 Кабмин утвердил кандидатуру генерала Куця на должность главы Донецкой ОГА, - Жебривский

Об этом сказал экс-председатель обладминистрации Павел Жебривский в интервью "5 каналу", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українськi Новини.

"Сегодня Кабмин утвердил генерала Александра Куця на эту должность. Я думаю, что в ближайшее время Президент выдаст указ и его будут уже представлять в Донецкой области", - сообщил он.

Куць является генерал-майором СБУ.

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Павел Жебривский возглавлял Донецкую ОВГА с 11 июня 2015 года. Донецкая областная военно-гражданская администрация была реорганизована из Донецкой областной государственной администрации с 5 марта 2015 года. Располагается в Краматорске.

13 июня 2018 года президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении Павла Жебривского с должности по его собственному желанию.

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