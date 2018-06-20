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 Экономика, Общество
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Все про:зарплата (1732) Рева Андрей (371)

 Рева: За год реальные доходы населения выросли на 19,1%

Заработные платы и пенсии украинцев продолжают рост, а рост цен начал замедляться.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева в эфире "112 Украина".

"Есть показатель роста заработной платы на 37% по сравнению с прошлым годом. То есть в 2017 году заработная плата выросла на 37% по сравнению с 2016 годом", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За год реальная зарплата в Украине выросла на 12,5%, - Гройсман

Рост коснулся не только номинальных зарплат, но и реальных, подчеркнул министр.

"Статистика говорит, что, за исключением индекса инфляции, реальные доходы населения выросли на 19,1%. Это не так много, как нам бы хотелось, но это впервые за 3 года. То есть если эта тенденция сохранится еще несколько лет подряд, люди начнут чувствовать, что ситуация меняется. За первые 5 месяцев, я говорю о реальной зарплате, не номинальной, номинальная выросла на 31% за 5 месяцев, а что касается реальной - почти на 11%", - подчеркнул Рева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко о повышении минимальной зарплаты: Поставил задачу выйти на 4 тыс. грн до конца года. И это не предел

Выросли и пенсии - в связи с ростом зарплат увеличились почти на 50 млрд гривен доходы Пенсионного фонда. Средние пенсии по Украине увеличились на 37%.

Одновременно с этим снизились темпы роста цен. Министр выразил надежду, что на текущий момент цены достигли своего максимума без государственного влияния на них.

"И дальше, если мы будем проводить политику опережающего роста заработных плат и пенсий, то разрыв между темпами роста цен и зарплат и пенсий будет высоким, и благосостояние людей начнет улучшаться", - заключил Рева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 40% украинской экономики находится в тени, - Рева

Источник: https://censor.net.ua/n3072636
 
 
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Для того ,чтобы это заметить надо быть Ревой или хотя-бы нюхать то-же самое,что он ... Рева: За год реальные доходы населения выросли на 19,1% - Цензор.НЕТ 8075
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да, если считать населением, кабмин, АП, нефтегаз, которые на пятерых заложили себе зарплату миллиард.
средняя по больнице получается.

