EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Происшествия
  163  1
Все про:конвертцентр (301) Черкасщина (515) ГФС (2625)

 Организаторам конвертационного центра сообщено о подозрении, а выгодоприобретателю доначислено 2 млн. грн. налогов в Черкасской области, - ГФС

Следователями ГУ ГФС в Черкасской области под процессуальным руководством прокуратуры области в рамках расследования уголовного производства объявлено о подозрении в совершении ряда преступлений лицам, которые обеспечивали деятельность конвертационного центра.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "Обслуживал "конверт" реально действующие предприятия Черкасской, Киевской, Одесской, Сумской областей и г. Киев,
предоставляя им услуги по минимизации налогов и перевода безналичных средств в наличность. Деятельность конвертационного центра, оборот которого составил около 73 млн. грн., была пресечена работниками налоговой милиции в марте 2016 года.

Работали преступники по следующей схеме: предприятия реального сектора экономики перечисляли безналичные средства на счета подконтрольных организаторам 27 компаний якобы за приобретенные товары и услуги. В дальнейшем средства снимались наличными и за вычетом определенного процента от проконвертированной суммы, передавались заказчикам незаконной услуги.

Кроме того, в ходе досудебного расследования одному из предприятий - выгодоприобретателей конвертационного центра доначислено около 2 млн. грн., а руководителю указанной компании объявлено о подозрении в уклонении от уплаты налогов.

Досудебное расследование продолжается".

Также читайте: Результаты работы ГФС говорят о медленной, но все-таки детенизации некоторых отраслей экономики, - Белан

Источник: https://censor.net.ua/n3072617
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
доначислено?выгодоприобретателю?
это вкупе с субсидиями чы без?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОрганизаторам конвертационного центра сообщено о подозрении, а выгодоприобретателю доначислено 2 млн. грн. налогов в Черкасской области, - ГФС
 
 
 
 
 
 вверх