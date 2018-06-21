 ВАС должен побороть коррупцию, угрожающую национальной безопасности, процветанию и демократическому развитию Украины, - Госдеп США

"Соединенные Штаты выражают признательность Украине за принятие закона о создании независимого суда по борьбе с коррупцией. Таким образом Украина предприняла важный шаг на пути к достижению европейского будущего, которое ее народ потребовал во время Революции Достоинства", - написала спикер Госдепа США Хизер Нойерт в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
В сообщении на сайте Госдепа указывается, что Соединенные Штаты высоко оценивают принятие Украиной закона о создании независимого Антикоррупционного суда. "Мы были рады видеть, что этот важный законопроект прошел с широкой поддержкой в Верховной Раде. Мы приветствуем заявление Директора-распорядителя Международного валютного фонда. Она и президент Порошенко договорились о том, что Рада должна быстро внести поправки в закон, чтобы предлагаемый суд смог рассматривать все дела, находящиеся под его юрисдикцией, включая существующие случаи коррупции, и принять дополнительное законодательство для официального создания суда. Эти шаги позволят суду помочь побороть коррупцию, которая угрожает национальной безопасности, процветанию и демократическому развитию Украины.
Напомним, 19 июня Международный валютный фонд заявил, что приветствует принятие закона о Высшем антикоррупционном суде, но обращает внимание на необходимость скорейшего внесения поправок, которые будут гарантировать суду возможность рассматривать все дела его юрисдикции, включая апелляциями по релевантных решений судов первой инстанции. Послы стран G7 приветствуют положительную оценку МВФ о прогрессе в вопросе Высшего антикоррупционного суда и ожидают имплементации.
ткровенно говоря, мы до последнего момента не были уверены в том, что США выйдут из совета ООН по правам человека. Все последние десятилетия Штаты ставили этот вопрос, в международных отношениях, на одно из первых и важных мест. Большая часть претензий к почившему в Бозе совку и нынешнему Китаю были именно на эту тему. И вот Вашингтон громко хлопнул дверью, демонстративно покинув эту организацию. Причем комментарии к этому шагу носят совершенно убийственный характер не только относительно этого совета, но и практически всей системы международных институтов так или иначе, находящихся под крышей ООН.
В самом деле, ООН выродилась в какую-то бутафорскую и совершенно импотентную структуру, максимальная функциональность которой сводится к предоставлению трибуны для «толкания» речей всеми желающими членами ООН. Кстати, самой безобразной структурой организации, безусловно, стал совет безопасности, а не его тезка по правам человека. За последнее время он не только не решил ни единой крупной проблемы международной безопасности, но и генерирует рекламу правового нигилизма на весь мир. Собственно говоря, СБ ООН стал одним из основных дестабилизирующих факторов современности. О чем можно говорить, если наглухо запрещенные виды вооружений, которые нельзя применять даже против войск противника, убивают тысячи мирных граждан, а совет безопасности не способен даже принять осуждающую резолюцию, с которой толку, как с козла - молока. Но сама демонстрация процесса утопления подобных резолюций, дает основание полагать, что запрет применения того же ХО стал чистой формальностью и за факт применения не будет не то, что наказания, но даже можно сидеть у телевизора и наблюдать, как бригада записных клоунов от РФ превращает заседание в веселую буффонаду, которая идет в прямом эфире и затмевает любые подобные мероприятия от мастеров эстрады в области разговорного жанра. Теперь уже ни у кого нет уверенности в том, что завтра у кого-то не начнут везти в морги людей, отравленных «Зарином», «Новичком» или любой другой дрянью. ООН не смогла активно и плодотворно отработать по пресечению развития программ создания ядерного оружия Ираном и КНДР, которые не просто хотели получить ЯО как таковое, но и создать полный цикл разработки этого оружия, а самое главное, они прямо и непосредственно обещали применить это оружие в отношении конкретных стран. По сути, такие заявления и стремление этих стран получить оружие не для самозащиты, а исключительно для расправы со своими противниками, ООН должна была отмобилизоваться и работать в режиме нон-стоп, вплоть до решения проблемы. Но ООН не только не приняла каких-то адекватных мер, но оказалась неспособной даже поставить подобные проблемы во главу угла.
То же касается о беспрецедентных действий РФ по агрессивной военной политике, с аннексией территорий соседей и ведением военных действий методами, прямо запрещенными всеми соответствующими международными конвенциями, подписанными, в том числе и РФ, под эгидой ООН.
Заметим, речь не идет о нерешаемых в принципе проблемах. Какие-то крупные вопросы таки находят свое решение, но сугубо вне рамок и вне компетенции ООН. Даже такие факты, когда отдельные страны или группы стран, объединяя свои усилия, достигают результатов там, где ООН ничего не смогла сделать, не становится для нее звоночком о том, что организация уже вышла в тираж и выполняет какие-то опереточные функции, протирая штаны и проедая немалый бюджет.
В этом смысле, выход Штатов из СПЧ, как и такой же выход из ЮНЕСКО, явно указывает организации на то, что она превратилась в абсолютно ненужный и обременительный инструмент и те, кто может себе это позволить, начинают выходить из различных ооновских структур, чтобы не кормить стадо бестолковых клоунов, главная польза от которых - умение надувать щеки.
В любом случае, это - шаг в правильном направлении. ООН либо начнет искать пути для восстановления своей жизнеспособности, или начнет разваливаться, путем выхода все новых стран из самых бесполезных советов и комитетов. Грубо говоря, организации показана желтая карточка и что-то подсказывает, что красная - уже наготове.
антиколорадос
Такая же судьба ждёт "антикоррупционный" суд и подобные структуры в Украине...
хоча, нах воно кому потрібно?
Это как то - так. Собрались волки судить овечку по поводу недавания овечки себя скушать...
Лучше мне заткнуться.
Ипать , ипать и ещё раз ипать барыжную власть .
а если по новости, то и возразить Госдепу нечего - ловите и сажайте воров,
бралов и давалок.
инакше дила не буде....
Барыга себе и своим дружбанам лазейку там оставил. Так шо, всю эту мышиную возню можно спокойно посылать нах... и не особо на её рассчитывать.
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А коррупцию, которая не угрожает национальной безопасности можно оставить??!