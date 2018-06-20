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Все про:декларация (990) Минздрав (1612) реформы (3021) Супрун Ульяна (297)

 Ежедневно около 200 тысяч украинцев подписывают декларации с врачами, - Супрун

Популярность кампании "Врач для каждой семьи" оказалась неожиданной для Министерства здравоохранения.

Об этом исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун написала в своем Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Ежедневно около 200 тысяч украинцев выбирают врача. Это как ежедневно выбирают врача почти все жители Тернополя. Также важно, что ход кампании и темпы изменений не зависят от того, это областной центр или отдаленное село. На сегодня декларации подписали более 9 млн украинском. Более 2 десятков врачей уже выбрали максимально возможное количество пациентов. С июля все больше людей, которые выбрали своих врачей, будут замечать изменения в медучреждениях", - отметила Супрун.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Несмотря на атаки врагов изменений, работаем дальше, - Супрун сообщила, что уже 8 млн украинцев выбрали врача. ИНФОГРАФИКА

Она перечислила признаки, что "система здравоохранения становится более дружественной к пациентам":

В нескольких городах, например Ривне, подписание деклараций вместе с консультацией открыто прямо в Центрах предоставления административных услуг.

В Балтской объединенной теробщине людям выдают бесплатные билеты на автобус в медучреждение вместе с направлением к врачу.

В Великобагачанском районе Полтавской области, людям не нужно ездить в райцентр, чтобы сдать базовые анализы. Ведь по графику в каждую сельскую амбулаторию ездит авто, которое собирает их и завозит в лабораторию в райцентре. Там делают анализы и в этот же день присылают врачу результат в электронном виде.

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"Сервисные услуги являются одним из важных условий подписания договоров с НСЗУ. А в них обязательно входит забор базовых анализов в амбулатории, запись на прием по телефону или онлайн и обслуживания пациента в выходные и праздники. По мере развертывания изменений и развития медучреждений, список требований будет расширяться", - подчеркивается в сообщении.

И.о. министра отмечает, что к середине июля заведения получат на свои счета первое финансирование по модели "деньги следуют за пациентом". "Сначала для тех заведений первички, которые вошли в первую волну изменений и заключили договоры с НСЗУ - пока их 149. На территории, где работают эти заведения, проживает 8 млн человек. Это и большие города: Киев, Полтава, Хмельницкий, Винница, Черкассы Кривой Рог, Кременчуг, и совсем небольшие деревни. Все они почувствуют преимущества изменений первыми. До конца этой недели присоединятся и первые частные заведения. Наша цель - все до одного учреждения первичной помощи должны иметь договоры с НСЗУ до конца года. Сейчас регионам, которые отстают, очень важно мобилизоваться. Местная власть должна понимать, что чем позже они включаются в изменения, тем дольше лишают людей лучшего медобслуживания, а медиков - лучшего заработка", - сообщила Супрун.

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Напомним, в первый день национальной кампании, 2 апреля 2018 года, "Врач для каждой семьи" декларации о медобслуживании заключили 12,5 тысяч украинцев. В то же время, процесс подписания деклараций с терапевтами, педиатрами и семейными врачами начался еще в прошлом году, во время тестового режима работы электронного здравоохранения. За месяц кампании декларации с врачами подписали 2 млн граждан.

Источник: https://censor.net.ua/n3072637
 
   
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Такими "темпами" всі вже мали би по третьому разу підписувати...
Голова Закарпатської ОДА Г.Москаль в інтерв'ю «Обозреватель» заявив: «Її реформа - це шлях в нікуди, тут і розмовляти нема чого. Це шлях в морг або на судмедекспертизу». «У нас такої посади, як в. о. міністра немає. Будь-яке її розпорядження може бути оскаржене в суді, і судом буде скасоване. Вона вже на два з чимось роки «прострочена»... У мене багато чого є їй сказати, але я думаю, що це в український мовний простір не впишеться. Чемодан - аеропорт - Чикаго! Чим швидше, тим більше ми збережемо життів українців».
Раніше Г.Москаль привселюдно назвав Уляну Супрун «єб..нутою»
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А ты что дэбил ? Зачем как петух кукукикаех за москалем ? Где факты и где доказательства того что кукукикает москал?
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Я в Дании, и на твою чушь не ведус, меня пропогандой что сказал москал не возьмёшь. Верю фактам и доверяй, но проверяй
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конечно хз, но министерство здравоохранения должно бы говорить сколько народа родилось\умерло\заболело\вылечилось\от чего\почему в этом году больше чем в прошлом и т.д. а тут чисто бизнес "операция прошла успешно, но пациент умер"
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Вот это реформа. Ниже этой новости, идет перечень других. Такое ощущение, что Супрун, только и занимается счетоводством и рассказами баек, а при конкретике, которые, обычно и оговаривают на проф.комитетах, тупо срыгнула с заседания. О точной стоимости мед услуг и говорить неохота.
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В Дании например дают врача автоматически в радиусе 3 км , и если он человеку этот врач не понравился , то его можно поменять за 1 минуту , найти себе врача другого и сказать ему , что хочешь быть его пациентом и все . Зачем эти диклакации ?
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Хай пані відповість. Скільки за чотири роки поступило вакцин до місцевих центрів допомоги від сказу, правцю тощо.
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Цензор.НЕТНовостиЗдоровьеЕжедневно около 200 тысяч украинцев подписывают декларации с врачами, - Супрун
 
 
 
 
 
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