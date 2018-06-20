 Защита Сущенко также подаст прошение на посещение Денисовой, - Фейгин

Об этом Фейгин рассказал Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Московский городской суд аннулировал решение, выданное в понедельник судьей (Олегом. - Ред.) Музыченко на посещение Романа Сущенко украинскими омбудсменом и консулом. Сегодня украинскими консулами было подано новое прошение по этому поводу. Опасаюсь, что оно не будет удовлетворено в ближайшее время. Но тут многое будет зависеть от того, как финализируются переговоры украинского и российского омбудсменов по этому поводу", - сказал Фейгин.

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Он уточнил, что защита Сущенко, в свою очередь, также подаст прошение на посещение Людмилы Денисовой. "Роман очень ждет встречи с украинским омбудсменом. Ему есть, что рассказать ей и сообщить свое мнение по разным вопросам", - подчеркнул защитник.

Напомним, Людмиле Денисовой не дали свидания в Лефортово, где содержится Сущенко и другие украинцы.

Посольство Украины в РФ повторно обратилось в Московский городской суд с просьбой о разрешении на встречу с незаконно осужденным в России украинским журналистом Романом Сущенко.