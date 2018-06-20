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Все про:запрет (1253) Латвия (642) МИД РФ (1141) списки (189)

 МИД РФ запретил въезд в страну латвийцам с "русофобской позицией"

Российский МИД передал властям Латвии список латвийских граждан, которым запретили въезд в Россию.

Об этом говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства, передает Цензор.НЕТ.

Читайте: "Чемодан, вокзал, Россия": в Минюсте Латвии предложили всем несогласным с латышским языком в русских школах покинуть страну

Отмечается, что указанные граждане Латвии занимают "открыто русофобские позиции", выступают за дискриминацию русскоязычного меньшинства в Латвии и сохранение антироссийских санкций.

"Предупредили, что российский "стоп-лист" остается открытым, и в него в случае дальнейших антироссийских шагов могут быть внесены новые фигуранты", - отмечается в сообщении МИДа.

Данный шаг был сделан в ответ на запрет въезжать в Латвию 49 россиянам из так называемого "списка Магнитского".

Источник: https://censor.net.ua/n3072624
 
 
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ну всё- латыши помрут не увидев мухосранию МИД РФ запретил въезд в страну латвийцам с "русофобской позицией" - Цензор.НЕТ 3335
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И не смогут посетить деревянный сортир с дыркой в форме сердечка((( Ну шо, абламались, русофобы?!)))
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те кто с ватным мышлением, будет по телику смотреть, вот порадует душевно больных, ведь в принцыпе увидит совок или близко тому.
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Ёшкин кот ,как-же это теперь бедные латвийцы будут жить ,от халепа .... МИД РФ запретил въезд в страну латвийцам с "русофобской позицией" - Цензор.НЕТ 6276
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помрут от тоски в своей Латвии и Евросоюзе... МИД РФ запретил въезд в страну латвийцам с "русофобской позицией" - Цензор.НЕТ 3097 Так и не увидев ленина в мавзалее и хуйла при жизни МИД РФ запретил въезд в страну латвийцам с "русофобской позицией" - Цензор.НЕТ 3097
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Ради прикольного асимметричного ответа, на границе при вьезде в Латвию (да и вообще желательно во все страны), любой рашист обязан сказать на видеокамеру, что путин это х..ло.
И только после этого, он имеет право пересечь границу.
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шо значит сказать???оно спеть должно!!!и в ноты ещё попадать...
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Налякали латишів як їжака голою дупою.
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Приходит русскоязычный мальчик в Украине со школы. Родители спрашивают - что там в школе? Он говорит что их сегодня спрашивали кто из учеников кто по национальности. - Ну а ты что? - Сказал что украинец. Родители в шоке. Говорят раз украинец - пельменей на ужин не дадим. Бубликов не дадим. Конфет не дадим. Еще и в угол поставили. Сами пельмени трескают. Потом бублики, конфеты. Стоит мальчик, стоит, а потом и говорит - Вот только два часа как украинец, а как я уже вас, ка,ц,апов ненавижу! ))😂😂😂😂
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... русскоязычный мальчик из Латвии еще бы и в " список ... " попал бы .
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вот например я и не собирался, ведь ещё у них там не 17 век, вот тогда и поеду посмотреть - как это было
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ул.25 Октября, 48 в Воронеж...наши дні!)

