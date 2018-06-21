 Антикоррупционный суд должен побороть коррупцию, угрожающую национальной безопасности, процветанию и демократическому развитию Украины, - Госдеп США

"Соединенные Штаты выражают признательность Украине за принятие закона о создании независимого суда по борьбе с коррупцией. Таким образом Украина предприняла важный шаг на пути к достижению европейского будущего, которое ее народ потребовал во время Революции Достоинства", - написала спикер Госдепа США Хизер Нойерт в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

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В сообщении на сайте Госдепа указывается, что Соединенные Штаты высоко оценивают принятие Украиной закона о создании независимого Антикоррупционного суда. "Мы были рады видеть, что этот важный законопроект прошел с широкой поддержкой в Верховной Раде. Мы приветствуем заявление Директора-распорядителя Международного валютного фонда. Она и президент Порошенко договорились о том, что Рада должна быстро внести поправки в закон, чтобы предлагаемый суд смог рассматривать все дела, находящиеся под его юрисдикцией, включая существующие случаи коррупции, и принять дополнительное законодательство для официального создания суда. Эти шаги позволят суду помочь побороть коррупцию, которая угрожает национальной безопасности, процветанию и демократическому развитию Украины.

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Напомним, 19 июня Международный валютный фонд заявил, что приветствует принятие закона о Высшем антикоррупционном суде, но обращает внимание на необходимость скорейшего внесения поправок, которые будут гарантировать суду возможность рассматривать все дела его юрисдикции, включая апелляциями по релевантных решений судов первой инстанции. Послы стран G7 приветствуют положительную оценку МВФ о прогрессе в вопросе Высшего антикоррупционного суда и ожидают имплементации.