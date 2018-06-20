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Все про:голодовка (619) Россия (69700) Европейский суд по правам человека (535) политзаключенные (832) Сенцов (565)

 ЕСПЧ запросил у российских властей всю информацию о здоровье Сенцова в связи с голодовкой, - адвокат Добрева

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) просит у властей России представить всю информацию о состоянии здоровья украинского режиссера Олега Сенцова в ответ на обращение его защиты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Суд запросил у правительства России информацию о соблюдении в отношении заявителя требований статей 2 (право на жизнь), 3 (запрещение пыток) и 4 (запрещение принудительного труда) Конвенции в связи с его голодовкой. Суд также просит представить детальную информацию о текущем состоянии здоровья Олега Сенцова вместе с медицинской документацией до 27 июня", - сообщила адвокат международной правозащитной группы "Агора" Наталья Добрева, представляющая О.Сенцова в Европейском суде.

"По сути это означает, что власти обязаны не допустить смерти Сенцова, но и не вправе использовать способы принудительного кормления", - отметила Н.Добрева.

Адвокат отметила, что ЕСПЧ предлагает О.Сенцову прекратить голодовку. "Суд предлагает заявителю (жалобы О.Сенцову. - Ред.) прекратить голодовку", - сообщила Н.Добрева.

По ее словам, об этом говорится в ответе Европейского суда на экстренное обращение представителя режиссера, направленное в ЕСПЧ накануне.

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"ЕСПЧ напоминает, что делу Сенцова еще 8 июля 2014 года придан приоритет", - пояснила Н.Добрева.

Как сообщалось, накануне представитель режиссера направила Страсбургскому суду уведомление, в котором попросила ускорить коммуникацию его жалобы в связи с угрожающим состоянием здоровья О.Сенцова.

Во время встречи с Москальковой 19 июня, украинский омбудсмен Людмила Денисова выразила обеспокоенность состоянием здоровья украинских заключенных, которые голодают или находятся после голодовки.

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По словам омбудсмена, до сих пор не получена от российской стороны точная информация о состоянии здоровья украинских граждан. Денисова обратилась к Москальковой с просьбой посодействовать визиту к Владимиру Балуху, Олегу Сенцову, Александру Кольченко и Станиславу Клыху с целью мониторинга соблюдения их права на надлежащую медицинскую помощь.

МИД Украины, Государственный департамент США, Европейский парламент выдвинули России требование освободить Сенцова и других политзаключенных.

Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил О.Сенцова, задержанного в оккупированном Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению якобы в создании на территории полуострова террористического сообщества. О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".

Источник: https://censor.net.ua/n3072609
 
 
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"ЕСПЧ предлагает О.Сенцову прекратить голодовку"
ЕСПЧ може йти просто нах@й,разом з кримом,донбасом,путіним і будапештським меморандумом...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЕСПЧ запросил у российских властей всю информацию о здоровье Сенцова в связи с голодовкой, - адвокат Добрева
 
 
 
 
 
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