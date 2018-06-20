 Налоговая милиция ликвидировала подпольное производство горюче-смазочных материалов в Черкассах. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "В частности, в ходе расследования уголовного производства по ряду статей Уголовного кодекса была разоблачена группа лиц, занимавшихся конвертацией денежных средств и фиктивным предпринимательством. Схема их противоправной деятельности была следующей: предприятия реального сектора экономики перечисляли безналичные средства на счета компаний, подконтрольных организаторам конвертационного центра, якобы за приобретенные товары и услуги. В дальнейшем средства снимались наличными и за вычетом определенного процента от проконвертированной суммы, передавались заказчикам незаконной услуги.

Благодаря принятым в ходе следствия мерам по отработке таких заказчиков, установлены 2 предприятия, на территории г. Черкассы и Черкасской области, которые осуществляли незаконное изготовление горюче-смазочных материалов (топливно-котельной жидкости и коксохимической продукции).

В ходе проведения санкционированных обысков на территории незаконных производств было обнаружено и изъято 248 тонн топливно-котельной жидкости и коксохимической продукции ориентировочной стоимостью 3, 5 млн грн, на которые наложен арест.

Досудебное расследование продолжается".







