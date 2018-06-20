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 Разведчики 93-й ОМБ провели удачную операцию по возвращению предателя Бидусенко, сбежавшего к террористам год назад. ФОТО

В результате длительной сложной операции разведчиков 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" и тактической группы "Моспино" в Украину возвращен предатель Алексей Бидусенко, который год назад, 16 июня 2017 года, перешел на сторону русских оккупационных войск.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке 93-й ОМБ.

В тексте отмечается: "Старший лейтенант Бидусенко изначально производил впечатление трусливого и неуверенного человека. Из-за этого ему поручили заниматься подготовкой наградных листов - делом, не требующим работы с секретными документами. Сам факт его побега не вызывал особого удивления. Более интересным мы считали отследить, что будет дальше, когда человек переходит к врагу и предлагает свои услуги в качестве офицера управления нашей бригады. Однако, уровень компетенции Бидусенко разочаровал руководство оккупационных сил. Сначала его пытались использовать, однако затем выбросили, как тряпку на помойку. Но за измену всегда придется отвечать. Перед Богом, перед Законом, перед людьми. Так будет и в этот раз, - отметил командир бригады "Холодный Яр" полковник Владислав Клочков.

Алексей Бидусенко передан правоохранительным органам. После завершения следственных действий, он предстанет перед Украинским судом".

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Разведчики 93-й ОМБ провели удачную операцию по возвращению предателя Бидусенко, сбежавшего к террористам год назад 01
Разведчики 93-й ОМБ провели удачную операцию по возвращению предателя Бидусенко, сбежавшего к террористам год назад 02
Разведчики 93-й ОМБ провели удачную операцию по возвращению предателя Бидусенко, сбежавшего к террористам год назад 03

Источник: https://censor.net.ua/n3072634
 
   
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Я лучше бы порадовался когда бы ету гниду на месте грохнули и показали труп с табличкой на дереве. А так думаю скоро придет горькое разочарование когда етого предателя отпустят а самого разведчика будут таскать по судам за противоправные действия к тамженашим людям. Военного то положения на дамбасе как небыло так и нету.
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Если вам всё понятно, то вам что-то не договаривают
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Кароче, как в старом анекдоте получилось: "Учите матчасть, ребята. Там за это сильно бьют"...
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Щось нагадало фото "кат перед стратою Хусейна" але нажаль гуманий суд дасть йому років 12 і той по тихому достроково звільниться років через 7.
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Якщо попаде на зоні на реальних бувших АТОшників,то не проживе і стільки. А їх там є зараз досить і що гірко,що вони там заслужено хотя і настоящі патріоти України! Я власне знаю трьох. Правда одного Порошенко недавно вже помилував а двоє на жаль,поки ще там. Но все одно,шкода хлопців!
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Как можна судить такую падаль.?Оно что спокойно будет сидеть на нарах за счёт государства?Мы чё садомазахисты?Такую сволоту к стенке ставить только.
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я так понимаю этот ренегат уже заяву на работу в нову полицию очьень, к голубану.
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будет конечно в управлении полиции, где то в отделе кадров. такие кадры нужны шыкаладному цеху. Этот черт целый год тамжынашим людем проработал и грузы перемещал.
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сам пессимист, но твой пессимизм - всем пессимизмам пессимизм...
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А мой??? Я- обиделся. Я тоже- здоровый пессимист. Настаиваю!
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нет проблем, уважаемый
каждый пессимизирует по своему - и ето правильно.
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Ад-броськєн такими сепарюгами всю даунббаську мусорню напхав.Тепер всю Україну напихає--начальник бо.
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Помню Вас! Вы, сегодня, только по одному лайку, определили, что я розумию Вас. И вааще, что я владею украинским языком. Это было круто!
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Земляк,он не пессимист он фашист и вещает из Путлеровской пидоРаши! Не обращай на таких внимания,просто спамь и всё!
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Генерал Литвин (брат "легендарного" Литвина-голови ВР), який банально втік з під Іловайська і залишив свій підрозділ без керівництва тепер призначений на хлібну і не пильну посаду поста України в Вірменії. Так що в мене великі сумніви щодо справедливості.
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даже морда лица скота незаретуширована...
все верно - страна должна знать своих предателей.
и героев тоже, но героев я бы пока ретушировал - до конца войны....
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Ну что пару годиков в тюрьме и на свободу с чистой совестью, ведь он наверняка чистосердечно раскаивается, у него есть больные родственники требующие ухода, да вообще он хороший парень, только немного оступился, а самый гуманный к коллаборационистам и предателям в мире " украинский" суд к таким ну очень лоялен. А так и вообще могут на подписку отпустить и дело с концом.
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и вообще он на блокпосту стоял и возил продукты сепарне на передовую, а поэтому его ждут дома.
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На этой новости зрадогниды сначала засунули свои языки в жопу, но потом начали себя подбадривать и хорохориться - а нам не страшно! Если нас тоже так поймают, то суд отпустит, разведчиков и контрразведчиков накажут и т.д. Но все равно им неуютно и, надо прямо сказать, в каждом посте чувствуется, что стало вообще сцыкотно. Браво, 93-тья, браво, разведка!
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Шо ти роздухарився, поц порохнявий?
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Генерал Литвин (брат "легендарного" Литвина-голови ВР), який банально втік з під Іловайська і залишив свій підрозділ без керівництва тепер призначений Порошенком на хлібну і не пильну посаду поста України в Вірменії. "Браво" Порошенко !
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как же так, он даже лицом не упал об асфальт, ну так раз восемь подряд.
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Как раз на эту тему я говорил на днях с одним спецом. Дескать, почему "принимают" так нежно всякую тварь. Как пример - те молодые выблядки, что порезали ножом атошника, ну те, что в Харькове были взяты. Так мне спецура сказал - что не дай бог сейчас сделать что-то весьма больное сепарне - менты не примут! Говорят - сами куда хотите девайте а нам отвечать за его поломанные ребра неохота.
Вот так. Ублюдки насобачились защищаться всякими демократическими методами. Сразу набегают адвокаты, комитеты разные по правам и еще и крайним останешься!
Так что кроме как балаклавы на голову и валить тварей - я другого способа для наших парней не вижу. Всё равно суды их выпускают и дают условные сроки. Вот и калечат наших по кафешкам, ничего сепарня уже не боится.
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Вот так из своих сепаров, террористов и расийских найманцев делают, видать лейтенант Бидусенко наступил кому то на шеколадный мозоль?
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Не бойтесь россия его не бросит его же Захерченко усыновил.
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А пика у втікача кисла, невесела.
Для чого ти йшло в армію, питається ? Щоб зрадити своїх ? Падлюка.

