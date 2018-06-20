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 Политика Украины, Общество
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Все про:омбудсмен (364) Херсон (485) Москалькова (47) Вышинский (53)

 Москалькова планирует 23 июня посетить Вышинского в СИЗО Херсона. ДОКУМЕНТ

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к Людмиле Денисовой с просьбой о визите 23 июня к главному редактору "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому.

Как говорится в письме к уполномоченному ВР по правам человека Людмиле Денисовой, опубликованном не сайте российского омбудсмена, соответствующая договоренность уже достигнута, передает Цензор.НЕТ.

Российская уполномоченное также направила украинской коллеге письмо, в котором сообщается о состоянии здоровья Александра Кольченко, и пообещала сообщить об Олеге Сенцове, которого планирует посетить российский омбудсмен в регионе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следствие отозвало ходатайство от отборе биологических образцов у Вышинского, - прокуратура АРК

Москалькова планирует 23 июня посетить Вышинского в СИЗО Херсона 01

Напомним, 15 мая СБУ совместно с прокуратурой АР Крым раскрыла деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский.

В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ.

Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца.

1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки К.Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906", и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".

Источник: https://censor.net.ua/n3072627
 
 
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Хєєєєєєрових снів тобі,а не Херсон!!!!!!
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надеюсь найдутся патриоты ее встретить у вьезда в СИЗО в Херсоне по ул Перекопской
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нужно пользуясь методом КГБ СССР подослать к этой кацапке секс ловушку и склонить ее к любви к Украине

Москалькова планирует 23 июня посетить Вышинского в СИЗО Херсона - Цензор.НЕТ 3664
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Не то для Винника будет миссия невыполнима. К этой лучше Ляшка засылать. С вилами.
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С вилами и с коровой. Похоже,что корова сможе т ее заинтересовать.
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Ну й нормально. Треба підтвердити. А через декілька днів очікування під сізо дозволити на лавочці в сусідньому парку передати через адвоката Вишінському листа від путєна.
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Только после посещения Людмилой Денисовой Олега Сенцова.Иначе ПНХ !
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а вознестись мусорогенеральша нэ плануйе?
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Я бы предложил ей отсосать, но наверное это было бы для нее за счастье. Поэтому, пусть просто пожрет говна.
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Так надо сказать ТОЛЬКО ПОСЛЕ СЕНЦОВА!!!
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Интересно? Как всегда власть Порошенко подожмут хвост и пустят? Или покажут зубы?
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Чёрта с два.
Сенцов умирает , к нему не пускают никого. Пусть вышинский поголодает месяц - тогда может быть можно и подумать.
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пусть приезжает. А дальше мы ее на порог СИЗО не пустим. Пущай помается у бандеровцев..
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Шо тут за теннис? Уже третий сет пошел, то есть- третий день. Мацква не разрешила, наши, понятно- ответили, потом те шо-то предложили, наши- тоже... Щас - вот.
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Треба посадить Москалькову у сусідню камеру і нехай перестукується з Вишинським.
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Та за одну тока хвамилию! Это они специально так. Шоп нас подратуваты.
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Зустрінемо її лозунгами: Москаляку на гилляку😋
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"... пообещала сообщить об Олеге Сенцове, которого планирует посетить российский омбудсмен в регионе..", т.е. сама, а это значит, что украинских представителей к нему не допустят под предлогом- не там стоит запятая или на эту бумажку у вас нет др.бумажки, а к др. нет третьей и т.д. Со стороны раши это просто имитация.
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А на каком, собственно, основании? Вышинский, насколько мне известно, не является гражданином расейки.
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Лише в обмін на відвідування Сенцова і Кольченка. По факту. І непогано було б щоб пошкварился пів доби під Херсонським сонцем
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Вышинского посетит уполномоченный по правам человека в Херсонской области. И достаточно.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМоскалькова планирует 23 июня посетить Вышинского в СИЗО Херсона. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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