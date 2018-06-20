 Рева: За год реальные доходы населения выросли на 19,1%

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева в эфире "112 Украина".

"Есть показатель роста заработной платы на 37% по сравнению с прошлым годом. То есть в 2017 году заработная плата выросла на 37% по сравнению с 2016 годом", - отметил он.

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Рост коснулся не только номинальных зарплат, но и реальных, подчеркнул министр.

"Статистика говорит, что, за исключением индекса инфляции, реальные доходы населения выросли на 19,1%. Это не так много, как нам бы хотелось, но это впервые за 3 года. То есть если эта тенденция сохранится еще несколько лет подряд, люди начнут чувствовать, что ситуация меняется. За первые 5 месяцев, я говорю о реальной зарплате, не номинальной, номинальная выросла на 31% за 5 месяцев, а что касается реальной - почти на 11%", - подчеркнул Рева.

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Выросли и пенсии - в связи с ростом зарплат увеличились почти на 50 млрд гривен доходы Пенсионного фонда. Средние пенсии по Украине увеличились на 37%.

Одновременно с этим снизились темпы роста цен. Министр выразил надежду, что на текущий момент цены достигли своего максимума без государственного влияния на них.

"И дальше, если мы будем проводить политику опережающего роста заработных плат и пенсий, то разрыв между темпами роста цен и зарплат и пенсий будет высоким, и благосостояние людей начнет улучшаться", - заключил Рева.

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