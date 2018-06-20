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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (14990) Линкявичюс (111)

 Стороны рассмотрели модальности размещения миротворцев на Донбассе, - Порошенко провел встречу с главой МИД Литвы Линкявичусом

Президент Украины Петр Порошенко принял Министра иностранных дел Литовской Республики Линаса Линкявичуса.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В сообщении отмечается: "Глава Украинского государства выразил благодарность Литве за четкую позицию относительно необходимости продолжения консолидированного международного санкционного давления на Россию с целью достижения прогресса в мирном урегулировании на Донбассе на основе Минских договоренностей и полностью восстановить территориальную целостность Украины.

В рамках обсуждения ситуации в Донбассе стороны рассмотрели модальности размещения там соответствующей миротворческой миссии ООН. Были также обсуждены возможности привлечения помощи со стороны Литвы и других стран-членов ЕС для поддержки жителей Донбасса, которые стали жертвами российской агрессии.

Глава государства поблагодарил Литву за активное содействие в реализации политики европейской и евроатлантической интеграции Украины и практическую помощь во внедрении амбициозной программы соответствующих внутренних реформ.

Президент скоординировал с литовской стороной позиции в контексте подготовки к проведению Саммита Украина - ЕС, а также участия в мероприятиях в рамках саммита НАТО в июле этого года в Брюсселе.

Было также подтверждено общую позицию относительно неприемлемости построения "Северного потока-2".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главы МИД Литвы и Латвии на этой неделе посетят Украину: работаем по санкциям против РФ за "выборы" в оккупированном Крыму, - Климкин

Источник: https://censor.net.ua/n3072630
 
 
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Найкращий варіант--миротворці з країн,громадяни яких загинули в"Боїнгу",на кордоні України з Росією!
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Линкявичюс решил ознакомиться с бреднями Офшорника? Бат уай?
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Литва если сонласна значит пора миротворцев вводить.
Сейчас гутериш с мундиаля приедет
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Какой же ценный кадр этот Петя, прямо специалист по модальностям. Не зря для него два бронированных мерса по 20 лямов за штуку покупают.
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Про Крым только модальности вже и не згадуе. Совпадение?
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Ще буде одна смішна команда сліпих разом з ОБСЄ.
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Шо оно несёт ...ну просто сил нет уже слушать петины бредни ....
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А слова какие освоило! Модальности! Это как же круто!
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В результаті тривалої складної операції розвідників 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр і Тактичної групи "Моспине" до України повернуто зрадника Олексія Бідусенка, який рік тому, 16 червня 2017 року, перейшов на бік російських окупаційних військ.
ФБ 93 бригады
Стороны рассмотрели модальности размещения миротворцев на Донбассе, - Порошенко провел встречу с главой МИД Литвы Линкявичусом - Цензор.НЕТ 2282
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О-хо-хо... Во, кому щас погано... И футбол посмотреть не дали...
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Модальность(с). Не знаю. Вот как Грады прилетают- приходилось слышать. Ну и "мощный сигнал"(с) знаю. И- "четкий сигнал"(с). Вот с модальностью- не поперло мне. Не быть мне политиком. Ну и славно!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСтороны рассмотрели модальности размещения миротворцев на Донбассе, - Порошенко провел встречу с главой МИД Литвы Линкявичусом
 
 
 
 
 
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