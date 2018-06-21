 Линкявичюс в рамках визита в Украину посетит Луганщину, где ознакомится с ситуацией безопасности и обсудит пути углубления сотрудничества, - МИД

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

По данным ведомства, целью визита главы внешнеполитического ведомства Литвы является обсуждение дальнейшего развития украинского-литовского стратегического партнерства и взаимодействия на международном уровне в вопросе противодействия российской агрессии.

21 июня в МИД Украины состоятся переговоры между министрами иностранных дел Украины и Литвы. В центре внимания сторон будут находиться актуальные вопросы двустороннего сотрудничества между Украиной и Литвой, восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины, предоставление нашей стране консультативной помощи в проведении реформ, а также совместные инициативы по продвижению Украины на пути европейской и евроатлантической интеграции.

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Вечером 21 июня Павел Климкин и Линас Линкявичюс примут участие в открытии традиционного мероприятия МИД Украины Open air 2018 - перформанса "Эдигна. Дочь Анны Киевской и Генриха I".

Программой визита также предусмотрено проведение отдельных рабочих встреч Главы внешнеполитического ведомства Литвы с руководством украинского государства.

В рамках визита Линкявичюс намерен посетить Луганскую область и обсудить пути углубления сотрудничества, прежде всего в плане поддержки Литвой малого и среднего предпринимательства. Литовский министр также ознакомится с актуальной ситуацией безопасности в регионе, обусловленной продолжающейся военной агрессией РФ против Украины.