ЦЕ Один з показників праці будкобудівників ,
ЖИТТЯ ПО-НОВОМУ для них,
а остальных это не касается.
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Можно со списком этих людей ознакомиться? Рева: За год реальные доходы населения выросли на 19,1% - Цензор.НЕТ 7325
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Можно. Все их фамилии вы все знаете. Многие на нас радостно смотрят с партийной рекламы.
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Зачем ,они всем известны,пэтя,грося,сам рева ,ну и ещё чуток говнюков вороватых ...
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МожьнО.Єтє людє кажьний дєна на їкранахь--пішіті спісакь.
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Шо , теперь жрать будут больше , да , рева ?
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на 19, 1 %.........
одна десятая это для правдоподобности..... Целым цифрам лохи не так верят....
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Больше сиди на цензоре и за Юличку топи, то конечно прибавки не будет. У меня в этом году доходы поднялись на больше чем 40%. Но я ж не сижу сутками на цензоре и не топлю за Юличку или за барыгу соевую. Потому и доходы растут..
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И в какой ты палате лежишь ??? Рева: За рік реальні доходи населення зросли на 19,1% - Цензор.НЕТ 8818Там у всех растут или только у тебя ???
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Тихонов, я тебя трогаю? Мне как-то по барабану что и на сколько у тебя выросло или засохло. По барабану.
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У меня даже больше. Не сарказм, я серьёзно. Бездельники щас ныть будут что государство должно им бабла больше насыпать. Ждите ....
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Прямо не верится,что жлоб порошенко так сурьёно поднял зарплаты порохоботам ... Рева: За рік реальні доходи населення зросли на 19,1% - Цензор.НЕТ 4406
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Ахахахаха)))))),какой фееричный пи**обол))))).
"Одновременно с этим снизились темпы роста цен" - да его только за один пи**еж пора на Теремках закопать живьем!!!!!
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Вот ты ублюдок. Надеюсь у тебя тоже так все расло как доходы у населения.
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хтось помітив це? запхай собі цю статистику тісно в дупу! пейсата адміністрація не просто пограбувала і поставила країну на лічильник/ на 4 кісточки, та ще й глузуює
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Я заметил, у меня доходы хорошо выросли но я работаю, а не топлю на Цензоре за Жюльку или офшорника..
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тобто ти задоволений тим, як виконується закон про індексацію з 2014?
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Дивлюся на жлобський писок Рьйовви--і вірю!Б. буду--вірю!
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Цифры обманчивы, особенно когда я сам ими занимаюсь; по этому поводу справедливо высказывание, приписываемое Дизраэли: «Существует три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика».
- Марк Твен, 5 июля 1907
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В свете грядущего повышения цены на газ господин Рэва мог бы и перенести запятую на один разряд правее. Уж брэхать так брэхать!
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Сук@ ты. У меня мать как получала 1650 гривень за 39 лет стажа воспитателем детей так и получает. Гнида ты паскудная. Даже Януковощ так не издевался над людьми.
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У меня моя бабушка проработала более 40 лет проводником пенсия сейчас 4200, вся зарплата у неё ессно была белая без конвертов. Если работали в конвертиках ЗП получали то чего теперь ноете за пенсию..так вам и надо. Хотели всю жизнь налоги НЕ платить, но что б пенсию высокую дали ога...И потом у воспитателей всегда были маленькие зарплаты..на какую пенсию ты расчитывал ??
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У тебя нет бабушки,у тебя шизофрения... Рева: За рік реальні доходи населення зросли на 19,1% - Цензор.НЕТ 415
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Да жюльконутый я понимаю что любителям воровки сейчас нужно что в Украине было все как можно хуже, побольше проблем, побольше негатива - тогда у Жюли рейтинг будет расти. А Жюля очень хочет в президенты...Вы щас рады любым проблемам, любому негативу для Украины - лишь бы у Бахини рейтинг рос...
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Ёшкин кот,какие там проблемы ,рева же сказал ,что усё у всех выросло почти на 20%,поэтому Юле ловить нечего ,все проголосуют за пэтю и компанию ,ну чтобы и дальше ловить кайф от роста собственных доходов .... Рева: За рік реальні доходи населення зросли на 19,1% - Цензор.НЕТ 9399
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А на фига порохобот ,ты сам себе лайкаешь ,массовку создаёшь ???
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ещё один потриот с Омерики.. Как там в Омерике???..флажок жовтоблакитный вывесил???
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Едрёна мама ,судя по комментариям доходы выросли только у тебя и ревы ... Рева: За рік реальні доходи населення зросли на 19,1% - Цензор.НЕТ 9674
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То есть воспитатель детского сада не нужен и виноват ,что им работал.Порохоботская логика это что то.Какие могли быть конверты у человека с 39 стажем?.Математику выучи,потом будешь тут за реву ж..пу рвать.
