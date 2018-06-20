 По факту нападения на пограничников в Черновицкой области открыто уголовное производство, - прокуратура

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Черновицкой области.

"Во вторник, 19 июня, в пределах пгт Красноильск Сторожинецкого района Черновицкой области неизвестные лица пытались блокировать движение пограничного наряда Черновицкого пограничного отряда и осуществить групповое нападение на работников отдела пограничной службы "Красноильск", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Нападение на пограничный наряд! Лежать, бл#дь! Вы че, ох#ели?!", - стрельба на границе в Черновицкой области. ВИДЕО

Как отмечается, в ходе конфликта пограничникам пришлось применить табельное оружие. В настоящее время по указанному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 342 УК Украины (сопротивление работнику правоохранительного органа во время выполнения им служебных обязанностей).

Напомним, ранее сообщалось, что вчера в Черновицкой области группа неизвестных в количестве до 20 человек попытались напасть на пограничный наряд.