Наш класно виглядає. Впевнено так. І спокійно: =дістанем усіх, ніхто не сховається=. Розвідники 93-ї ОМБ провели вдалу операцію з повернення зрадника Бідусенка, що втік до терористів рік тому - Цензор.НЕТ 1374
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путінський агент пєдра його медалькою нагородить.
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Тем кулачищем с пальцем вверх,да по е@алу.😄
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Да. Лапа знатная. Не хотел бы я с таким кулаком познакомиться.
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"Наши" суды его оправдают, ведь что не судья то сепар
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Гляньте на ударные костяшки нашего хлопца, если бы жахнул разок в хохотальник- челюсть у козла-перебежчика из труселей доставать пришлось бы.
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Только хотел об этом написать. Очень суровая рука.
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Суд отпустит под личное обязательство больше не убегать.
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Сколько веревочке ни виться, а конец будет.

Все предатели и воры получат свое.
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А вот интересно - это ж уже 2017, ст. лейтенант(капитан) - какой мотив таких действий?
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Работал я с этим хмырем 15 лет назад в охране Лисичанского НПЗ..он тогда учился в Ростове заочно..все конспекты писал на посту...Потом после окончания пошел на работу в СБУ стал такой важный..ходил в пиджаке с отливом..короче парень стал ,,подниматься "....Но семейка там была вся ватная до мозга костей.Потом его кужато перевели и он выпал из поля зрения..хотя на его маму(она работала в охране кладовщицей-старшиной) я натыкался в соцсетях во время событий на майдане и первых дне й войны...ватница ярая ненавидящая все ураинское..так что ничего удивительного в этом нет......Вот только удивляет куда смотрели ВСУ когда этого идиота брали на службу
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В россии по моему живьем за такое сжигают, нужно перенимать опыт.
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Он конечно сошка беспонтовая, но это не значит что такое не надо пресекать. Молодцы.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРазведчики 93-й ОМБ провели удачную операцию по возвращению предателя Бидусенко, сбежавшего к террористам год назад. ФОТО
 
 
 
 
 
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