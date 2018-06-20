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 Политика Украины
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Все про:Государственное бюро расследований (120) Труба (28)

 ГБР должна остаться независимым органом, поэтому нужна поддержка гражданского общества и международных партнеров, - Труба

Новосозданное Государственное бюро расследований (ГБР) с началом своей деятельности будет иметь много врагов и не сможет обойтись без поддержки гражданского общества и международных партнеров.

Об этом заявил журналистам в Брюсселе директор ГБР Роман Труба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Одна из целей, которые преследует ГБР, - это остаться независимым органом. Мы понимаем, что для этого будет нужна поддержка гражданского общества, а также поддержка международных партнеров", - рассказал директор ГБР о цели своего первого визита в Брюссель.

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Труба напомнил, что в ГБР поставили амбициозные планы начать работу нового правоохранительного органа уже в сентябре.

"Это слишком короткий период времени для создания и начала работы правоохранительного органа. Аналогов в Европе не было... Перед нами очень большие риски. Поэтому для нас важно взять на первом этапе лучшие методики создания правоохранительных органов от международных партнеров", - сказал директор ГБР.

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Труба отметил, что в будущем для налаживания международного сотрудничества ГБР планирует договариваться о сотрудничестве с правоохранительными органами других стран и международными организациями.

При этом он отметил, что не чувствует в Украине политической поддержки в процессе создания этого нового правоохранительного органа.

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"Врагов у Государственного бюро будет очень много. Ведь те категории, которые мы расследуем, - это не только высокопоставленные должностные лица, но и работники всех правоохранительных органов. Поэтому, понятно, что поддержки от них нам не следует ожидать", - отметил Труба.

Напомним, Государственное бюро расследований - это правоохранительный орган, который будет расследовать преступления, совершенные правоохранителями, судьями и высокопоставленными чиновниками, за исключением дел, подследственных Национальному антикоррупционному бюро. ГБР окончательно возьмет на себя функцию досудебного следствия от прокуратуры.

Источник: https://censor.net.ua/n3072629
 
 
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фамилия у него говорящая. По-моему, кому-то скоро херово будет.
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Труба,авансом никто поддерживать кроме закона не будет.А когда появятся результаты то появится и поддержка.
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Еще одна мертворожденная организация, сосущая кровь с налогоплательщикоа и ничего не делающая.
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Не от'ївся ще бідолага, все ще попереду, он подивись на ситника і холодницького, ряхи наїли від непомірної праці.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГБР должна остаться независимым органом, поэтому нужна поддержка гражданского общества и международных партнеров, - Труба
 
 
 
 
 
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