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 Политика Украины
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Все про:валюта (2992) ВР (22091) нацбезопасность (116) неприкосновенность (835) Антикоррупционный суд (288) Пономарев Александр (21)

 Рада сегодня продолжит рассмотрение законопроекта о нацбезопасности и попробует снять неприкосновенность с напавшего на журналистов Пономарева

Верховная Рада в четверг, 21 июня, продолжит рассмотрение поправок к президентскому законопроекту №8068 "О национальной безопасности", подготовленному ко второму чтению.

Об этом говорится в повестке дня сессии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Продолжение рассмотрения законопроекта о нацбезопасности депутаты начнут со 197 поправки. Всего за время подготовки проекта ко второму чтению их поступило 427.

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Законопроект предусматривает отмену трех законов "Об основах национальной безопасности Украины", "О демократическом гражданском контроле над Военной организацией и правоохранительными органами государства" и "Об организации оборонного планирования".

Также документ начинает реформу силовых ведомств в соответствии со стандартами НАТО. Так, через полгода после его принятия в целом должен быть разработан и подан в парламент новый законопроект – "О службе безопасности Украины".

Кроме того, Рада планирует включить в повестку дня и принять в целом два проекта 8497 "Об образовании Высшего антикоррупционного суда" и 7441 "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием Закона Украины "О Высшем антикоррупционном суде", внесенных Президентом Украины.

Далее народные депутаты намерены принять во втором чтении еще один президентский законопроект - "О валюте" (8152).

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После этого - блок вопросов о включении в повестку дня около 20 законопроектов, среди которых проект 8265 "О внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" и некоторых других законодательных актов Украины", внесенный Президентом.

После этого Рада будет рассматривать вопрос о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата из парламентской группы "Воля народа" Александра Пономарева. Вместе с тем соответствующее представление Генпрокуратуры Комитет ВР по вопросам Регламента и организации работы парламента 7 июня признал немотивированным.

Первое чтение предстоит пройти правительственному законопроекту 8046 "О внесении изменений в пункт из раздела ХІІ "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "Об образовании" относительно уточнения некоторых положений" и альтернативному ему депутатскому 8046-2.

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Во втором чтении депутаты намерены рассмотреть законопроекты 3131 "О внесении изменения в статью 11 Закона Украины "Об управлении объектами государственной собственности" относительно упорядочения процедуры отчуждения субъектами хозяйствования государственного сектора экономики жилья своим работникам", 6229 "Об обеспечении прозрачности в добывающих отраслях" и 5435 "О правовом статусе лиц, пропавших без вести".

Источник: https://censor.net.ua/n3072657
 
 
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"Также документ начинает реформу силовых ведомств в соответствии со стандартами НАТО." Источник: https://censor.net.ua/n3072657
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Ты знаешь, Саня, я гордился нашей новой полицией. Вот, до вчерашнего дня. Посмотри, на верхнее видео. Такая вот реформа...
https://www.0629.com.ua/news/2074971
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попробует снять неприкосновенность с напавшего на журналистов Пономарева

да уж, с гопника - и попробует.....
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просто депутат так разговаривает с людьми..привычка 90-х..рафик неуиноуат
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возмущенніх журналистов что-то не сліхать...
єто ж не дятло-кроті"
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Если они с него снимут неприкосновенность именно за это(!), то, как мне кажется, ему будет что сказать коллегам, в своем последнем слове. И будет что пожелать. И они это прекрасно хавают.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада сегодня продолжит рассмотрение законопроекта о нацбезопасности и попробует снять неприкосновенность с напавшего на журналистов Пономарева
 
 
 
 
 
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