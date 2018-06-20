 Human Rights Watch призывает Украину поддержать Декларацию о безопасных школах, чтобы лучше защищать учеников и учителей Донбасса

Для этого организация предлагает поддержать Декларацию о безопасных школах (Safe Schools Declaration) во время открытых дебатов ООН 9 июля, посвященных теме детей и вооруженного конфликта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Прошло семь месяцев, отмечает Human Rights Watch, с тех пор, когда заместитель министра иностранных дел Украины выразил готовность Киева поддержать декларацию, но пока не воплотил свои слова в действия.

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Со времени начала конфликта в 2014 году 740 школ были повреждены или разрушены, подчеркивают правозащитники. Обе стороны конфликта использовали школы и университеты как базы и бараки, в результате чего тысячи детей были вынуждены бросить учебу или продолжать ее в опасных и переполненных помещениях, говорится в отчете 2016 года.

75 государств (треть членов ООН) поддержали Декларацию о безопасных школах, межправительственное политическое соглашение, содержащее конкретные обязательства, направленные на то, чтобы лучше защищать учеников, учителей и школы в военное время, сообщает Human Rights Watch.

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Напомним, ЮНИСЕФ неоднократно акцентировала внимание мировой общественности на проблемах школьников Донбасса. Так, по данным организации, этот учебный год в результате обстрелов повреждены 19 школ, а с начала конфликта — 700.