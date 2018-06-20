 Стороны рассмотрели модальности размещения миротворцев на Донбассе, - Порошенко провел встречу с главой МИД Литвы Линкявичусом

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.
В сообщении отмечается: "Глава Украинского государства выразил благодарность Литве за четкую позицию относительно необходимости продолжения консолидированного международного санкционного давления на Россию с целью достижения прогресса в мирном урегулировании на Донбассе на основе Минских договоренностей и полностью восстановить территориальную целостность Украины.
В рамках обсуждения ситуации в Донбассе стороны рассмотрели модальности размещения там соответствующей миротворческой миссии ООН. Были также обсуждены возможности привлечения помощи со стороны Литвы и других стран-членов ЕС для поддержки жителей Донбасса, которые стали жертвами российской агрессии.
Глава государства поблагодарил Литву за активное содействие в реализации политики европейской и евроатлантической интеграции Украины и практическую помощь во внедрении амбициозной программы соответствующих внутренних реформ.
Президент скоординировал с литовской стороной позиции в контексте подготовки к проведению Саммита Украина - ЕС, а также участия в мероприятиях в рамках саммита НАТО в июле этого года в Брюсселе.
Было также подтверждено общую позицию относительно неприемлемости построения "Северного потока-2".
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