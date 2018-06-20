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 Мать крымского политзаключенного Примова объявила голодовку

Мать крымского политзаключенного, фигуранта "дела Хизб ут Тахрир" Нури Примова Раим Примова объявила голодовку.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает общественная организация "Крымская солидарность".

Мать политзаключенного сообщила, что написала заявление в Управление ФСБ России по Крыму с требованием обменять ее сына. В ФСБ ответили, что на ее обращение ответят в течение месяца.

По информации "Крымской соладирности", Раим Примова - инвалид 2-й группы. Она имеет только одну почку, также у нее диагностировали заболевание печени.

"Я хочу спасти своего сына, хочу, чтобы его также включили в списки на обмен. Больше не могу ждать ", - сказала Примова.

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Нури Примов - житель Севастополя. В января 2015 года его арестовали и обвинили в организации деятельности "Хизб ут Тахрир" - группы, которую Россия признала террористической организацией.

В сентябре 2016 Примова в аннексирована Крыму приговорили к 5 годам колонии.

Всего же в января 2015 года по делу об организации "Хизб ут-Тахрир" в Крыму были арестованы Руслан Зейтуллаев, Нури Примов, Рустем Ваит. Позже - Ферат Сайфуллаев, в феврале 2016 года - Эмир-Усеин Куку, Энвер Бекиров, Муслим Алиев и Вадим Сирук.

Адвокат задержанных сообщал, что в российском СИЗО над ними издеваются.

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Источник: https://censor.net.ua/n3072615
 
 
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Сколько же горя от Хуйла и Рашки! Будь они прокляты.
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Повторюсь.
ПАСЕ, ООН, ОБСЕ- все должны начать голодовку. Может тогда у них мозги от кацапской брехни очистятся
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Зато гуттереш поперся на футбол чм - кто этого идиота выбрал?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоМать крымского политзаключенного Примова объявила голодовку
 
 
 
 
 
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