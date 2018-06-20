 ГБР должна остаться независимым органом, поэтому нужна поддержка гражданского общества и международных партнеров, - Труба

Об этом заявил журналистам в Брюсселе директор ГБР Роман Труба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Одна из целей, которые преследует ГБР, - это остаться независимым органом. Мы понимаем, что для этого будет нужна поддержка гражданского общества, а также поддержка международных партнеров", - рассказал директор ГБР о цели своего первого визита в Брюссель.

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Труба напомнил, что в ГБР поставили амбициозные планы начать работу нового правоохранительного органа уже в сентябре.

"Это слишком короткий период времени для создания и начала работы правоохранительного органа. Аналогов в Европе не было... Перед нами очень большие риски. Поэтому для нас важно взять на первом этапе лучшие методики создания правоохранительных органов от международных партнеров", - сказал директор ГБР.

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Труба отметил, что в будущем для налаживания международного сотрудничества ГБР планирует договариваться о сотрудничестве с правоохранительными органами других стран и международными организациями.

При этом он отметил, что не чувствует в Украине политической поддержки в процессе создания этого нового правоохранительного органа.

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"Врагов у Государственного бюро будет очень много. Ведь те категории, которые мы расследуем, - это не только высокопоставленные должностные лица, но и работники всех правоохранительных органов. Поэтому, понятно, что поддержки от них нам не следует ожидать", - отметил Труба.

Напомним, Государственное бюро расследований - это правоохранительный орган, который будет расследовать преступления, совершенные правоохранителями, судьями и высокопоставленными чиновниками, за исключением дел, подследственных Национальному антикоррупционному бюро. ГБР окончательно возьмет на себя функцию досудебного следствия от прокуратуры.