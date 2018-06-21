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 Политика Украины, Общество
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Все про:пенсионеры (612) пенсионная реформа (1060) пенсия (1732) прожиточный минимум (138) Рева Андрей (371)

 Миллион пенсионеров с 1 июля будут получать 1435 грн, - Рева

Миллион людей получат повышение пенсии согласно новому размеру прожиточного минимума.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева в эфире "112 Украина".

"Сейчас в результате пенсионной реформы мы уменьшаем разрыв в размере пенсий. И в следующий перерасчет пенсий этот разрыв будет еще меньше. Потому что наша конечная цель – чтобы независимо от того, когда люди выходят на пенсию при определенных размерах коэффициента заработка и стажа у них должны быть абсолютно равнозначные пенсии", - сказал Рева.

Министр отметил, что после принятия закона о пенсионной реформе некоторые люди начинают смешивать понятия о минимальных заработной плате и пенсии.

"Есть минимальная пенсия для людей, имеющих полный страховой стаж, она установлена в размере 40% от минимальной заработной платы, это 1489 грн. Но в Украине согласно ст. 46 КУ и согласно закону, если ваша базовая пенсия меньше прожиточного минимума, то государство вам доплачивает до прожиточного минимума", - сказал Рева.

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Прожиточный минимум для утративших трудоспособность до 1 июля был 1373 грн. То есть минимальная пенсия 1489 грн для тех, кто имеет стаж. А для тех, кто стажа не имеет – пенсия не может быть ниже 1373 грн.

"Для этого миллиона наших пенсионеров, которые получили 1373 грн. – с 1 июля они будут получать 1435 грн, им доплачивается до нового размера прожиточного минимума 62 грн. Таких людей будет миллион", - завершил Рева.

Источник: https://censor.net.ua/n3072645
 
 
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Ачуметь .. 1435грн минимальная пенсия! Это чуть более 3х тысяч кацапских рублей, в кацапии 8700р минимальная пенсия.
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"...На обліку в Пенсійному фонді України станом на 1 січня 2018 року перебувало 11 711,3 тисячі пенсіонерів, що на 244,9 тисячі осіб менше порівняно з 1 січня 2017 року...."

а інші 10 мільйонів... Миллион пенсионеров с 1 июля будут получать 1435 грн, - Рева - Цензор.НЕТ 5536
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Хоч би не позорились на піарі такого "покращення" - підкинули пєнсам 3ри буханця хліба чи два літри молока - ППЦ просто.
Краще відновіть індексації пенсій і зарплат - от тоді охєрієте як вони підіймуться!!!
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и эта гребанная маланская влада еще хочет порулить? на фонарях будет качаться
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и это же, млять -1435 гривень озвучивается с гордостью, лично бы с автомата расстреливала, записала бы на видео и с удовольствием просматривала каждый день
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При януковоще 900 грн при $8 ... а при порохе - 1435 грн и доллар -27 ... Называется - покращення.
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ну нифига себе! скорее бы на пенсию, вот тогда заживу!

интересно, у этой хари совесть хотя бы в детстве была?
или он так и родился мутантом, моральным уродом?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМиллион пенсионеров с 1 июля будут получать 1435 грн, - Рева
 
 
 
 
 
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