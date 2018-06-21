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 Наемники РФ переместили свой блокпост у Горловки ближе к линии разграничения, людям приходится к нему дольше идти и стоять на солнцепеке, - ОБСЕ

Члены патруля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ отметили, что блокпост вооруженных формирований на северо‑западной окраине Горловки перемещен.

Об этом говорится в отчете Миссии, который цитирует Цензор.НЕТ.

"17 июня члены патруля Миссии отметили, что блокпост вооруженных формирований на северо‑западной окраине н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо‑востоку от Донецка) был перемещен на 900 м к северо‑западу вдоль автодороги T0513, примерно на 500 м к юго‑востоку от расположенной на этой дороге передовой позиции вооруженных формирований. Передвижения через блокпост зафиксировано не было. 19 июня примерно 15 гражданских лиц (мужчины и женщины, от 30 до 60 лет) рассказали наблюдателям, что автобусам не разрешено заезжать дальше места, где раньше находился блокпост. Таким образом, мирным жителям приходится пешком преодолевать большее расстояние к новому месту расположения блокпоста и подолгу стоять на солнцепеке", - отмечается в документе.

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Напомним, 16 июня Госпогранслужба сообщила о временном прекращении работы КПВВ "Майорск" из-за того, что незаконные вооруженные формирования прекратили пропуск граждан через линию соприкосновения в пределах дорожного коридора "Горловка-Бахмут".

Источник: https://censor.net.ua/n3072641
 
 
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Я думаю что большинству местных хотелось бы чтобы там не было вообще никого- ни "биндеровцев" не сепаратистов ни ещё кого либо.
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дима лишь бы водку мужикам наливали, а бабам лишь бы был какой-либо мужик?
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Дык.. большинство населения именно так и мыслит, и не только на Донбассе и не только у нас в стране.
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Весь их внешний вид и даже позы говорят о том, что они счастливы безгранично.
Наемники РФ переместили свой блокпост у Горловки ближе к линии разграничения, людям приходится к нему дольше идти и стоять на солнцепеке, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 7653
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народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
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людям в Горловке...даже ухо режет....пусть шлёмки одевают от солнцепёка... триколор им в задницу ублюдкам власовским...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаемники РФ переместили свой блокпост у Горловки ближе к линии разграничения, людям приходится к нему дольше идти и стоять на солнцепеке, - ОБСЕ
 
 
 
 
 
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