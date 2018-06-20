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Все про:Черновицкая область (266) пограничники (1089) стрельба (2265)

 По факту нападения на пограничников в Черновицкой области открыто уголовное производство, - прокуратура

Нападение на пограничников в Черновицкой области произошел вчера По факту нападения на пограничников в Черновицкой области, которое произошло 19 июня 2018 года, открыто уголовное производство.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Черновицкой области.

"Во вторник, 19 июня, в пределах пгт Красноильск Сторожинецкого района Черновицкой области неизвестные лица пытались блокировать движение пограничного наряда Черновицкого пограничного отряда и осуществить групповое нападение на работников отдела пограничной службы "Красноильск", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, в ходе конфликта пограничникам пришлось применить табельное оружие. В настоящее время по указанному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 342 УК Украины (сопротивление работнику правоохранительного органа во время выполнения им служебных обязанностей).

Напомним, ранее сообщалось, что вчера в Черновицкой области группа неизвестных в количестве до 20 человек попытались напасть на пограничный наряд.

Источник: https://censor.net.ua/n3072606
 
 
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зато вилупки пишаються незнанням державної мови...
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А яка доля кримінального провадження, щодо замінування прикордонного переходу "Шегіні"?
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Ще один факт неспроможності влади навести порядок, ледве не кожний день беруть на когось на хабарі, ледве не кожний день скоюється резонансний злочин - і кінця краю цьому не видно. Де можна було подумати за час СРСР, щоб працівників поліції били, нападали на погранзастави? Та ще з десяток років тому такого розгулу злочинності не було. На фоні цього, на фоні 77 мільярдного в доларах внутрішнього та зовнішнього боргу держави, на фоні того, що людям вривається терпець з ростом цін, спроби зменшити соціальний захист населення наглядно видно наближення революційної ситуації, за яких верхи вже не можуть управляти по старому, а люди не можуть жити по старому. Кабмін похабцем шукає виходів з цієї ситуації, Гройсману дійсно сутужно. І причина цьому банальна - після так званої революції гідності буржуазна влада не зменшила апетити олігархів, не перевела економіку в авральний режим роботи, не навела правовий порядок в країни, не забезпечила відповідальність суду за прийняті рішення. А до того, і Росія відтягує значні ресурси цією клятою війною і не дає нам покою. А тут ще буржуазна влада хоче піти на останній крок розбазарювання останнього багатства країни, тобто землі.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПо факту нападения на пограничников в Черновицкой области открыто уголовное производство, - прокуратура
 
 
 
 
 
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