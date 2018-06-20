 Антикоррупционные организации обжалуют новое назначение Жебривского в суде, - ЦПК

Об этом член правления организации "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) Александра Устинова рассказала Громадському радіо, передает Цензор.НЕТ.

В Конституции Украины, отметила она, прописано, что аудитор НАБУ должен иметь опыт работы в правоохранительных органах и судах за рубежом или в международных организациях. Активистка говорит, что во всех официальных биографиях Жебривского такой информации нет.

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"Это означает, что его назначили с нарушением закона о НАБУ, и такое назначение подлежит обжалованию в суде, что мы и будем делать вместе с другими антикоррупционными организациями", - объясняет она.

По словам Александры Устиновой, это политическое назначение, поскольку Жебривский входил в состав политической силы президента, именно Петр Порошенко назначал его на должность главы Донетчины.

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"Все идет к тому, чтобы к концу лета иметь отрицательній аудит, и уже в начале осени поставить в Раде на голосование вопрос о снятии Артема Сытника с должности главы Национального антикоррупционного бюро", - говорит Устинова.

Напомним, президент Украины назначил экс-главу Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского на должность аудитора НАБУ.