 Преследование Кернеса - "бартер", чтобы Антон Геращенко получил должность советника министра и место в ВР, - бывшая жена Геращенко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Городской Дозор", начальник управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктория Грецкая-Миргородская рассказала, что в 2014 году была супругой Антона Геращенко. По ее словам, муж очень плотно общался с нынешним министром Арсеном Аваковым и был его подчиненным.
Чиновница заявила, что сегодняшнее преследование Кернеса было "бартером" для Антона Геращенко для того, чтобы он получил должность советника министра и место в Верховной Раде.
Она рассказала, что ее экс-супруг вместе с активистом Андреем Васильевым придумали такую схему, и ей об этом сообщили. Геращенко попросил привезти ему на Основу пять тысяч долларов. С ним был пострадавший по делу Сергей Ряполов, у которого в тот день не было никаких повреждений.
По просьбе Антона Геращенко она отвозила на поезд семью Ряполова, поскольку самого Ряполова якобы держали на съемной квартире. Также Виктория Грецкая-Миргородская покупала им билеты.
Свидетель добавила, что Антону Геращенко было очень важно попасть снова в окружение Арсена Авакова, он постоянно хотел придумать какую-то схему, которая ему поможет, и у него родилась идея, которая заключалась в том, чтобы попиариться на фоне гостиницы "Националь".
Позже Антон Геращенко сообщал своей экс-супруге о том, что он будет давать показания против Геннадия Кернеса.
Виктория Грецкая-Миргородская добавила, что Антон Геращенко показывал ей переписку с Арсеном Аваковым, которая свидетельствует о том, что Антон Геращенко хотел реализовать свою схему.
Адвокаты мэра объяснили вызов свидетеля тем, что у них есть сомнения в правдивости показаний нынешнего советника министра МВД Антона Геращенко.
Отметим, что оба адвоката потерпевших а этом деле являются помощниками Антона Геращенко.
Эксперт Давид Валиахметов - заведующий отделением судмедэкспертизы потерпевших Киевского городского клинического бюро судебно-медицинской экспертизы - заявил, что на теле Ряполова не было выявлено телесных повреждений. Рентген показал, что на момент исследования, а это 14 марта 2014 года, характер травм травм носа имеет одну-две недели.
Следующее заседание суда назначено на 25 июня.
Напомним, следователи Генпрокуратуры 2 марта 2015 года объявили о завершении досудебного расследования о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (истязание), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) УК Украины. 26 марта Генпрокуратура передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Геннадия Кернеса и двух его охранников.
2 апреля 2015 года ВССУ огласил резолютивную часть определения о переносе рассмотрения дела Г.Кернеса из Дзержинского райсуда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.
Кернесу и его охранникам грозит до 15 лет тюрьмы.
2 апреля 2018 года на заседание Киевского райсуда Полтавы не явился ни один свидетель обвинения. 25 апреля четверо свидетелей обвинения по делу мэра Харькова Кернеса заявили, что ничего не помнят.
шо там а крысме с водой?
носют?
во де бизнесс по ведрам пошел бы - золотое крысчянское днище...
простое уравнение без неизвестных....
Судмедэксперт побил киевлянина, который пришел снимать побои ..
и да, теперь понятно почему ето мелкомозговое бывшее...