 Организаторам конвертационного центра сообщено о подозрении, а выгодоприобретателю доначислено 2 млн. грн. налогов в Черкасской области, - ГФС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "Обслуживал "конверт" реально действующие предприятия Черкасской, Киевской, Одесской, Сумской областей и г. Киев,

предоставляя им услуги по минимизации налогов и перевода безналичных средств в наличность. Деятельность конвертационного центра, оборот которого составил около 73 млн. грн., была пресечена работниками налоговой милиции в марте 2016 года.

Работали преступники по следующей схеме: предприятия реального сектора экономики перечисляли безналичные средства на счета подконтрольных организаторам 27 компаний якобы за приобретенные товары и услуги. В дальнейшем средства снимались наличными и за вычетом определенного процента от проконвертированной суммы, передавались заказчикам незаконной услуги.

Кроме того, в ходе досудебного расследования одному из предприятий - выгодоприобретателей конвертационного центра доначислено около 2 млн. грн., а руководителю указанной компании объявлено о подозрении в уклонении от уплаты налогов.

Досудебное расследование продолжается".

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