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Все про:Черкассы (549) топливо (392) ГФС (2625)

 Налоговая милиция ликвидировала подпольное производство горюче-смазочных материалов в Черкассах. ФОТОрепортаж

В рамках расследования деятельности конвертационного центра сотрудниками налоговой милиции ГУ ДФС в Черкасской области, изъято из незаконного оборота 248 тонн горюче-смазочных материалов, которые принадлежали субъектам хозяйствования, пользовавшихся услугами по переводу безналичных средств в наличные и безосновательного формирования налогового кредита по НДС.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили  в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "В частности, в ходе расследования уголовного производства по ряду статей Уголовного кодекса была разоблачена группа лиц, занимавшихся конвертацией денежных средств и фиктивным предпринимательством. Схема их противоправной деятельности была следующей: предприятия реального сектора экономики перечисляли безналичные средства на счета компаний, подконтрольных организаторам конвертационного центра, якобы за приобретенные товары и услуги. В дальнейшем средства снимались наличными и за вычетом определенного процента от проконвертированной суммы, передавались заказчикам незаконной услуги.

Благодаря принятым в ходе следствия мерам по отработке таких заказчиков, установлены 2 предприятия, на территории г. Черкассы и Черкасской области, которые осуществляли незаконное изготовление горюче-смазочных материалов (топливно-котельной жидкости и коксохимической продукции).

В ходе проведения санкционированных обысков на территории незаконных производств было обнаружено и изъято 248 тонн топливно-котельной жидкости и коксохимической продукции ориентировочной стоимостью 3, 5 млн грн, на которые наложен арест.

Досудебное расследование продолжается".

Налоговая милиция ликвидировала подпольное производство горюче-смазочных материалов в Черкассах 01
Налоговая милиция ликвидировала подпольное производство горюче-смазочных материалов в Черкассах 02
Налоговая милиция ликвидировала подпольное производство горюче-смазочных материалов в Черкассах 03
Налоговая милиция ликвидировала подпольное производство горюче-смазочных материалов в Черкассах 04

Источник: https://censor.net.ua/n3072612
 
 
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і "бідони" танкістам не забудьте на баланс передати...
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що ...що ...а "ликвидировать" у нас люблять ...
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а що ...в Україні ще є "налоговаямилиция" ?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНалоговая милиция ликвидировала подпольное производство горюче-смазочных материалов в Черкассах. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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