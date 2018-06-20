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 "Я держусь и по-прежнему уверен в победе", - российский кинокритик Плахов опубликовал письмо, полученное от Сенцова

Заключенный в Лабытнанги украинский режиссер Олег Сенцов поблагодарил Андрея Плахова и всех, кто за поддержку.

Об этом говорится в письме, опубликованным Андреем Плаховым в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Кинокритик отмечает, что сомневался, печатать ли это письмо: "Но решил все же, что оно поможет лучше понять Олега тем, кто его мало знает. И даже тем, кто под влиянием пропаганды считает его фанатиком-террористом. Из письма видно, насколько это далеко от истины и чем на самом деле увлечен этот человек, ставший жертвой политических интриг".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мы считаем процесс над украинским режиссером сугубо политическим, - со сцены российского кинофестиваля "Кинотавр" потребовали освободить Сенцова. ВИДЕО

"Радостно слышать, что некоторые российские кинематографисты стали меня поддерживать открыто на официальных площадках, а не только в интернете. Оказывается, это так не сложно – просто не бояться высказать свое мнение! Спасибо Вам еще раз за это. Огромный привет всем, кто с нами! Отдельное спасибо и слова уважения передайте, пожалуйста, Александру Сокурову! Я держусь и по-прежнему уверен в победе! Всего Вам самого наилучшего!" - цитирует Плахов письмо Сенцова.

Я держусь и по-прежнему уверен в победе, - российский кинокритик Плахов опубликовал письмо, полученное от Сенцова 01

Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

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В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил О.Сенцова, задержанного в оккупированном Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению якобы в создании на территории полуострова террористического сообщества. О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".

Источник: https://censor.net.ua/n3072620
 
   
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а видео режиссера записать ! минута стоит 12 тіс жизней украинцев ,одного полуострова и по куску от двух областей нашего государства?!
к касабам одна сентенция правдива: "не верь,не бойся,не проси!"(С)
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Живи, Сєнцов! Поки не здохне Фуйло, ти-заручник...
Тримайся,брате!!!!!!!;
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Я держусь и по-прежнему уверен в победе", - российский кинокритик Плахов опубликовал письмо, полученное от Сенцова
 
 
 
 
 
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