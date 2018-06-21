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 Политика Украины
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 "Укроборонпром" передаст 30 предприятий Фонду госимущества

Наблюдательный совет "Укроборонпрома" поддержал предложение руководства Концерна передать некоторые предприятия-участники в сферу управления Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

Такое решение было озвучено в ходе встречи руководства и Наблюдательного совета "Укроборонпрома" с представителями Независимого антикоррупционного комитета по вопросам обороны (НАКО), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт госконцерна.

Речь идет об около 30 предприятий, которые не имеют активного цикла, не вовлечены в производство военной продукции и выполнение стратегических задач в оборонной сфере.

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"На основании проведенного анализа деятельности участников "Укроборонпрома" определена группа предприятий, основное производство которых на сегодня - это гражданская продукция. Они входят в состав Концерна, однако не задействованы в производстве ВВТ. Было бы логичным передать такие предприятия в управление Фонда госимущества, который имеет более эффективные механизмы для их финансового оздоровления, или же для приватизации", - отметил генеральный директор "Укроборонпрома" Павел Букин.

В свою очередь, Наблюдательный совет Концерна поддержал такое предложение. По мнению председателя Набсовета Михаила Згуровского, передача в управление ФГИУ отдельных предприятий позволит им сконцентрироваться на гражданском производстве и быть эффективными вне оборонно-промышленного комплекса.

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Кроме того, шаг в реформировании "Укроборонпрома" - структурная реорганизация управленческого звена Концерна, которую должны завершить до 3 июля 2018 года, и корпоратизация его предприятий. Ожидается, что вхождение инвестиций в предприятия увеличит их производственные мощности. В то же время, в "Укроборонпроме" отмечают важность локализации производств на территории Украины.

Участники совещания также обсудили вопросы деятельности новосозданных кластеров - групп предприятий, которые близки по своей специализации. Сейчас таких пять: авиационный, бронетанковый, судостроительный, радиолокационный и кластер точного вооружения. В Концерне убеждены, что кластеры усилят координацию работы отдельных предприятий, позволят более эффективно использовать их технологические возможности и ресурсы для выполнения сложных комплексных задач по производству, модернизации и ремонта ВВТ.

Источник: https://censor.net.ua/n3072640
 
 
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Короче на прихватизацию и распил бабла выставляют, банда лолиты мальдивской спешит украсть все что можно до выборов.
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нужно успеть до выборов заработать на украинцах,мальдивы ждут
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это полный аут уже предприятия укроборонпрома надо прихватизировать!!! рехформа по ПЕПО 5
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народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Укроборонпром" передаст 30 предприятий Фонду госимущества
 
 
 
 
 
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