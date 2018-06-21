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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Госдепартамент США (816) Нойерт (59) Антикоррупционный суд (288)

 Антикоррупционный суд должен побороть коррупцию, угрожающую национальной безопасности, процветанию и демократическому развитию Украины, - Госдеп США

Соединенные Штаты высоко оценили и выразили признательность Украине за принятие закона о Высшем антикоррупционном суде.

"Соединенные Штаты выражают признательность Украине за принятие закона о создании независимого суда по борьбе с коррупцией. Таким образом Украина предприняла важный шаг на пути к достижению европейского будущего, которое ее народ потребовал во время Революции Достоинства", - написала спикер Госдепа США Хизер Нойерт в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

Антикоррупционный суд должен побороть коррупцию, угрожающую национальной безопасности, процветанию и демократическому развитию Украины, - Госдеп США 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроект об Антикоррупционном суде будет рассмотрен на комитете и внесен на рассмотрение депутатов 21 июня, - Ирина Геращенко

В сообщении на сайте Госдепа указывается, что Соединенные Штаты высоко оценивают принятие Украиной закона о создании независимого Антикоррупционного суда. "Мы были рады видеть, что этот важный законопроект прошел с широкой поддержкой в Верховной Раде. Мы приветствуем заявление Директора-распорядителя Международного валютного фонда. Она и президент Порошенко договорились о том, что Рада должна быстро внести поправки в закон, чтобы предлагаемый суд смог рассматривать все дела, находящиеся под его юрисдикцией, включая существующие случаи коррупции, и принять дополнительное законодательство для официального создания суда. Эти шаги позволят суду помочь побороть коррупцию, которая угрожает национальной безопасности, процветанию и демократическому развитию Украины.

Также читайте: Конкурс в Антикоррупционный суд будет лаконичным, процедуры уже отработаны, - глава ССУ Ткачук

Напомним, 19 июня Международный валютный фонд заявил, что приветствует принятие закона о Высшем антикоррупционном суде, но обращает внимание на необходимость скорейшего внесения поправок, которые будут гарантировать суду возможность рассматривать все дела его юрисдикции, включая апелляциями по релевантных решений судов первой инстанции. Послы стран G7 приветствуют положительную оценку МВФ о прогрессе в вопросе Высшего антикоррупционного суда и ожидают имплементации.

