением и у нас еще очень много не реализованных проектов. Я теперь смогу больше времени уделять общественной работе и благотворительности!", - резюмировала она.

Как пишет "Интерйакс-Украина", в конце мая Гинак обратилась к Верховной Раде с просьбой распустить местный городской совет из-за блокирования депутатами проведения сессии.

Несколько месяцев собрания в городе не собирались из-за того, что 20 депутатов из 34 депутатов из партий "Оппозиционный блок", "Наш край" и "Видродження", а также почти все депутаты "Батькивщины" не являлись на пленарное заседание

По словам мэра, таким образом ее политические оппоненты пытались снять градоначальницу с должности.

Она добавила, что отсутствующие депутаты могли бы снять ее с должности, набрав 23 голоса в городском совете.

Также Гинак описала ряд проблем, которые городские власти не могут решить из-за отсутствия решений по бюджету, включая вероятность отключения воды в городе и невозможность провести капремонт улиц города.

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Гинак была избрана мэром Белгорода-Днестровского Одесской области в октябре 2015 года, набрав около 46% голосов избирателей. До этого возглавляла обувную фабрику "Белста". На выборах балотировалась от партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность".







