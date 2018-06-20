EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Происшествия
  431  3
Материалы по теме:
Все про:ГПУ (8717) измена (211) Крым (20205) суд (21031) Сарган (262) Камалов_Фарух (8)

 Суд арестовал "экс-замминистра спорта Крыма" на два месяца, - Сарган

Днепровский райсуд Киева взял под стражу на два месяца "экс-заместителя министра спорта Крыма".

Об этом пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган написала в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Днепровский райсуд Киева проведел подготовительное заседание по обвинению так называемого экс-заместителя министра спорта "Республики Крым" за совершение госизмены", - написала Сарган.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Патриот" России ехал на материковую Украину для получения биометрического паспорта, - Гитлянская о задержанном "экс-замминистре спорта" Крыма

Следующее судебное разбирательство назначено на 2 июля.

Суд арестовал экс-замминистра спорта Крыма на два месяца, - Сарган 01

Также читайте: "Не я его назначал, понимаете, а курирующие", - "экс-министр спорта" оккупированного Крыма о задержанном СБУ Камалове

Напомним, 14 июня прокуратура Автономной Республики Крым направила в суд обвинительный акт в отношении гражданина Украины, бывшего так называемого заместителя министра спорта Крыма Фаруха Камалова.

Источник: https://censor.net.ua/n3072632
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал-- http://myway.2sms.ru
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд арестовал "экс-замминистра спорта Крыма" на два месяца, - Сарган
 
 
 
 
 
 вверх