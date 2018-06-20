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Все про:НАБУ (2316) аудит (234) Жебривский (639)

 В октябре-декабре можно ожидать отчет аудиторов НАБУ, - Жебривский

Аудитор Национального антикоррупционного бюро Павел Жебривский заявляет, что аудит работы бюро будет проведен в октябре-декабре текущего года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українськi Новини.

Также читайте: Антикоррупционные организации обжалуют новое назначение Жебривского в суде, - ЦПК

"На формирование процедурных и технических вещей надо где-то 1,5 месяца. Я думаю, что на октябрь-ноябрь-декабрь можно ожидать отчет аудиторов НАБУ", - заявил он.

В то же время Жебривский отметил, что необходимо решить вопрос с финансированием работы аудиторов, регламентом их работы и выделением помещения.

Экс-губернатор Донецкой области подчеркнул, что лично готов работать бесплатно и уровнем оплаты аудитора НАБУ не интересовался.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ поблагодарило общественность и СМИ за внимание к назначению аудиторов

Ранее, директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что назначение Павла Жебривского на должность аудитора НАБУ не отвечает критериям положений закона о бюро. В Transparency International назвали назначение "недальновидным" и "подрывающим доверие" к аудиту.

По закону, проверять НАБУ должны три аудитора, которые назначаются от президента, Кабмина и Верховной Рады. Кабмин назначил своего аудитора еще год назад: им стал юрист Михаил Буроменский, профессор Института международных отношений университета им. Шевченко. Рада 7 июня назначила своим аудитором доктора юридических наук, бывшего топ-дипломата Владимира Василенко.

Президент Петр Порошенко 19 июня включил Жебривского в состав комиссии по аудиту НАБУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3072633
 
 
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Розкрий схеми,Павло Іванович!
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Хай народ довідається,чому Бюро Ситника повернуло до бюджету в рази менше,ніж бюджет на нього витратив.І навіть відомство Луценка більш ефективне
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я тебе расскажу,если тебе деньги рошена глаза залепили,НАБУ должно работать только в связке с антикоррупционным судом,так как все остальные суды полностью продажные и контролируются из АП порошенко по телефону,но создание АКС 4 года саботировал порошенко,весь ущерб должен покрыть лично порошенко из своих денег

https://www.youtube.com/watch?v=h_knQISUvjQ
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Але ж по справах Генпрокуратури суди повертають у бюджет значно більше!Порошенко не саботує,навпаки,вніс законопроект.Венеційська комісія має прийняти рішення:саботує чи ні
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А в нього була можливість не вносити? Або нарешті вже внось, або в Ростов. Зате яке наїбалово протягнув у підсумку...
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"Бюро Ситника" само повернути нічого не може, потрібен суд. А суди в нас існують зовсім для іншого, для забирання з бюджету. Тішить, що соєсоси озвучили, що до бюджету таки треба щось повертати...
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Але ж по справах Генпрокуратури суди повертають у бюджет значно більше!
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это ты говоришь про миллиарды януковича,которы заделил генпрокурор с петей или про фальшивые паспорта которые продавались под прикрытием генрокурора?
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Вкраденого топ-корупціонерами не повернули й копійки!
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это фантастика даже для такой аморальной страны,как Украина,контрабандиста нажившегося на торговле с ДНР порошенко ставит аудитором НАБУ,так лучше сразу розенблата
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а ти за кого:за Жебрівського,Розенблата чи в тебе свій варіант?
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Давайте гутериша или аграмунта назначим.
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есть известный антикоррупционный прокурор Джованни Кесслер,при имени которого порошенко падает в обморок
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Поддерживаю . Ставить нужно Розенблата или Насырова , можно пригласить Курченко .............. Есть у нас достойные кандидаты ......................
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На крайний случай и Мосийчук подойдет. В октябре-декабре можно ожидать отчет аудиторов НАБУ, - Жебривский - Цензор.НЕТ 7111
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якщо ти а Курченка,то з тобою все ясно
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Зря НАБУ на этого хряка дело не завело.
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І під Новий рік керівники НАБУ вже будуть сидіти.
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он шо..теперь там главный..или просто и..лом торгует..
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Резвий жеребець шоколадной власти видно сильно припекает сраку кой кому
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Всі троє аудиторів ім. Рошена. Не хоче петя в тюрму
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В октябре-декабре можно ожидать отчет аудиторов НАБУ...

После такого дождя жди хороший отел...

В октябре-декабре можно ожидать отчет аудиторов НАБУ, - Жебривский - Цензор.НЕТ 2493
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народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
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Кому нужны эти фейковые отчёты? Это очередное враньё и лохотрон? Кучка трепачей и аферистов будет нас всех убеждать в том, что всё работает и блестит. Враньё на вранье сидит и будет враньём погонять.
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Блин! В конторе опять всё перепутали.
- Что перепутали?!
- Наверное, диспетчер ошибся. Вам же %барь-надомник был нужен.
- А вы кто?
- А я?! Я - пи%дюк-задушевник.
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Лапоть, ты любитель анегдотов? Тогда ты перепутал ветки.
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если етотт аудитор будет проводить аудиции пи%дец Украине
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Ну,раз смотрящий пообещал-значит будет.Он проконтролирует,чтобы все было в шоколаде
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Не успели назначить а жидяра копытом землю рвет и это при том что его назначение не законное и уже опротестовано в суде !!!! Тебя, плять и твою фаню , воровку высшей категории, которую ты лобировал в Раде суда будет мало.............!!!!!!!!!!!!!!!!
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Хм... Да в октябре-ноябре мы скорее всего ожидаем увидеть ваши крысиные забеги - одни будут бежать с Украины , а другие к следователям НАБУ с повинной! И кста и те и другие колонны бегунов будут затаптывать насмерть рядом бегущих!!!! Слава Украине!!!!
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Все дела губятся в судах. В этом ключевая проблема.
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народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
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Что-то рано Жебриский начал делать громкие анонсы и вообще "одел" мундир аудитора НАБУ. Желание гаранта впихнуть своего человека и тормозить работу бюро еще будет оспорено .
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Какое отношение Жебривський имеет к НАБУ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ октябре-декабре можно ожидать отчет аудиторов НАБУ, - Жебривский
 
 
 
 
 
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