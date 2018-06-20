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Все про:Беларусь (2689) граница (3028) Лысенко Андрей (41)

 При попытке незаконно проникнуть в Украину задержан гражданин Беларуси, - ГПУ

20.06.2018 года военной прокуратурой Черниговского гарнизона Центрального региона Украины в пределах пункта пропуска "Сеньковка" отдела пограничной службы "Горск" Черниговского пограничного отряда разоблачен и задержан гражданин Республики Беларусь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написал пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Он отметил: "Задержание иностранца произошло совместно с офицерами отдела внутренней безопасности Черниговского пограничного отряда.
Гражданин Беларуси предоставил старшему пограничных нарядов лейтенанту Государственной пограничной службы неправомерную выгоду в размере 100 долларов США за пропуск без законных на то оснований на территорию Украины.

Установлено, что правонарушитель предварительно получил решение об отказе в оформлении въезда в Украину и решил, что предоставив взятку украинском пограничнику, сможет беспрепятственно оформить прибытия в Украину.

Пограничник категорически отказался от получения неправомерной выгоды, доложил об этом предложении руководству Черниговского пограничного отряда и сообщил правоохранительным органам.

В настоящее время "взяточная" валюта у задержанного изъята, продолжаются первоочередные следственные действия".

Источник: https://censor.net.ua/n3072621
 
 
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а 100 $ пропонував прикордоннику бо у сусідив смачніше полуниця)
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прировнять его к обитатель мордовии и отправить взад на минимордор.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПри попытке незаконно проникнуть в Украину задержан гражданин Беларуси, - ГПУ
 
 
 
 
 
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