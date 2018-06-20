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 Политика Украины
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Все про:ОГА (1345) Донецкая область (3986)

 Кабмин утвердил кандидатуру генерала Куця на должность главы Донецкой ОГА, - Жебривский

Кабинет Министров одобрил кандидатуру генерала Службы безопасности Украины Александра Куця на должность председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Об этом сказал экс-председатель обладминистрации Павел Жебривский в интервью "5 каналу", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українськi Новини.

"Сегодня Кабмин утвердил генерала Александра Куця на эту должность. Я думаю, что в ближайшее время Президент выдаст указ и его будут уже представлять в Донецкой области", - сообщил он.

Куць является генерал-майором СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин еще никого не рассматривал на пост главы Донецкой ОВГА, - Черныш

Павел Жебривский возглавлял Донецкую ОВГА с 11 июня 2015 года. Донецкая областная военно-гражданская администрация была реорганизована из Донецкой областной государственной администрации с 5 марта 2015 года. Располагается в Краматорске.

13 июня 2018 года президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении Павла Жебривского с должности по его собственному желанию.

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Источник: https://censor.net.ua/n3072631
 
 
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И что, это показатель? Есть такие твари, которые родились в Днепре, Киеве, Львове, конченный гниды, паскудней кремлёвских вшей
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Ну так правильно, щоб гоняти контрабас, потрібна людина яка знає територію і з іншого боку кордону...
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Вообще-то это хозяйственная должность, дележ бюджета.
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Шо за Куц? А то был у меня в юности один знакомый Куц...теперь живет в Израэле,до сих пор мне червонец совецкими деньгами должен....
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Не знаю я о нем ничего. Но, на парочке ресурсов- нарывался. Вроде хвалят его. И вроде- адекваты. А лично от себя- добавлю: Я- за него, бо Самое Главное: таки не Грымчак. Вот тогда бы я реально загрустил.
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народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
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Да-да... он самый. Не очень-то смахивает на генерала, верно? Даже не знаю: это хорошо или не очень? Скоро увидим. Я- воочию. Отпишусь.
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Генерал армии Павлов,по сути создатель танка Т-34 и командующий Западным фронтом РККА сдал Белоруссию Гитлеру за 9 дней.Главное направление на Москву было 22 июня 1941 года БЕРЛИН-Варшава-Минск-Смоленск_Москва.
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Этот генерал в подметки не годится моему земляку! Реальному Гению. Создателю знаменитого движка В-2, для КВ и Т-34. Его фамилия- Челпан. Имя- кажется Дмитрий. Грек. Расстрелян. Участник "греческого заговора". Из Кременевки он. Пригород Мариуполя. Там сейчас- Война...
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народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал-- http://myway.2sms.ru
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wiki: 25.11.2017 р. генерал Куць заявив про виявлення 356 шпигунiв в зонi АТО лише протягом вересня-листопада 2017 року...Проте, в пошуках зрадників серед своїх підлеглих такої ж спритності генерал не проявив. Так, ще 05.10.2017 р. на сторону ДНР перейшов підполковник СБУ Лабусов Р.Ю., який займав посаду заступника начальника 2-ого (шифрувального) сектору відділу спецзв'язку Донецького УСБУ. Лабусов стверджував, що нібито "виніс з собою кілька тисяч документів", що стосуються діяльності українських спецслужб.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин утвердил кандидатуру генерала Куця на должность главы Донецкой ОГА, - Жебривский
 
 
 
 
 
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