 США хотят поладить с РФ, но русские хотели бы видеть президентом Клинтон, а не меня, - Трамп

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, такие соображения он озвучил в эмоциональной речи перед сторонниками в Дулуте (штат Миннесота).

Трамп начал с того, что был бы не прочь "наладить отношения" с Россией, но Москва якобы разочарована тем, что именно он пришел к власти в США.

"Я вам кое-что скажу: мы хотим поладить с Россией. Но она смотрит и говорит: "Черт, лучше бы она (Клинтон. - Ред.) победила на выборах" <...> Мы сделали много всего, в том числе (ввели) санкции, с которыми они хотят состязаться... Теперь русские оглядываются в прошлое и думают: "Знаешь, лучше бы жуликоватая Хиллари выиграла - это было бы лучше для России", - рассказал президент США в эфире канала Fox News.

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После этого Трамп резко закрыл тему и посоветовал людям "выбрать больше республиканцев, чтобы мы могли выполнить все, о чем я говорю".

В Кремле надеются, что во время июльской поездки в Европу Трамп может встретиться в Вене с коллегой из РФ Владимиром Путиным.