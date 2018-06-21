 Наемники РФ переместили свой блокпост у Горловки ближе к линии разграничения, людям приходится к нему дольше идти и стоять на солнцепеке, - ОБСЕ

Об этом говорится в отчете Миссии, который цитирует Цензор.НЕТ.

"17 июня члены патруля Миссии отметили, что блокпост вооруженных формирований на северо‑западной окраине н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо‑востоку от Донецка) был перемещен на 900 м к северо‑западу вдоль автодороги T0513, примерно на 500 м к юго‑востоку от расположенной на этой дороге передовой позиции вооруженных формирований. Передвижения через блокпост зафиксировано не было. 19 июня примерно 15 гражданских лиц (мужчины и женщины, от 30 до 60 лет) рассказали наблюдателям, что автобусам не разрешено заезжать дальше места, где раньше находился блокпост. Таким образом, мирным жителям приходится пешком преодолевать большее расстояние к новому месту расположения блокпоста и подолгу стоять на солнцепеке", - отмечается в документе.

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Напомним, 16 июня Госпогранслужба сообщила о временном прекращении работы КПВВ "Майорск" из-за того, что незаконные вооруженные формирования прекратили пропуск граждан через линию соприкосновения в пределах дорожного коридора "Горловка-Бахмут".