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27 лет независимости, 27 лет в конвертах...из 39. Т.е тебе за 12 лет работы в совке начислить огромную пенсию??? Так в совке тоже воспитатели копейки получали не выйдет высокой пенсии никак.. Сам математику подучи. КОнечно воспитатель дет сада виноват что им работал!! А кто виноват?? КТо виноват алкашу что он спился, кто виноват нарику что он скололся, кто виноват что ты работаешь тем кем работаешь? Государство виновато что ли ??
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Ну то,что ты мудак,тоже никто не виноват ... Рева: За рік реальні доходи населення зросли на 19,1% - Цензор.НЕТ 5388
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То что ты троль я не сомневаюсь.. Меньше троль за ВОрюлю, а больше работай, и у тебя тоже доходы выростут. У меня доходы хорошо выросли я доволен. Но я ж не сижу сутками на Цензоре и не топлю за ВОрюльку...работаю потихонечку...
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Я вижу,как ты работаешь,сам херню написал,сам же себе и лайкнул ...
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Ты хоть знаешь,что даже в годы независимости садики были государственные или комунальные,где никаких конвертов не было и впомине.По твоей логике все детсады должны быть закрыты,так как государство мальдивия не способно достойно оплачиваьь работу тех кто там работают.Ты хоть почитай ,что ты несешь.
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Ага, у меня мать в детском садике получала зарплату в конвертах и вывозила в офшоры. Ты вообще ох*ел? Ето твоя походу контрабас провозила да мандой приторговывала с попутчиками. Вот и насосала на пенсию.
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ну так твоя мама сама винна.Влаштувалася би в інше місце з вищою зарпоатнею і не в конвертах.Радій,що з її офшорів хоч якісь дивіденди виодять тобі
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Ну по уровню твоего общения я вижу что там за семейка. Пенсия твоей мамы вполне заслужена, по твоей манере общения я уже вижу кого твоя мамка воспитала. Представляю ка кона тем детей в садике воспитывала...А тебя она явно херово воспитала. По ходу ей не воспитателем в дет садике нужно было работать, а вертухаем в тюряге
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Дебилов от минстеця сразу видно.Школа мылыции это тот максимум ,что освоило.Таким спам и в кацапию)))
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Рева считает населением себя,петю,гросю и ещё чуток бандюков а все остальные для него не население а быдло ...
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Хм. Реальные зарплаты выросли, а покупательная способность снизилась на 50%. Странно как то.
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Ну если из етой логики, что цены на газ повысились в 10 раз а никто не сдох, значит доходы у людей вырасли в 10 раз.
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Нэ, это называется борьба с теневой экономикой. Когда "люди" в полдень стают на солнце- они почти не отбрасывают тени. Нечем.
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Зато у нас чиновники могут тень на десятерых отбрасывать, как хряки раскормленные 200 килограмовые. Аж стыдно когда ети сироты едут к европейцам просить милостыню.
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Я і не знав що збагатився на 19,1 % )). Як цього брехуна ноги носять.
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Его этому научили в ленинградском военном училище политруков ...
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Шоб такое выдать курить мало ,похоже на героин ...
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Політика порошенка і його ставлеників - геноцид укр народу в 21-му столітті
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Уже не знаю , куда деваться от этого роста - РОСТА ЦЕН на все вся. Пора идти в правительство,воровать одной рукой ,а второй бороться с коррупцией.
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Вот она суть люмпена: если дорвусь до власти- буду воровать.
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Если верить ихним словам то такому росту зарплат позавидует любое европейское да что там все государства вместе взятые. Чего же вы кредита просите у МВФ если Украина так процветает? Если бы не Польша куда пол страны поехало сраки мыть на зароботки то уже кирдык Украине давно пришел бы.
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Вот там, чуток ниже, есть великолепная новость. О том, как наши разведчики одну гниду, на цугундер приняли. И фотка там- отменнейшая- сплошной позитив. А тут я вошел... даже не читал текст, мне заголовка хватило... И настроение упало. Чес слово. А выше- новость, связанная с Супрун... Туда я даже заглядывать не стану. Лучше ещё раз перечитаю все комменты, о разведчиках.
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Эту ряху и каштаны киевские не выдержат.Уроды от пети все как под копирку.
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А чого скіглить? Тільки премії прокладкам і зарплатня реформованого суду видає такі середньостатистичні показники.
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Рост. Ростовщики.
В иудаизме ссуда денег под процент единоверцам и соотечественникам запрещена: «Если дашь деньги взаймы бедному из народа Моего, то не притесняй его и не налагай на него роста».
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Не ищите смысла в бессмысленном, иначе повредитесь мозгами..."(С)
каков ПОП, таков и приход.
все в этом приходе
клептоманы, которые врут не краснея.
свидетели соевые в народе зовутся.
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Українці багато їдять! Тому й не бачать зростання.
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Звичайно збільшились. Завдяки Польщі і нашим заробітчанам.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаРева: За год реальные доходы населения выросли на 19,1%
 
 
 
 
 
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