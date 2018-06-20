 ЕСПЧ запросил у российских властей всю информацию о здоровье Сенцова в связи с голодовкой, - адвокат Добрева

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Суд запросил у правительства России информацию о соблюдении в отношении заявителя требований статей 2 (право на жизнь), 3 (запрещение пыток) и 4 (запрещение принудительного труда) Конвенции в связи с его голодовкой. Суд также просит представить детальную информацию о текущем состоянии здоровья Олега Сенцова вместе с медицинской документацией до 27 июня", - сообщила адвокат международной правозащитной группы "Агора" Наталья Добрева, представляющая О.Сенцова в Европейском суде.
"По сути это означает, что власти обязаны не допустить смерти Сенцова, но и не вправе использовать способы принудительного кормления", - отметила Н.Добрева.
Адвокат отметила, что ЕСПЧ предлагает О.Сенцову прекратить голодовку. "Суд предлагает заявителю (жалобы О.Сенцову. - Ред.) прекратить голодовку", - сообщила Н.Добрева.
По ее словам, об этом говорится в ответе Европейского суда на экстренное обращение представителя режиссера, направленное в ЕСПЧ накануне.
"ЕСПЧ напоминает, что делу Сенцова еще 8 июля 2014 года придан приоритет", - пояснила Н.Добрева.
Как сообщалось, накануне представитель режиссера направила Страсбургскому суду уведомление, в котором попросила ускорить коммуникацию его жалобы в связи с угрожающим состоянием здоровья О.Сенцова.
Во время встречи с Москальковой 19 июня, украинский омбудсмен Людмила Денисова выразила обеспокоенность состоянием здоровья украинских заключенных, которые голодают или находятся после голодовки.
По словам омбудсмена, до сих пор не получена от российской стороны точная информация о состоянии здоровья украинских граждан. Денисова обратилась к Москальковой с просьбой посодействовать визиту к Владимиру Балуху, Олегу Сенцову, Александру Кольченко и Станиславу Клыху с целью мониторинга соблюдения их права на надлежащую медицинскую помощь.
МИД Украины, Государственный департамент США, Европейский парламент выдвинули России требование освободить Сенцова и других политзаключенных.
Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил О.Сенцова, задержанного в оккупированном Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению якобы в создании на территории полуострова террористического сообщества. О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".
ЕСПЧ може йти просто нах@й,разом з кримом,донбасом,путіним і будапештським меморандумом...