Источник: https://censor.net.ua/n3072639
 
   
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Желтая карточка ООН
ткровенно говоря, мы до последнего момента не были уверены в том, что США выйдут из совета ООН по правам человека. Все последние десятилетия Штаты ставили этот вопрос, в международных отношениях, на одно из первых и важных мест. Большая часть претензий к почившему в Бозе совку и нынешнему Китаю были именно на эту тему. И вот Вашингтон громко хлопнул дверью, демонстративно покинув эту организацию. Причем комментарии к этому шагу носят совершенно убийственный характер не только относительно этого совета, но и практически всей системы международных институтов так или иначе, находящихся под крышей ООН.
В самом деле, ООН выродилась в какую-то бутафорскую и совершенно импотентную структуру, максимальная функциональность которой сводится к предоставлению трибуны для «толкания» речей всеми желающими членами ООН. Кстати, самой безобразной структурой организации, безусловно, стал совет безопасности, а не его тезка по правам человека. За последнее время он не только не решил ни единой крупной проблемы международной безопасности, но и генерирует рекламу правового нигилизма на весь мир. Собственно говоря, СБ ООН стал одним из основных дестабилизирующих факторов современности. О чем можно говорить, если наглухо запрещенные виды вооружений, которые нельзя применять даже против войск противника, убивают тысячи мирных граждан, а совет безопасности не способен даже принять осуждающую резолюцию, с которой толку, как с козла - молока. Но сама демонстрация процесса утопления подобных резолюций, дает основание полагать, что запрет применения того же ХО стал чистой формальностью и за факт применения не будет не то, что наказания, но даже можно сидеть у телевизора и наблюдать, как бригада записных клоунов от РФ превращает заседание в веселую буффонаду, которая идет в прямом эфире и затмевает любые подобные мероприятия от мастеров эстрады в области разговорного жанра. Теперь уже ни у кого нет уверенности в том, что завтра у кого-то не начнут везти в морги людей, отравленных «Зарином», «Новичком» или любой другой дрянью. ООН не смогла активно и плодотворно отработать по пресечению развития программ создания ядерного оружия Ираном и КНДР, которые не просто хотели получить ЯО как таковое, но и создать полный цикл разработки этого оружия, а самое главное, они прямо и непосредственно обещали применить это оружие в отношении конкретных стран. По сути, такие заявления и стремление этих стран получить оружие не для самозащиты, а исключительно для расправы со своими противниками, ООН должна была отмобилизоваться и работать в режиме нон-стоп, вплоть до решения проблемы. Но ООН не только не приняла каких-то адекватных мер, но оказалась неспособной даже поставить подобные проблемы во главу угла.
То же касается о беспрецедентных действий РФ по агрессивной военной политике, с аннексией территорий соседей и ведением военных действий методами, прямо запрещенными всеми соответствующими международными конвенциями, подписанными, в том числе и РФ, под эгидой ООН.
Заметим, речь не идет о нерешаемых в принципе проблемах. Какие-то крупные вопросы таки находят свое решение, но сугубо вне рамок и вне компетенции ООН. Даже такие факты, когда отдельные страны или группы стран, объединяя свои усилия, достигают результатов там, где ООН ничего не смогла сделать, не становится для нее звоночком о том, что организация уже вышла в тираж и выполняет какие-то опереточные функции, протирая штаны и проедая немалый бюджет.
В этом смысле, выход Штатов из СПЧ, как и такой же выход из ЮНЕСКО, явно указывает организации на то, что она превратилась в абсолютно ненужный и обременительный инструмент и те, кто может себе это позволить, начинают выходить из различных ооновских структур, чтобы не кормить стадо бестолковых клоунов, главная польза от которых - умение надувать щеки.
В любом случае, это - шаг в правильном направлении. ООН либо начнет искать пути для восстановления своей жизнеспособности, или начнет разваливаться, путем выхода все новых стран из самых бесполезных советов и комитетов. Грубо говоря, организации показана желтая карточка и что-то подсказывает, что красная - уже наготове.
антиколорадос
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ООН генерирует рекламу правового нигилизма.
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вы вдвоем уже отменили ООН или еще нет? Антикоррупционный суд должен побороть коррупцию, угрожающую национальной безопасности, процветанию и демократическому развитию Украины, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 6431 Антикоррупционный суд должен побороть коррупцию, угрожающую национальной безопасности, процветанию и демократическому развитию Украины, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 6431
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Что смешного для человека который кричал про законы большими буквами?
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так это был вопрос,вы уже отменили ООН или заменили эту организацию своим кабинетом в составе Urs и чтец? Антикоррупционный суд должен побороть коррупцию, угрожающую национальной безопасности, процветанию и демократическому развитию Украины, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 5174 Антикоррупционный суд должен побороть коррупцию, угрожающую национальной безопасности, процветанию и демократическому развитию Украины, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 5174
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Всякая бюрократическая структура со временем начинает работать сама на себя...
Такая же судьба ждёт "антикоррупционный" суд и подобные структуры в Украине...
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Выход США обусловлен тем что СПЧ был занят практически единственным вопросом: "несчастными палестинцами под сионистской оккупацией". Можете не верить, но причина здесь сугубо религиозная. ООН и прочие наднациональные организации - креатура левоглобалистов. Они придерживаются какой шизофренической религии, частью которой является убеждённость в приходе Мессии (Мошиаха, 12-го скрытого имама и проч. - возможны вариации). Но ! Приход не может состояться пока у евреев есть своё национальное государство. Потому им необходимо разрушение Израиля. Они не смогли добиться этого военным путём, не смогли дипломатическим. И тогда решено это было сделать путём "мирного процесса" с арабскими террористами, одновременно демонизируя Израиль на международном уровне где только можно; СПЧ для этого был важнейшим инструментом.
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антикоррупционный суд должен побороть и посадить всего лишь порошенко и вся вертикаль коррупции развалится,США в этом помогут,так просто,как лазаренко этот жлоб может не отделаться
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А те, кто создавал этот суд это знают?...
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Неужели кто-то, в том числе наши зарубежные друзья, верит, что с этим президентом и его окружением в Украине будет преодолена коррупция во власти?...
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ну, може хоч буде преодолена юрююрю?
хоча, нах воно кому потрібно?
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зачем этому клоуну камуфляж,он на парад собрался,как во время Илловайского котла?
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так ты и спроси у своего порошенко,он же с путиным совместно украинскую армию под илловайском уничтожал,один стрелял по зеленому коридору,другой в этот коридор и заманил,предварительно командование с фронта отзывал на парад
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Ваши слова, да нашим депутатам в уши....
Это как то - так. Собрались волки судить овечку по поводу недавания овечки себя скушать... Антикоррупционный суд должен побороть коррупцию, угрожающую национальной безопасности, процветанию и демократическому развитию Украины, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 1117
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Короче, расстреляйте главного коррупционера( вальцман) страны и страна заживет нормальной жизнью!!!!!!!!!!!
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ну так начинай,сам он не расстреляется
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Прочитал заголовок. Посмотрел на фотку... До сорока лет(моих)- она была идеалом женщины, для меня. Щас я стал постарше, а потому- умнее. А вот она- как была блондинкой, красивой ранее. Так её и осталась. Бывает.
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Скорее бы. Юля и Азиров нагрели страну на $ 46 лярдов.
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Это было убедительно! Не на 40. Не на 50. Даже не на 45. А вот именно на 46. Я вам посоветую, вот такое: надо в процентах. Лучше- с десятыми долями оных. Вот тогда- успех гарантирован. Бо хрена понять: о чем вы? О ком? Кто именно нагрел? И ваааще: можэ речь идет о благе, для всех нас? Не находите?
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Та видел я эти выкладки. Видел. Я, в принципе, многое видел, вживую, кроме Ленина. Вот, например- я Путина видел. Это- не ошибка. Я видел именно Путина. На каком-то саммите, в 1999-м. В Сиднее, кажись. Это потом- он стал Фуйлом. Да! Взял... и стал. И тут, бля... после Сиднея... и начались непонятки...
Лучше мне заткнуться.
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Госдеп США решил победить коррупцию в Украине ипатовским методом .
Ипать , ипать и ещё раз ипать барыжную власть .
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Хизер Нойерт - умница и красавица, не красивее украинок, но может поспорить
а если по новости, то и возразить Госдепу нечего - ловите и сажайте воров,
бралов и давалок.
инакше дила не буде....
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народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
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иди на хуйло, рома, недавно нашедший способ....
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