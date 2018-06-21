 Миллион пенсионеров с 1 июля будут получать 1435 грн, - Рева

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева в эфире "112 Украина".

"Сейчас в результате пенсионной реформы мы уменьшаем разрыв в размере пенсий. И в следующий перерасчет пенсий этот разрыв будет еще меньше. Потому что наша конечная цель – чтобы независимо от того, когда люди выходят на пенсию при определенных размерах коэффициента заработка и стажа у них должны быть абсолютно равнозначные пенсии", - сказал Рева.

Министр отметил, что после принятия закона о пенсионной реформе некоторые люди начинают смешивать понятия о минимальных заработной плате и пенсии.

"Есть минимальная пенсия для людей, имеющих полный страховой стаж, она установлена в размере 40% от минимальной заработной платы, это 1489 грн. Но в Украине согласно ст. 46 КУ и согласно закону, если ваша базовая пенсия меньше прожиточного минимума, то государство вам доплачивает до прожиточного минимума", - сказал Рева.

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Прожиточный минимум для утративших трудоспособность до 1 июля был 1373 грн. То есть минимальная пенсия 1489 грн для тех, кто имеет стаж. А для тех, кто стажа не имеет – пенсия не может быть ниже 1373 грн.

"Для этого миллиона наших пенсионеров, которые получили 1373 грн. – с 1 июля они будут получать 1435 грн, им доплачивается до нового размера прожиточного минимума 62 грн. Таких людей будет миллион", - завершил Рева.