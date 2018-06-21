 Шевченковский райсуд 22 июня рассмотрит ходатайство об изменении меры пресечения Савченко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Шевченковского районного суда, туда поступило ходатайство об изменении меры пресечения (в порядке ст.201 УПК Украины), поданное защитником подозреваемой Надежды Савченко.

"Судебное заседание по рассмотрению указанного ходатайства назначено 22 июня 2018 в 13:00 в помещении Шевченковского районного суда Киева по адресу: г. Киев, Дегтяревская, 31-А", - говорится в сообщении.

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Напомним, 15 мая 2018 года следственным судьей Шевченковского районного суда города Киева удовлетворено ходатайство о продлении срока содержания под стражей в отношении Надежды Савченко, подозреваемой по ч.1 ст.109, ч.1 ст.14, ч.2 ст. 28 ст.112, ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3 и ч.1 ст.263. Мера пресечения продлена до 13 июля 2018 года.