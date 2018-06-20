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Все про:Германия (3109) киберпреступление (414) Россия (69700) хакер (682) энергетика (1003)

 Глава спецслужбы Германии обвинил российских хакеров в атаке на энергосети

Глава Федерального ведомства по охране конституции Ханс-Георг Масен (Hans-Georg Maaßen) возложил ответственность за недавнюю масштабную кибератаку на немецкие электросети и энергетические компании на Россию.

Об этом Масен заявил в интервью газетам медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland, выдержки из которого обнародованы в среду, 20 июня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.

Читайте: Российская "фабрика троллей" пытается подорвать энергетические рынки США, - Конгресс

"Почерк преступников - на самом деле лишь один из индикаторов, указывающих на то, что атаку могли контролировать из России", - отметил он. Деталей расследования Ханс-Георг Масен не привел.

Федеральное ведомство по безопасности в сфере информационной техники (BSI) сообщило о масштабном кибернападении под названием Berserk Bear 13 июня. Злоумышленники пытались внедриться в интернет-сети немецких энергопоставщиков. Преступникам, однако, удалось взломать сетевую инфраструктуру лишь в офисах нескольких компаний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европейские парламентарии призвали усилить киберзащиту ЕС от России, Китая и КНДР

Первые признаки атаки появились летом 2017 года. Сколько немецких компаний оказались затронуты в результате нападения, Масен не уточнил. По данным BSI, ситуация взята под контроль.

Источник: https://censor.net.ua/n3072625
 
   
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А ви їм ПП-2 дозволяєте будувати- це мазохізм такий? Чи клінічний ідіотизм?
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Левая рука не знает,шо творит правая. Левая от кибератак русни отбивается,а правая гроши в кишеню кладе.
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раися специально их энергетику вдрызг раздавить хочет, чтобы потом без нее обойтись не могли..... А они и "ХАВАЮТ" наживку по самые гланды.... и кричат про частный бизнес..... которому поле деятельности "расчищает" раися(((((
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Диды бы научили этих немчур-толерастов как надо вести дела с кацапами Глава спецслужбы Германии обвинил российских хакеров в атаке на энергосети - Цензор.НЕТ 5256
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Тільки північний потік це все одно не зупинить
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"ашотутакого"німці народ практичний.Тільки прибуток від бізнесу.Вони за нафту і газ путіну бомбу продадуть,яку росія на них скине
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Вонь из паРаши таки дошла и до бюргеров....
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Сейчас такие вирусы, в любой компьютер пролезут.
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Это бессовестно во время Мундиаля такое на россию наговаривать . И куда канцлер смотрит ?
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Оочччень хорошо!
может прозреют...ведь, касабі уже даже не маскируються...
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ТО ЛИ ЕЩЕ БУДЕТ когда северный поток запустят. Германия станет федеративным округом рашки. Ну лохи
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Власти все это придумали для пиара, никакой атаки не было! Меркель пытается спасти падающий рейтинг! Глава спецслужбы Германии обвинил российских хакеров в атаке на энергосети - Цензор.НЕТ 7677
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Заступаешь на смену? Не забудь наколотую рожу Юльки поставить рядом с монитором. Глава спецслужбы Германии обвинил российских хакеров в атаке на энергосети - Цензор.НЕТ 2964
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Де указ сивого гівна про припинення громадянства Саакашвілі? І шо там із "плівками курченка", про які иак багато кукарікав генітальний прокулол? На незалежну експертизу відправили, клоуни ганебні?)
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как только постиранные пелёнки Онищенка погладят...)))
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Штурм Берлина в 1945 году... маршал Жюков победил маршала Конева...зато 1 миллион трупов...
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В ответ на кибератаку немецкое правительство заранее одобрило "Северный поток-3".
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За паБЕДУ над братоом МОЛОТОВА Гитлером надо сделать Северный поток-4 Глава спецслужбы Германии обвинил российских хакеров в атаке на энергосети - Цензор.НЕТ 285
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В этом году исполнится 310 лет братства Германии и РАБссии... Глава спецслужбы Германии обвинил российских хакеров в атаке на энергосети - Цензор.НЕТ 2285почти Круглая дата русских и пРуссаков
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Мацкали, пора вернуть Восточную пРуссию фрау Меркель,Кёнигсберг строили не вы Глава спецслужбы Германии обвинил российских хакеров в атаке на энергосети - Цензор.НЕТ 5061
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Американцы,французы обвиняют на нападение в их штабы хаккеров с параши, ну и к ним в строй стала Джермани.
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Тут что главное в такой ситуации ?
Правильно!
Надо держать двери открытыми для диалога.
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Первый в мире кинотеатр 3D был запущен на Кубе в 1957 году и тогда же появилось на Кубе цветное телевидение.Когда цветное телевидение появилось в СССре дохляке?Правильно....1 октября 1967 года....
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГлава спецслужбы Германии обвинил российских хакеров в атаке на энергосети
 
 
 
 
 
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