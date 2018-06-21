 Главы МИД Польши и Британии обсудят совместное противодействие российской дезинформации

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом сообщает пресс-служба польского МИД.
"Важным предметом внимания собеседников будет интенсификация сотрудничества в сфере противодействия российской дезинформации в странах "Восточного партнерства", - говорится в сообщении.
Министры обороны также обсудят возможности активизации оборонного сотрудничества, в том числе совместных военных предприятий и сотрудничества оборонных отраслей.
Напомним, ранее глава МИД Германии назвал российскую пропаганду вызовом Украине и всей Европе.
"Министры обороны также обсудят возможности активизации оборонного сотрудничества, в том числе совместных военных предприятий и сотрудничества оборонных отраслей."
Источник: https://censor.net.ua/n3072647
Брехунів все одно не перебрехати.
Там, де кацап, правда ніколи не знайдеться.
Дана стаття юридично сформулювала поняття «ворог трудящих»: згідно з положеннями статей 58-2; 58-4; 58-6. У Кримінальних кодексах інших союзних республік СРСР також були аналогічні статті.
Тобто люди дуже ризикують.
Саме тому в школах вводять обов'язковий перегляд рос. новин та передач з пропогандонами.
Десь так- а як інакше? Бо після Третьої Світової воюватимуть дрючками та камінням.
Можливо так колись і сталось.
Что вам известно о масштабном пожаре на стадионе города Киров 25 мая 1968 года?Ничего,правда,а сгорело заживо тогда 10 000 человек.Информация засекречена НАВЕЧНО.Но фотографии того Кошмара я видел на фотографиях....