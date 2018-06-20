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 Киевские новости
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 Движение по мосту Патона будет частично ограничено до конца лета, - "Киевавтодор"

В связи с выполнением "Киевавтодором" работ по ремонту монолитной железобетонной плиты пролетного строения моста им. Е. О. Патона будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе движения в направлении с левого на правый берег через р.Днепр.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

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Из-за большого количества выполняемых работ под пролетным строением моста, и в связи с невозможностью масштабного ограничения движения по мосту завершение работ запланировано 30 августа 2018 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3072611
 
 
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Зато после ремонта на мост можно будет сажать Боинги.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиДвижение по мосту Патона будет частично ограничено до конца лета, - "Киевавтодор"
 
 
 
 
 
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