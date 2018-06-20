 Суд арестовал "экс-замминистра спорта Крыма" на два месяца, - Сарган

Об этом пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган написала в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Днепровский райсуд Киева проведел подготовительное заседание по обвинению так называемого экс-заместителя министра спорта "Республики Крым" за совершение госизмены", - написала Сарган.
Следующее судебное разбирательство назначено на 2 июля.
Напомним, 14 июня прокуратура Автономной Республики Крым направила в суд обвинительный акт в отношении гражданина Украины, бывшего так называемого заместителя министра спорта Крыма Фаруха Камалова.