 Украина понимает существующие проблемы в работе Совета ООН по правам человека и намерена работать над его реформированием, - Кислица

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД, об этом говорится в заявлении замминистра Сергея Кислицы.

"Толчком для создания СПЧ стала неэффективность и чрезмерная политизация работы ее предшественника - Комиссии по правам человека ООН. На создаваемый Совет возлагались большие надежды и виделось, что эта структура будет способна обеспечить эффективный мониторинг выполнения универсальных стандартов в области прав человека и способствовать соблюдению этих норм в странах-членах", - пишет Кислица.

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Он отмечает, что Украина стала инициатором внедрения элемента превенции в работу и принятия резолюций РПЛ "Роль превенции в поощрении и защите прав человека".

"К сожалению, вынуждены констатировать, что сегодня Совет ООН по правам человека находится в сложной ситуации, если не сказать в кризисе. Мы понимаем позицию Соединенных Штатов Америки и их беспокойство относительно эффективности работы СПЧ", - говорится в заявлении.

Кислица напоминает, что более года назад США на одном из заседаний Совета Безопасности ООН заявили о негативных тенденциях в работе ООН на направлении защиты прав человека. поэтому решение о досрочном прекращении членства в СПЧ "не стало неожиданностью".

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"Украина неоднократно заявляла, в том числе и в рамках своего непостоянного членства в Совете Безопасности, что разделяет мнение о важности учета компонента прав человека во всех направлениях работы Организации. Мы видим непосредственную связь между вопросами прав человека и безопасностью в мире в широком смысле. Следовательно, не может не вызывать беспокойства фактическое устранение правозащитной тематики с площадки ООН в Нью-Йорке - как идеологически, так и физически. Ведь такое разделение переводит права человека с практической в ​​академическую плоскость и грозит маргинализацией самой концепции прав человека .

В 2018 году Украина стала членом Совета ООН по правам человека и понимая и объективно оценивая существующие проблемы и недостатки в его работе намерены работать над реформированием Совета. Безусловно, для нашего государства СПЧ также будет оставаться еще одной площадкой для защиты прав украинцев, страдающих от преступных действий Российской Федерации в результате ее агрессии против нашего государства и оккупации Крыма и части территорий Донецкой и Луганской областей.

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Совет ООН по правам человека и в дальнейшем будет оставаться ключевым вспомогательным органом Генеральной Ассамблеи ООН и ее Третьего комитета, а, следовательно, ее работу мы будем в том числе оценивать через призму ее способности выполнять резолюции ГА ООН 71/205 и 72/190 о ситуации с правами человека в оккупированной АР Крым и городе Севастополь", - подчеркивается в заявлении.

Напомним, постоянная представительница США в ООН Никки Хейли 19 июня объявила о выходе Соединенных Штатов из Совета Организации Объединенных Наций по правам человека, обвинив его в "хронически предвзятом отношении к Израилю".