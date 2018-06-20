 Мать крымского политзаключенного Примова объявила голодовку

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает общественная организация "Крымская солидарность".

Мать политзаключенного сообщила, что написала заявление в Управление ФСБ России по Крыму с требованием обменять ее сына. В ФСБ ответили, что на ее обращение ответят в течение месяца.

По информации "Крымской соладирности", Раим Примова - инвалид 2-й группы. Она имеет только одну почку, также у нее диагностировали заболевание печени.

"Я хочу спасти своего сына, хочу, чтобы его также включили в списки на обмен. Больше не могу ждать ", - сказала Примова.

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Нури Примов - житель Севастополя. В января 2015 года его арестовали и обвинили в организации деятельности "Хизб ут Тахрир" - группы, которую Россия признала террористической организацией.

В сентябре 2016 Примова в аннексирована Крыму приговорили к 5 годам колонии.

Всего же в января 2015 года по делу об организации "Хизб ут-Тахрир" в Крыму были арестованы Руслан Зейтуллаев, Нури Примов, Рустем Ваит. Позже - Ферат Сайфуллаев, в феврале 2016 года - Эмир-Усеин Куку, Энвер Бекиров, Муслим Алиев и Вадим Сирук.

Адвокат задержанных сообщал, что в российском СИЗО над ними издеваются.

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