 МИД РФ запретил въезд в страну латвийцам с "русофобской позицией"

Об этом говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что указанные граждане Латвии занимают "открыто русофобские позиции", выступают за дискриминацию русскоязычного меньшинства в Латвии и сохранение антироссийских санкций.
"Предупредили, что российский "стоп-лист" остается открытым, и в него в случае дальнейших антироссийских шагов могут быть внесены новые фигуранты", - отмечается в сообщении МИДа.
Данный шаг был сделан в ответ на запрет въезжать в Латвию 49 россиянам из так называемого "списка Магнитского".
И только после этого, он имеет право пересечь границу.
губка Боб квадратніе штані--светоч рашкЄ
http://countrymeters.info/ru/Latvia
3:11
Ой, холера ясна - УКРАЇНСЬКА ВЕСІЛЬНА ПІСНЯ
5 жовт. 2017 р.https://www.google.com.ua/url?sa=t&source=web&rct=j&url=%23&ved=0ahUKEwi59vya-OLbAhWFVSwKHR6OAfYQwqsBCCgwAA&usg=AOvVaw0VTJzWxrN8ZFOD4xbU2nov
Одесса красная
И мне с Одессою не по пути
(ц) Попандопуло из Одессы.
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