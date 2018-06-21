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Все про:Великобритания (1886) дезинформация (83) Польша (4385) пропаганда (1979) Россия (69715) МИД Польши (206)

 Главы МИД Польши и Британии обсудят совместное противодействие российской дезинформации

Сегодня главы МИД и министерств обороны Польши и Великобритании встретятся в Геленове под Варшавой на консультации, чтобы обсудить противодействие дезинформации России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом сообщает пресс-служба польского МИД.

"Важным предметом внимания собеседников будет интенсификация сотрудничества в сфере противодействия российской дезинформации в странах "Восточного партнерства", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эксперты ЕС назвали пять видов дезинформации, которые может использовать Кремль во время Чемпионата мира по футболу

Министры обороны также обсудят возможности активизации оборонного сотрудничества, в том числе совместных военных предприятий и сотрудничества оборонных отраслей.

Напомним, ранее глава МИД Германии назвал российскую пропаганду вызовом Украине и всей Европе.

Источник: https://censor.net.ua/n3072647
 
   
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Оце найкращий засіб протидії рашистський дезінформації-
"Министры обороны также обсудят возможности активизации оборонного сотрудничества, в том числе совместных военных предприятий и сотрудничества оборонных отраслей."
Источник: https://censor.net.ua/n3072647
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Вот Британия, подписант Будапештского меморандума вообще красавцы. Если США что-то изображает смешными санкциями и смешным волонтером Волкером (кто не знает, сам Волкер пояснял, что он ЗП не получает, т.к. доброволец), то бриты просто забили.
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ага..санкции смешные и вам на пользу..пишы исчо как бритты забили..а расея цветет..
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смешной кацап, пытается смеяться над своей попоболью
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Потрібно нарощувати русофобію.
Брехунів все одно не перебрехати.
Там, де кацап, правда ніколи не знайдеться.
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Стаття 58 у Кримінальному кодексі РРФСР редакції 1926 року, що набула чинності з 25 лютого 1927 року для арешту осіб, яких підозрюють у контрреволюційній діяльності. Була кілька разів переглянута. Зокрема, перелік підпунктів статті 58-1 був оновлений і набув чинності 8 червня 1934 року.
Дана стаття юридично сформулювала поняття «ворог трудящих»: згідно з положеннями статей 58-2; 58-4; 58-6. У Кримінальних кодексах інших союзних республік СРСР також були аналогічні статті.
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В Госдуму внесен законопроект, который в юридическом смысле - возврат к сталинской статье о "контрреволюционной деятельности".
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Це зараз розповсюджується по рос. соцмережах.
Тобто люди дуже ризикують.
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Запропоноване здатна втілити в життя лише військова хунта- а це фантастика для рашки.
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Може ґебня й розповсюджує щоб виявити готових до спротиву.
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Може бути. Найбільший супротив йде від дітей та підлітків.
Саме тому в школах вводять обов'язковий перегляд рос. новин та передач з пропогандонами.
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Якщо постійно підгодовувати агресора як робить Європа, то 3 світова неминуча.
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Однією рукою підгодовує, а іншою забирає, намагаючись зберегти баланс. Бо їм, ситим, війна точно не потрібна.
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Тобто хитрують, намагаючись і рибку з'їсти і в калюжу не сісти.
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І кісткою не вдавитися.
Десь так- а як інакше? Бо після Третьої Світової воюватимуть дрючками та камінням.
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Але ж існують легенди про розвинуті цивілізації до нас.

Можливо так колись і сталось.
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Сссср доигрался по части дезинформа при Рейгане,сегодня Мавзолейное быдло повторяет то советское Гоффно Мавзолейное.
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Кстати о Птичках.
Что вам известно о масштабном пожаре на стадионе города Киров 25 мая 1968 года?Ничего,правда,а сгорело заживо тогда 10 000 человек.Информация засекречена НАВЕЧНО.Но фотографии того Кошмара я видел на фотографиях....
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руснявая пропаганда, давно уже выросла из трусиков распятого мальчика, она адаптируется к болевым точкам народа и давит на них как на белые и черные клавиши. у сша например это 2-я поправка. либералы реально ужесточают контроль над оружием и подавляющее большинство этому не радуется. на этом хорошо сыграли в социальных сетях во время выборов, мол клинтон отберет у вас конституционное право на защиту результат-трамп которого пришлось очень крепко привязать за яйца к конгрессу чтобы не слил национальные интересы. У нас полно болевых точек вы все их знаете и вы так же хорошо должны знать что на них сейчас играют и будут играть, особенно перед выборами. обращайте внимание на источники, не важно что говорит пропагандон, он будет говорить то, что приятно вашему слуху, он будет говорить простые и понятные вещи, вы будете согласны с ними, но не принимайте вектор действия который он предлагает, его задача подтолкнуть вас к выгодному для него действию.
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В Украину не пустили российскую артистку Глави МЗС Польщі та Британії обговорять спільну протидію російській дезінформації - Цензор.НЕТ 6080
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГлавы МИД Польши и Британии обсудят совместное противодействие российской дезинформации
 
 
 
 
 
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