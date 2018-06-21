 Враг за сутки 30 раз нарушил режим прекращения огня, трое украинских воинов получили ранения, - ООС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС, опубликованном в Facebook.

Так, по данным штаба, на луганском направлении противник предпринял провокации в районах населенных пунктов Новотошковское и Золотое, где открывал огонь по позициям сил ООС из артиллерии и стрелкового оружия. Подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ.

На донецком и мариупольский направлениях отмечается активизация противника в районах населенных пунктов Авдеевка, Марьинка, Павлополь, Водяное, Широкино: "С наступлением темного времени суток, враг осуществлял провокационные обстрелы преимущественно из стрелкового оружия и автоматических гранатометов. При необходимости подразделения Объединенных сил огнем подавляли огневые точки противника, заставляя его прекратить огонь".

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"Вчера во время боевых действий получили ранения трое наших военнослужащих. Потери противника уточняются", - сказано в сообщении.

Также в штабе добавили, что в течение ночи текущих суток, 21 июня, оккупанты шесть раз нарушали режим тишины на линии соприкосновения с применением только стрелкового оружия: "Потерь наших войск нет. Ситуация остается под контролем Объединенных сил".