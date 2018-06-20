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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:декларация (990) ООН (2500) права человека (753) правозащитники (483) школа (1696)

 Human Rights Watch призывает Украину поддержать Декларацию о безопасных школах, чтобы лучше защищать учеников и учителей Донбасса

Правозащитная организация Human Rights Watch отмечает необходимость принятия решения о защите жизни детей, страдающих в результате вооруженного конфликта на Донбассе.

Для этого организация предлагает поддержать Декларацию о безопасных школах (Safe Schools Declaration) во время открытых дебатов ООН 9 июля, посвященных теме детей и вооруженного конфликта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Прошло семь месяцев, отмечает Human Rights Watch, с тех пор, когда заместитель министра иностранных дел Украины выразил готовность Киева поддержать декларацию, но пока не воплотил свои слова в действия.

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Со времени начала конфликта в 2014 году 740 школ были повреждены или разрушены, подчеркивают правозащитники. Обе стороны конфликта использовали школы и университеты как базы и бараки, в результате чего тысячи детей были вынуждены бросить учебу или продолжать ее в опасных и переполненных помещениях, говорится в отчете 2016 года.

75 государств (треть членов ООН) поддержали Декларацию о безопасных школах, межправительственное политическое соглашение, содержащее конкретные обязательства, направленные на то, чтобы лучше защищать учеников, учителей и школы в военное время, сообщает Human Rights Watch.

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Напомним, ЮНИСЕФ неоднократно акцентировала внимание мировой общественности на проблемах школьников Донбасса. Так, по данным организации, этот учебный год в результате обстрелов повреждены 19 школ, а с начала конфликта — 700.

Источник: https://censor.net.ua/n3072613
 
 
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нэвторопаю,кого саме троллить ця Human Rights Watch ?
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Это сатанячья организация. Они призывают Украину, в которой агрессия, защищать школы. А Путина не призывают убраться с территории Украины и не убивать украинцев? Сразу видны сатанячьи рожки у этой организации, которая все перекручивает и ставит с ног на голову.
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Вони вже як чотири роки з калашами бігають, це від них треба захищатись.
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Щоб краще захищати школи Донбасу треба оголосити пуйла терористом №1, припинити з ним будь-які міжнародні контакти і повністю ізолювати від світової економіки.
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Я так розумію, що нам тре защіщатись от учітєлєй Дамбаса? Так логічніше.
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Human Rights Watch в своём стиле, защищает русских бандитов, их дети не интересуют, только лозунги и собственный пиар
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О каком конфликте они все базарят?! Вообще-то это война, развязанная Путлером в Донбассе. Вот и призывайте Путлера убираться в свою поганую Рашку.
Заманали уже со своими претензиями к Украине, ушлепки.
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В АП відмовились повідомити, чи подали в суд на ВВС "В адміністрації президента України відмовились розповісти, чи подали позов до суду на ВВС через публікацію про те, що зустріч Петра Порошенка з Дональдом Трампом у минулому році організували за гроші (!!!)."
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пусть съездят в Снежное и поищут там Украину. Дебилы.
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Кто-то пояснит этим господам,шо в Украине таки идет война? И с подобными призывами лучше всего обращаться не к жертве,а к агрессору?
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Документа у нас нет такого.
В ООН не выдают.
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Мах - так эти господа почти прямым текстом призывают к освобождению Украины от ихтамнетов...)))\или они на что-то другое намекают...?\
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От як би цій організації пояснити,що саме найкраще захистить і дітей,і вчителів,та і всіх інших громадян без виключення тільки ЗСУ. ЗСУ-це Збройні сили України. Armed Forces of Ukraine по вашому...
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П І Д Т Р И М А Й Петицію до Конгресу США
про визнання Президента РФ Володимира Путіна військовим злочинцем

http:// Recognize the President of the Russian Federation - Putin V.V. as a war criminal
Created by E.B. on June 10, 2018
======
(translate.google)
Я звертаюся до Конгресу США з проханням визнати Президента Російської Федерації Путіна В.В. військовим злочинцем і судити його Міжнародним військовим трибуналом за злочини проти миру, розв'язання і проведення військової агресії проти України, Грузії і Сирії в порушення міжнародних договорів про недоторканність кордонів, за злочини проти людяності, знищення, поневолення і переслідування цивільного населення на окупованих територіях за політичними, расовими і релігійними мотивами.
Я прошу визнати Путіна військовим злочинцем за тортури українських громадян
з окупованих територій, які є заручниками, засудженими Російською Федерацією і які відбувають покарання в російських в'язницях.
==========
також можливо самостійно скористатися google-перекладачем

Петіция буде нашою доброю підтримкою "Декларации о безопасных школах",

і також ця петиція цвях в кришку труни
шакала-да=рыгаловского організованого злочинного угрупування.

максимальний репост та поширення серед рідних, друзів, коллег, … будь ласка !
.
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Петиція до Конгресу США
про визнання Президента РФ Володимира Путіна військовим злочинцем
http:// Recognize the President of the Russian Federation - Putin V.V. as a war criminal

буде нашою доброю підтримкою "Декларации о безопасных школах",
і також ця петиція цвях в кришку труни
шакала-да=рыгаловского організованого злочинного угрупування.

максимальний репост та поширення серед рідних, друзів, коллег, … будь ласка !
.
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В основном , это потерянные для Украины люди .
Куриный маршал их всех защитит . Когда возьмёт Лондон .
Однажды предавший - предатель навсегда .
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Не по адресу обратились припиздоханные "Хуманы разом", к Хуйлу пусть петиции шлют, Россия - агрессор, она развязала этот конфликт и дозирует уровень насилия в этом конфликте.

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныHuman Rights Watch призывает Украину поддержать Декларацию о безопасных школах, чтобы лучше защищать учеников и учителей Донбасса
 
 
 
 
 
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