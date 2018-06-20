 Москалькова планирует 23 июня посетить Вышинского в СИЗО Херсона. ДОКУМЕНТ

Как говорится в письме к уполномоченному ВР по правам человека Людмиле Денисовой, опубликованном не сайте российского омбудсмена, соответствующая договоренность уже достигнута, передает Цензор.НЕТ.

Российская уполномоченное также направила украинской коллеге письмо, в котором сообщается о состоянии здоровья Александра Кольченко, и пообещала сообщить об Олеге Сенцове, которого планирует посетить российский омбудсмен в регионе.

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Напомним, 15 мая СБУ совместно с прокуратурой АР Крым раскрыла деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский.

В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ.

Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца.

1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки К.Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906", и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".