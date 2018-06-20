 МИД РФ запретил въезд в страну латвийцам с "русофобской позицией"

Об этом говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства, передает Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что указанные граждане Латвии занимают "открыто русофобские позиции", выступают за дискриминацию русскоязычного меньшинства в Латвии и сохранение антироссийских санкций.

"Предупредили, что российский "стоп-лист" остается открытым, и в него в случае дальнейших антироссийских шагов могут быть внесены новые фигуранты", - отмечается в сообщении МИДа.

Данный шаг был сделан в ответ на запрет въезжать в Латвию 49 россиянам из так называемого "списка Магнитского".