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 Политика Украины
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Все про:аудит (234) Жебривский (632) суд (21031) ЦПК (8)

 Антикоррупционные организации обжалуют новое назначение Жебривского в суде, - ЦПК

Экс-глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский не имеет опыта работы ни в правоохранительных органах, ни в судах или международных организациях за рубежом, как того требует закон о НАБУ.

Об этом член правления организации "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) Александра Устинова рассказала Громадському радіо, передает Цензор.НЕТ.

В Конституции Украины, отметила она, прописано, что аудитор НАБУ должен иметь опыт работы в правоохранительных органах и судах за рубежом или в международных организациях. Активистка говорит, что во всех официальных биографиях Жебривского такой информации нет.

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"Это означает, что его назначили с нарушением закона о НАБУ, и такое назначение подлежит обжалованию в суде, что мы и будем делать вместе с другими антикоррупционными организациями", - объясняет она.

По словам Александры Устиновой, это политическое назначение, поскольку Жебривский входил в состав политической силы президента, именно Петр Порошенко назначал его на должность главы Донетчины.

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"Все идет к тому, чтобы к концу лета иметь отрицательній аудит, и уже в начале осени поставить в Раде на голосование вопрос о снятии Артема Сытника с должности главы Национального антикоррупционного бюро", - говорит Устинова.

Напомним, президент Украины назначил экс-главу Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского на должность аудитора НАБУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3072622
 
 
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Началась мышиная возня.
Назначение гутериша бы обжаловали,а так как сказал Станиславский : не верю.
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Цікаво буде поспостерігати за ходом суду.. Не очікую на сенсацію від "потужно реформованої" петьою судової системи, але невеличка надія все-таки є..
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Якщо НАБУ не подобається Жебрівський, то є те, чого вони бояться😀
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так жаберман ведь онижыдеть шыкаладного цеха. так ведь нельзя, ато роттердам ++
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спакойно. Лобстеры и панды что-то еще придумают.
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...Экс-сотрудница «Приватбанка» и бывшая подчиненная Министра финансов Александра Данилюка Виктория Страхова рассказала, что премия сотрудникам НАК «Нафтогаз Украина» в размере $ 46 миллионов поступила на счет главы компании Андрея Коболева, коммерческого директора Юрия Витренко и еще на счета 39-ти человек.https://antikor.com.ua/articles/243859-premija_za_gazprom_postupila_na_scheta_koboleva_vitrenko_i_eshche_39-ti_chelovek
...
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ага,щаз антикоррупционную булаву из чистейшего рыжья вам жебривский и вернёт...с упаковкой вкупе.
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Ссутся. Ну кто же на их месте не ссался бы? Оно и понятно - жебривский в АТО контуженый.
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Черговий цвях у труну боротьби з корупцією - новоспечений аудитор НАБУ Жебрівський

Новопризначений аудитор НАБУ Павло Жебрівський є
близьким другом Президента Порошенка та одним із засновників його
політичної сили.
Давід Сакварелідзе прокоментував це призначення так:

«Порошенко призначив свого близького друга Павла Жебрівського
аудитором НАБУ. Він же є одним із засновників партії "Солідарність", він
же - колишній "свій" прокурор Петра Олексійовича, він же - колишній
глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації .. Я ось не
розумію, хто радить Петру Олексійовичу приймати такі рішення. З нічого
піднімати скандал і так підставлятися!», - зазначив Сакварелідзе.

Нагадаємо, 19 червня Порошенко призначив Павла Жебрівського аудитором
НАБУ. У Центрі Протидії Корупції заявили, що Павла Жебрівського
призначили на посаду аудитора Національного антикорупційного бюро за
квотою президента з порушенням закону.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАнтикоррупционные организации обжалуют новое назначение Жебривского в суде, - ЦПК
 
 
 
 
 
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