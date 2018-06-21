 "Укроборонпром" передаст 30 предприятий Фонду госимущества

Такое решение было озвучено в ходе встречи руководства и Наблюдательного совета "Укроборонпрома" с представителями Независимого антикоррупционного комитета по вопросам обороны (НАКО), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт госконцерна.

Речь идет об около 30 предприятий, которые не имеют активного цикла, не вовлечены в производство военной продукции и выполнение стратегических задач в оборонной сфере.

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"На основании проведенного анализа деятельности участников "Укроборонпрома" определена группа предприятий, основное производство которых на сегодня - это гражданская продукция. Они входят в состав Концерна, однако не задействованы в производстве ВВТ. Было бы логичным передать такие предприятия в управление Фонда госимущества, который имеет более эффективные механизмы для их финансового оздоровления, или же для приватизации", - отметил генеральный директор "Укроборонпрома" Павел Букин.

В свою очередь, Наблюдательный совет Концерна поддержал такое предложение. По мнению председателя Набсовета Михаила Згуровского, передача в управление ФГИУ отдельных предприятий позволит им сконцентрироваться на гражданском производстве и быть эффективными вне оборонно-промышленного комплекса.

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Кроме того, шаг в реформировании "Укроборонпрома" - структурная реорганизация управленческого звена Концерна, которую должны завершить до 3 июля 2018 года, и корпоратизация его предприятий. Ожидается, что вхождение инвестиций в предприятия увеличит их производственные мощности. В то же время, в "Укроборонпроме" отмечают важность локализации производств на территории Украины.

Участники совещания также обсудили вопросы деятельности новосозданных кластеров - групп предприятий, которые близки по своей специализации. Сейчас таких пять: авиационный, бронетанковый, судостроительный, радиолокационный и кластер точного вооружения. В Концерне убеждены, что кластеры усилят координацию работы отдельных предприятий, позволят более эффективно использовать их технологические возможности и ресурсы для выполнения сложных комплексных задач по производству, модернизации и ремонта ВВТ.