 Ежедневно около 200 тысяч украинцев подписывают декларации с врачами, - Супрун

Об этом исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун написала в своем Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Ежедневно около 200 тысяч украинцев выбирают врача. Это как ежедневно выбирают врача почти все жители Тернополя. Также важно, что ход кампании и темпы изменений не зависят от того, это областной центр или отдаленное село. На сегодня декларации подписали более 9 млн украинском. Более 2 десятков врачей уже выбрали максимально возможное количество пациентов. С июля все больше людей, которые выбрали своих врачей, будут замечать изменения в медучреждениях", - отметила Супрун.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Несмотря на атаки врагов изменений, работаем дальше, - Супрун сообщила, что уже 8 млн украинцев выбрали врача. ИНФОГРАФИКА

Она перечислила признаки, что "система здравоохранения становится более дружественной к пациентам":

В нескольких городах, например Ривне, подписание деклараций вместе с консультацией открыто прямо в Центрах предоставления административных услуг.

В Балтской объединенной теробщине людям выдают бесплатные билеты на автобус в медучреждение вместе с направлением к врачу.

В Великобагачанском районе Полтавской области, людям не нужно ездить в райцентр, чтобы сдать базовые анализы. Ведь по графику в каждую сельскую амбулаторию ездит авто, которое собирает их и завозит в лабораторию в райцентре. Там делают анализы и в этот же день присылают врачу результат в электронном виде.

Также читайте: Основной этап медреформы стартует в июле, - Ковтонюк

"Сервисные услуги являются одним из важных условий подписания договоров с НСЗУ. А в них обязательно входит забор базовых анализов в амбулатории, запись на прием по телефону или онлайн и обслуживания пациента в выходные и праздники. По мере развертывания изменений и развития медучреждений, список требований будет расширяться", - подчеркивается в сообщении.

И.о. министра отмечает, что к середине июля заведения получат на свои счета первое финансирование по модели "деньги следуют за пациентом". "Сначала для тех заведений первички, которые вошли в первую волну изменений и заключили договоры с НСЗУ - пока их 149. На территории, где работают эти заведения, проживает 8 млн человек. Это и большие города: Киев, Полтава, Хмельницкий, Винница, Черкассы Кривой Рог, Кременчуг, и совсем небольшие деревни. Все они почувствуют преимущества изменений первыми. До конца этой недели присоединятся и первые частные заведения. Наша цель - все до одного учреждения первичной помощи должны иметь договоры с НСЗУ до конца года. Сейчас регионам, которые отстают, очень важно мобилизоваться. Местная власть должна понимать, что чем позже они включаются в изменения, тем дольше лишают людей лучшего медобслуживания, а медиков - лучшего заработка", - сообщила Супрун.

Читайте также: Денисова и Супрун договорились объединить усилия, чтобы медиков допустили к украинским узникам РФ

Напомним, в первый день национальной кампании, 2 апреля 2018 года, "Врач для каждой семьи" декларации о медобслуживании заключили 12,5 тысяч украинцев. В то же время, процесс подписания деклараций с терапевтами, педиатрами и семейными врачами начался еще в прошлом году, во время тестового режима работы электронного здравоохранения. За месяц кампании декларации с врачами подписали 2 млн граждан.