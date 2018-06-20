 В октябре-декабре можно ожидать отчет аудиторов НАБУ, - Жебривский

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українськi Новини.
"На формирование процедурных и технических вещей надо где-то 1,5 месяца. Я думаю, что на октябрь-ноябрь-декабрь можно ожидать отчет аудиторов НАБУ", - заявил он.
В то же время Жебривский отметил, что необходимо решить вопрос с финансированием работы аудиторов, регламентом их работы и выделением помещения.
Экс-губернатор Донецкой области подчеркнул, что лично готов работать бесплатно и уровнем оплаты аудитора НАБУ не интересовался.
Ранее, директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что назначение Павла Жебривского на должность аудитора НАБУ не отвечает критериям положений закона о бюро. В Transparency International назвали назначение "недальновидным" и "подрывающим доверие" к аудиту.
По закону, проверять НАБУ должны три аудитора, которые назначаются от президента, Кабмина и Верховной Рады. Кабмин назначил своего аудитора еще год назад: им стал юрист Михаил Буроменский, профессор Института международных отношений университета им. Шевченко. Рада 7 июня назначила своим аудитором доктора юридических наук, бывшего топ-дипломата Владимира Василенко.
Президент Петр Порошенко 19 июня включил Жебривского в состав комиссии по аудиту НАБУ.
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