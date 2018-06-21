 Главы МИД Польши и Британии обсудят совместное противодействие российской дезинформации

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом сообщает пресс-служба польского МИД.

"Важным предметом внимания собеседников будет интенсификация сотрудничества в сфере противодействия российской дезинформации в странах "Восточного партнерства", - говорится в сообщении.

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Министры обороны также обсудят возможности активизации оборонного сотрудничества, в том числе совместных военных предприятий и сотрудничества оборонных отраслей.

Напомним, ранее глава МИД Германии назвал российскую пропаганду вызовом Украине и всей Европе.