 При попытке незаконно проникнуть в Украину задержан гражданин Беларуси, - ГПУ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написал пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Он отметил: "Задержание иностранца произошло совместно с офицерами отдела внутренней безопасности Черниговского пограничного отряда.

Гражданин Беларуси предоставил старшему пограничных нарядов лейтенанту Государственной пограничной службы неправомерную выгоду в размере 100 долларов США за пропуск без законных на то оснований на территорию Украины.

Установлено, что правонарушитель предварительно получил решение об отказе в оформлении въезда в Украину и решил, что предоставив взятку украинском пограничнику, сможет беспрепятственно оформить прибытия в Украину.

Пограничник категорически отказался от получения неправомерной выгоды, доложил об этом предложении руководству Черниговского пограничного отряда и сообщил правоохранительным органам.

В настоящее время "взяточная" валюта у задержанного изъята, продолжаются первоочередные следственные действия".