 ВНО по истории Украины успешно сдали почти 90% абитуриентов, - МОН

Соответствующее решение принято во время второго заседания экспертной комиссии при Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО) 20 июня, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МОН.
По результатам обсуждений комиссия определила пороговые баллы по 4 предметам:
- история Украины - 26
- география - 26
- физика - 12
- химия - 15.
Из общего количества лиц, которые сдавали ВНО по каждому предмету, пороговый балл преодолели: по истории Украины - 89,51% участников, по географии - 87,67%, по физике - 83,18%, химии - 89,51%.
"21 июня на информационных страницах участников будут размещены результаты тестирования по указанным предметам, а также бланки ответов. В этот же день в разделе "Руководителям учебных заведений" разместят сведения о результатах ГИА в форме ВНО", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее экспертная комиссия установила пороговые баллы по украинскому языку и литературе - 23 тестовые баллы, по математике - 10, по иностранным языкам - 19, из биологии - 22. Поэтому известные пороговые баллы ВНО по всем предметам.
для молодых особенно, для особо впечатлительных вдвойне...