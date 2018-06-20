 Антикоррупционные организации обжалуют новое назначение Жебривского в суде, - ЦПК

Об этом член правления организации "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) Александра Устинова рассказала Громадському радіо, передает Цензор.НЕТ.
В Конституции Украины, отметила она, прописано, что аудитор НАБУ должен иметь опыт работы в правоохранительных органах и судах за рубежом или в международных организациях. Активистка говорит, что во всех официальных биографиях Жебривского такой информации нет.
"Это означает, что его назначили с нарушением закона о НАБУ, и такое назначение подлежит обжалованию в суде, что мы и будем делать вместе с другими антикоррупционными организациями", - объясняет она.
По словам Александры Устиновой, это политическое назначение, поскольку Жебривский входил в состав политической силы президента, именно Петр Порошенко назначал его на должность главы Донетчины.
"Все идет к тому, чтобы к концу лета иметь отрицательній аудит, и уже в начале осени поставить в Раде на голосование вопрос о снятии Артема Сытника с должности главы Национального антикоррупционного бюро", - говорит Устинова.
Напомним, президент Украины назначил экс-главу Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского на должность аудитора НАБУ.
Назначение гутериша бы обжаловали,а так как сказал Станиславский : не верю.
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Черговий цвях у труну боротьби з корупцією - новоспечений аудитор НАБУ Жебрівський
Новопризначений аудитор НАБУ Павло Жебрівський є
близьким другом Президента Порошенка та одним із засновників його
політичної сили.
Давід Сакварелідзе прокоментував це призначення так:
«Порошенко призначив свого близького друга Павла Жебрівського
аудитором НАБУ. Він же є одним із засновників партії "Солідарність", він
же - колишній "свій" прокурор Петра Олексійовича, він же - колишній
глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації .. Я ось не
розумію, хто радить Петру Олексійовичу приймати такі рішення. З нічого
піднімати скандал і так підставлятися!», - зазначив Сакварелідзе.
Нагадаємо, 19 червня Порошенко призначив Павла Жебрівського аудитором
НАБУ. У Центрі Протидії Корупції заявили, що Павла Жебрівського
призначили на посаду аудитора Національного антикорупційного бюро за
квотою президента з порушенням закону.