губка Боб квадратніе штані--светоч рашкЄ
МИД РФ запретил въезд в страну латвийцам с "русофобской позицией" - Цензор.НЕТ 7637
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В Латгалию съезди посмотри, там уже 15-16 век
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Vatnik , ti naverna tot bomz , katorij v perehodah poprashainichajet ? A , Vitjok
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В Латгалии не так уж и плохо..... не трынди ерунду виталик-ватник !
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Да у таких дебилов как ты всё хорошо, водки выпил и счастлив ты? Минус 60 человек в сутки по данным ООН не так уж и плохо?
http://countrymeters.info/ru/Latvia
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а вот сейчас обидно было. Почему только балтийцев считают русофобами? А мы?
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нет в вас стабильности, правда по последним данным вы обогнали Латвию, но думаю что это мы подтянемся, ведь мы постоянно в троике главнейших русофобов, подтянемся, щас врубим какую то пощёчину русне и всё, мы будем опять среди прызёров.
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Ну, мы то тоже не отстанем. Еще посоревнуемся. Не мечтайте так легко первое место занять. МИД РФ запретил въезд в страну латвийцам с "русофобской позицией" - Цензор.НЕТ 2513 МИД РФ запретил въезд в страну латвийцам с "русофобской позицией" - Цензор.НЕТ 5043
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а ведь есть многие кто хочет нас обогнать, ну честное соревнование и без допинга. МИД РФ запретил въезд в страну латвийцам с "русофобской позицией" - Цензор.НЕТ 7526
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Допинг у нас в крови уже с рождения. МИД РФ запретил въезд в страну латвийцам с "русофобской позицией" - Цензор.НЕТ 7315
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Млин,ну когда же они уже закроют консулат США во Владивостоке?
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Прикинь, руцкому для получения американской визы надо будет получать или китайскую, или пилить в мацкву...
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Та мне до сраци все остальные руцкие...у меня теща в Приморье,шоб она там себе была здорова. МИД РФ запретил въезд в страну латвийцам с "русофобской позицией" - Цензор.НЕТ 4160
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пусть там будет здорова, но без визы, - отличное пожелание любимой теще МИД РФ запретил въезд в страну латвийцам с "русофобской позицией" - Цензор.НЕТ 4982
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Ну вот-поедет в Китай за американской визой... МИД РФ запретил въезд в страну латвийцам с "русофобской позицией" - Цензор.НЕТ 496
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Эта холера способна и в Киев за визой припереться,тем более шо фамилия Укаинская и говорит на суржике. МИД РФ запретил въезд в страну латвийцам с "русофобской позицией" - Цензор.НЕТ 5255
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Холера ясная
Одесса красная
И мне с Одессою не по пути
(ц) Попандопуло из Одессы.
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Так в Киев из Владика походу неделю поездом... МИД РФ запретил въезд в страну латвийцам с "русофобской позицией" - Цензор.НЕТ 8698
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Везет же латышам в азиопу земли даже не проскочат.Учитись!!!
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А нам что до этого, когда миллионы ездят в Россию на заработки. Мы просто радуемся чужим, а свои вынуждены ехать пахать.
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Ну сегодня прочитал, что украинцев осталось чуть больше 42 миллиона. Удивительно, это довольно много.
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А что мне плакать, я же живой, пока что.
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Тобто є ще ті, хто вас поховає вдовж дороги😀
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Пройдися по цвинтарю ростова, то і побачиш своє обоснуй.
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Та навищо нам цим займатися. Ми забомъязени займатися своею державою, у нас самих купа проблем. (транскрипция).
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Я можу спілкуватися украінською мовою, яка різниця.
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ну не всем же быть кацапами..которых дрючит хуйло МИД РФ запретил въезд в страну латвийцам с "русофобской позицией" - Цензор.НЕТ 6405
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Ваша проблема - вмерти на росії та оплатити кредити☺
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При чём тут ЭТО, нам бы свои кредиты оплатить.
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Нік, нікнейм (від англ. nick, nickname МФА: [ˈnɪkneɪm] - псевдо, прізвисько, анонім) - особисте, переважно, вигадане, ім'я, яким називають себе користувачі інтернету в різноманітних чатах, форумах, месенджерах, а також у Вікіпедії, на сайтах та вікі-сайтах.Нік - Вікіпедія
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тролеросс, українською мовою буде не "забомъязени", не "забовъязені" а забов"язані, троляра повара йухла.
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Скоро без лаптей и балалайки не фиг будет и пытаться в Рашку ехать.. МИД РФ запретил въезд в страну латвийцам с "русофобской позицией" - Цензор.НЕТ 7910
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кооператив озеро крутить рашкою як собака хвістом. "вєлікая" "дєржава"...
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Значит они не впускают латышей и с открытой русофобией киргизов и прочих из ЦА впускают.Дискриминация понимаете ли белых!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМИД РФ запретил въезд в страну латвийцам с "русофобской позицией"
 
 
 
 
 
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