 Преследование Кернеса - "бартер", чтобы Антон Геращенко получил должность советника министра и место в ВР, - бывшая жена Геращенко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Городской Дозор", начальник управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктория Грецкая-Миргородская рассказала, что в 2014 году была супругой Антона Геращенко. По ее словам, муж очень плотно общался с нынешним министром Арсеном Аваковым и был его подчиненным.

Чиновница заявила, что сегодняшнее преследование Кернеса было "бартером" для Антона Геращенко для того, чтобы он получил должность советника министра и место в Верховной Раде.

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Она рассказала, что ее экс-супруг вместе с активистом Андреем Васильевым придумали такую схему, и ей об этом сообщили. Геращенко попросил привезти ему на Основу пять тысяч долларов. С ним был пострадавший по делу Сергей Ряполов, у которого в тот день не было никаких повреждений.

По просьбе Антона Геращенко она отвозила на поезд семью Ряполова, поскольку самого Ряполова якобы держали на съемной квартире. Также Виктория Грецкая-Миргородская покупала им билеты.

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Свидетель добавила, что Антону Геращенко было очень важно попасть снова в окружение Арсена Авакова, он постоянно хотел придумать какую-то схему, которая ему поможет, и у него родилась идея, которая заключалась в том, чтобы попиариться на фоне гостиницы "Националь".

Позже Антон Геращенко сообщал своей экс-супруге о том, что он будет давать показания против Геннадия Кернеса.

Виктория Грецкая-Миргородская добавила, что Антон Геращенко показывал ей переписку с Арсеном Аваковым, которая свидетельствует о том, что Антон Геращенко хотел реализовать свою схему.

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Адвокаты мэра объяснили вызов свидетеля тем, что у них есть сомнения в правдивости показаний нынешнего советника министра МВД Антона Геращенко.

Отметим, что оба адвоката потерпевших а этом деле являются помощниками Антона Геращенко.

Эксперт Давид Валиахметов - заведующий отделением судмедэкспертизы потерпевших Киевского городского клинического бюро судебно-медицинской экспертизы - заявил, что на теле Ряполова не было выявлено телесных повреждений. Рентген показал, что на момент исследования, а это 14 марта 2014 года, характер травм травм носа имеет одну-две недели.

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Следующее заседание суда назначено на 25 июня.

Напомним, следователи Генпрокуратуры 2 марта 2015 года объявили о завершении досудебного расследования о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (истязание), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) УК Украины. 26 марта Генпрокуратура передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Геннадия Кернеса и двух его охранников.

2 апреля 2015 года ВССУ огласил резолютивную часть определения о переносе рассмотрения дела Г.Кернеса из Дзержинского райсуда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.

Кернесу и его охранникам грозит до 15 лет тюрьмы.

2 апреля 2018 года на заседание Киевского райсуда Полтавы не явился ни один свидетель обвинения. 25 апреля четверо свидетелей обвинения по делу мэра Харькова Кернеса заявили, что ничего не помнят.