 Рада сегодня продолжит рассмотрение законопроекта о нацбезопасности и попробует снять неприкосновенность с напавшего на журналистов Пономарева

Об этом говорится в повестке дня сессии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Продолжение рассмотрения законопроекта о нацбезопасности депутаты начнут со 197 поправки. Всего за время подготовки проекта ко второму чтению их поступило 427.
Законопроект предусматривает отмену трех законов "Об основах национальной безопасности Украины", "О демократическом гражданском контроле над Военной организацией и правоохранительными органами государства" и "Об организации оборонного планирования".
Также документ начинает реформу силовых ведомств в соответствии со стандартами НАТО. Так, через полгода после его принятия в целом должен быть разработан и подан в парламент новый законопроект – "О службе безопасности Украины".
Кроме того, Рада планирует включить в повестку дня и принять в целом два проекта 8497 "Об образовании Высшего антикоррупционного суда" и 7441 "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием Закона Украины "О Высшем антикоррупционном суде", внесенных Президентом Украины.
Далее народные депутаты намерены принять во втором чтении еще один президентский законопроект - "О валюте" (8152).
После этого - блок вопросов о включении в повестку дня около 20 законопроектов, среди которых проект 8265 "О внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" и некоторых других законодательных актов Украины", внесенный Президентом.
После этого Рада будет рассматривать вопрос о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата из парламентской группы "Воля народа" Александра Пономарева. Вместе с тем соответствующее представление Генпрокуратуры Комитет ВР по вопросам Регламента и организации работы парламента 7 июня признал немотивированным.
Первое чтение предстоит пройти правительственному законопроекту 8046 "О внесении изменений в пункт из раздела ХІІ "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "Об образовании" относительно уточнения некоторых положений" и альтернативному ему депутатскому 8046-2.
Во втором чтении депутаты намерены рассмотреть законопроекты 3131 "О внесении изменения в статью 11 Закона Украины "Об управлении объектами государственной собственности" относительно упорядочения процедуры отчуждения субъектами хозяйствования государственного сектора экономики жилья своим работникам", 6229 "Об обеспечении прозрачности в добывающих отраслях" и 5435 "О правовом статусе лиц, пропавших без вести".
"Также документ начинает реформу силовых ведомств в соответствии со стандартами НАТО." Источник: https://censor.net.ua/n3072657
https://www.0629.com.ua/news/2074971
да уж, с гопника - и попробует.....
єто ж не дятло-кроті"