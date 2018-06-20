 "Я держусь и по-прежнему уверен в победе", - российский кинокритик Плахов опубликовал письмо, полученное от Сенцова

Об этом говорится в письме, опубликованным Андреем Плаховым в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Кинокритик отмечает, что сомневался, печатать ли это письмо: "Но решил все же, что оно поможет лучше понять Олега тем, кто его мало знает. И даже тем, кто под влиянием пропаганды считает его фанатиком-террористом. Из письма видно, насколько это далеко от истины и чем на самом деле увлечен этот человек, ставший жертвой политических интриг".

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"Радостно слышать, что некоторые российские кинематографисты стали меня поддерживать открыто на официальных площадках, а не только в интернете. Оказывается, это так не сложно – просто не бояться высказать свое мнение! Спасибо Вам еще раз за это. Огромный привет всем, кто с нами! Отдельное спасибо и слова уважения передайте, пожалуйста, Александру Сокурову! Я держусь и по-прежнему уверен в победе! Всего Вам самого наилучшего!" - цитирует Плахов письмо Сенцова.

Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

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В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил О.Сенцова, задержанного в оккупированном Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению якобы в создании на территории полуострова террористического сообщества. О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".