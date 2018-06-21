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 Враг за сутки 30 раз нарушил режим прекращения огня, трое украинских воинов получили ранения, - ООС

За прошедшие сутки, 20 июня, российско-оккупационные войска 30 раз нарушили режим прекращения огня, из них 6 раз применяли артиллерию и минометы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС, опубликованном в Facebook.

Так, по данным штаба, на луганском направлении противник предпринял провокации в районах населенных пунктов Новотошковское и Золотое, где открывал огонь по позициям сил ООС из артиллерии и стрелкового оружия. Подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ.

На донецком и мариупольский направлениях отмечается активизация противника в районах населенных пунктов Авдеевка, Марьинка, Павлополь, Водяное, Широкино: "С наступлением темного времени суток, враг осуществлял провокационные обстрелы преимущественно из стрелкового оружия и автоматических гранатометов. При необходимости подразделения Объединенных сил огнем подавляли огневые точки противника, заставляя его прекратить огонь".

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"Вчера во время боевых действий получили ранения трое наших военнослужащих. Потери противника уточняются", - сказано в сообщении.

Также в штабе добавили, что в течение ночи текущих суток, 21 июня, оккупанты шесть раз нарушали режим тишины на линии соприкосновения с применением только стрелкового оружия: "Потерь наших войск нет. Ситуация остается под контролем Объединенных сил".

Враг за сутки 30 раз нарушил режим прекращения огня, трое украинских воинов получили ранения, - ООС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3072646
 
 
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"При необходимости подразделения Объединенных сил огнем подавляли огневые точки противника, заставляя его прекратить огонь"

Эта фраза намертво вписана в шаблон, равно как и "адекватный ответ".
Но,по данным генералов, вчера было 28 обстрелов, сегодня 30. Чего-то вы нифига не "подавили" и нифига не заставили "прекратить огонь". Адекватно - это из ДШК в сторону вражеской артиллерии?
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Ви би мали розуміти об'єми ресурсу з протилежної сторони.
Сьогодні подавили, завтра вони знову підвезли.
Пам'ятаєте незнищенну Нону влітку 2014 ?
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А сколько там по Минским соглошениям допускается нарушений прикращения огня? Если на следующий день опять столяют то это не совсем адекватный ответ.
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