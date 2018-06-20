EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины
  111  1
Материалы по теме:
Все про:Денисова (190) Фейгин (472) Сущенко (382)

 Защита Сущенко также подаст прошение на посещение Денисовой, - Фейгин

Общественный защитник осужденного в РФ украинского журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин, сообщил, что защита также подаст прошение о посещении его подзащитного украинским омбудсменом Людмилой Денисовой.

Об этом Фейгин рассказал Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Московский городской суд аннулировал решение, выданное в понедельник судьей (Олегом. - Ред.) Музыченко на посещение Романа Сущенко украинскими омбудсменом и консулом. Сегодня украинскими консулами было подано новое прошение по этому поводу. Опасаюсь, что оно не будет удовлетворено в ближайшее время. Но тут многое будет зависеть от того, как финализируются переговоры украинского и российского омбудсменов по этому поводу", - сказал Фейгин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мосгорсуд подтвердил отзыв разрешения на встречу украинского омбудсмена с Сущенко

Он уточнил, что защита Сущенко, в свою очередь, также подаст прошение на посещение Людмилы Денисовой. "Роман очень ждет встречи с украинским омбудсменом. Ему есть, что рассказать ей и сообщить свое мнение по разным вопросам", - подчеркнул защитник.

Напомним, Людмиле Денисовой не дали свидания в Лефортово, где содержится Сущенко и другие украинцы.

Посольство Украины в РФ повторно обратилось в Московский городской суд с просьбой о разрешении на встречу с незаконно осужденным в России украинским журналистом Романом Сущенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3072635
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗащита Сущенко также подаст прошение на посещение Денисовой, - Фейгин
 
 
 
 
 
 вверх