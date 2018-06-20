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 Политика Украины
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Все про:заявление (249) МИД (4605) ООН (2500) Совет по правам человека (4) Кислица (16)

 Украина понимает существующие проблемы в работе Совета ООН по правам человека и намерена работать над его реформированием, - Кислица

Украина принимала непосредственное и активное участие в создании Совета ООН по правам человека (СПЧ) в 2006 году и изначально входила в ее состав в течение двух последовательных каденций, до 2011 года. В этом году она снова стала членом этого вспомогательного органа Генассамблеи ООН.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД, об этом говорится в заявлении замминистра Сергея Кислицы.

"Толчком для создания СПЧ стала неэффективность и чрезмерная политизация работы ее предшественника - Комиссии по правам человека ООН. На создаваемый Совет возлагались большие надежды и виделось, что эта структура будет способна обеспечить эффективный мониторинг выполнения универсальных стандартов в области прав человека и способствовать соблюдению этих норм в странах-членах", - пишет Кислица.

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Он отмечает, что Украина стала инициатором внедрения элемента превенции в работу и принятия резолюций РПЛ "Роль превенции в поощрении и защите прав человека".

"К сожалению, вынуждены констатировать, что сегодня Совет ООН по правам человека находится в сложной ситуации, если не сказать в кризисе. Мы понимаем позицию Соединенных Штатов Америки и их беспокойство относительно эффективности работы СПЧ", - говорится в заявлении.

Кислица напоминает, что более года назад США на одном из заседаний Совета Безопасности ООН заявили о негативных тенденциях в работе ООН на направлении защиты прав человека. поэтому решение о досрочном прекращении членства в СПЧ "не стало неожиданностью".

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"Украина неоднократно заявляла, в том числе и в рамках своего непостоянного членства в Совете Безопасности, что разделяет мнение о важности учета компонента прав человека во всех направлениях работы Организации. Мы видим непосредственную связь между вопросами прав человека и безопасностью в мире в широком смысле. Следовательно, не может не вызывать беспокойства фактическое устранение правозащитной тематики с площадки ООН в Нью-Йорке - как идеологически, так и физически. Ведь такое разделение переводит права человека с практической в ​​академическую плоскость и грозит маргинализацией самой концепции прав человека .

В 2018 году Украина стала членом Совета ООН по правам человека и понимая и объективно оценивая существующие проблемы и недостатки в его работе намерены работать над реформированием Совета. Безусловно, для нашего государства СПЧ также будет оставаться еще одной площадкой для защиты прав украинцев, страдающих от преступных действий Российской Федерации в результате ее агрессии против нашего государства и оккупации Крыма и части территорий Донецкой и Луганской областей.

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Совет ООН по правам человека и в дальнейшем будет оставаться ключевым вспомогательным органом Генеральной Ассамблеи ООН и ее Третьего комитета, а, следовательно, ее работу мы будем в том числе оценивать через призму ее способности выполнять резолюции ГА ООН 71/205 и 72/190 о ситуации с правами человека в оккупированной АР Крым и городе Севастополь", - подчеркивается в заявлении.

Напомним, постоянная представительница США в ООН Никки Хейли 19 июня объявила о выходе Соединенных Штатов из Совета Организации Объединенных Наций по правам человека, обвинив его в "хронически предвзятом отношении к Израилю".

Источник: https://censor.net.ua/n3072610
 
 
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29 ноября 1939 года советская газета ПРАВДА напечатала статью о нарушения прав человека в Финляндии..
Ровно через СУТКИ... Советские Мудаки.. бомбили столицу Финляндии Гельсинки,а также города Оулу,Тампере,Валкеакоски,Иматра,Ювяскюля....
ГНИДЫ рюсския,вы когда нажретесь Крови БЕСЛАНА и НОРД ОСТА
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У мумифицирующейся организации ООН сейчас, после выхода США, финансово два варианта:

1. исчезнуть, как лига наций

2. броситься за баблом к России

вопрос: является ли выход США для Украины на данном этапе ударом?

Или мы знали заранее и готовы?
Ваши мнения?
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возможно ли что Америка вспомнит о своей доминанте и предложит миру идею новой общности, с новіми правилами миропостроения? Иначе планету ожидают годі хаоса и воен , развязанніх жаднім крованім русочудовищем.
к сожалению, Мировіе войні человечество ничему не обучили!(
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