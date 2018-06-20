 Глава спецслужбы Германии обвинил российских хакеров в атаке на энергосети

Об этом Масен заявил в интервью газетам медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland, выдержки из которого обнародованы в среду, 20 июня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.

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"Почерк преступников - на самом деле лишь один из индикаторов, указывающих на то, что атаку могли контролировать из России", - отметил он. Деталей расследования Ханс-Георг Масен не привел.

Федеральное ведомство по безопасности в сфере информационной техники (BSI) сообщило о масштабном кибернападении под названием Berserk Bear 13 июня. Злоумышленники пытались внедриться в интернет-сети немецких энергопоставщиков. Преступникам, однако, удалось взломать сетевую инфраструктуру лишь в офисах нескольких компаний.

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Первые признаки атаки появились летом 2017 года. Сколько немецких компаний оказались затронуты в результате нападения, Масен не уточнил. По данным BSI, ситуация взята под контроль.