 Human Rights Watch призывает Украину поддержать Декларацию о безопасных школах, чтобы лучше защищать учеников и учителей Донбасса

Для этого организация предлагает поддержать Декларацию о безопасных школах (Safe Schools Declaration) во время открытых дебатов ООН 9 июля, посвященных теме детей и вооруженного конфликта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Прошло семь месяцев, отмечает Human Rights Watch, с тех пор, когда заместитель министра иностранных дел Украины выразил готовность Киева поддержать декларацию, но пока не воплотил свои слова в действия.
Со времени начала конфликта в 2014 году 740 школ были повреждены или разрушены, подчеркивают правозащитники. Обе стороны конфликта использовали школы и университеты как базы и бараки, в результате чего тысячи детей были вынуждены бросить учебу или продолжать ее в опасных и переполненных помещениях, говорится в отчете 2016 года.
75 государств (треть членов ООН) поддержали Декларацию о безопасных школах, межправительственное политическое соглашение, содержащее конкретные обязательства, направленные на то, чтобы лучше защищать учеников, учителей и школы в военное время, сообщает Human Rights Watch.
Напомним, ЮНИСЕФ неоднократно акцентировала внимание мировой общественности на проблемах школьников Донбасса. Так, по данным организации, этот учебный год в результате обстрелов повреждены 19 школ, а с начала конфликта — 700.
Заманали уже со своими претензиями к Украине, ушлепки.
В ООН не выдают.
про визнання Президента РФ Володимира Путіна військовим злочинцем
http:// Recognize the President of the Russian Federation - Putin V.V. as a war criminal
Created by E.B. on June 10, 2018
======
(translate.google)
Я звертаюся до Конгресу США з проханням визнати Президента Російської Федерації Путіна В.В. військовим злочинцем і судити його Міжнародним військовим трибуналом за злочини проти миру, розв'язання і проведення військової агресії проти України, Грузії і Сирії в порушення міжнародних договорів про недоторканність кордонів, за злочини проти людяності, знищення, поневолення і переслідування цивільного населення на окупованих територіях за політичними, расовими і релігійними мотивами.
Я прошу визнати Путіна військовим злочинцем за тортури українських громадян
з окупованих територій, які є заручниками, засудженими Російською Федерацією і які відбувають покарання в російських в'язницях.
==========
також можливо самостійно скористатися google-перекладачем
Петіция буде нашою доброю підтримкою "Декларации о безопасных школах",
і також ця петиція цвях в кришку труни
шакала-
да=рыгаловского організованого злочинного угрупування.
максимальний репост та поширення серед рідних, друзів, коллег, … будь ласка !
.
про визнання Президента РФ Володимира Путіна військовим злочинцем
http:// Recognize the President of the Russian Federation - Putin V.V. as a war criminal
буде нашою доброю підтримкою "Декларации о безопасных школах",
і також ця петиція цвях в кришку труни
шакала-
да=рыгаловского організованого злочинного угрупування.
максимальний репост та поширення серед рідних, друзів, коллег, … будь ласка !
.
Куриный маршал их всех защитит . Когда возьмёт Лондон .
Однажды предавший - предатель навсегда .