 Суд арестовал "экс-замминистра спорта Крыма" на два месяца, - Сарган

Об этом пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган написала в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Днепровский райсуд Киева проведел подготовительное заседание по обвинению так называемого экс-заместителя министра спорта "Республики Крым" за совершение госизмены", - написала Сарган.

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Следующее судебное разбирательство назначено на 2 июля.

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Напомним, 14 июня прокуратура Автономной Республики Крым направила в суд обвинительный акт в отношении гражданина Украины, бывшего так называемого заместителя министра спорта Крыма Фаруха Камалова.