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Все про:G7 (236) закон (2468) МВФ (2547) Антикоррупционный суд (286)

 Послы стран G7 ждут имплементации закона об Антикоррупционном суде, - представительство Канады

Послы стран "Большой семерки" приветствуют оценку МВФ принятия Украиной закона о Высшем антикоррупционном суде и ждут имплементации документа.

Об этом говорится в заявлении канадского представительства в G7 в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Послы стран "Большой семерки" (G7) приветствуют положительную оценку МВФ о прогрессе в вопросе Высшего антикоррупционного суда и ожидают имплементации", - говорится в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроект об Антикоррупционном суде будет рассмотрен на комитете и внесен на рассмотрение депутатов 21 июня, - Ирина Геращенко

Послы стран G7 ждут имплементации закона об Антикоррупционном суде, - представительство Канады 01

Напомним, 19 июня Международный валютный фонд заявил, что приветствует принятие закона о Высшем антикоррупционном суде, но обращает внимание на необходимость скорейшего внесения поправок, которые будут гарантировать суду возможность рассматривать все дела его юрисдикции, включая апелляциями по релевантных решений судов первой инстанции.

Источник: https://censor.net.ua/n3072599
 
 
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Запад уже замаялся уговаривать Порошенко бороться с коррупцией. И как часто его надо пинать чтобы оно хоть что-то делало? Да по сути пока что и сейчас только слова.

И вообще, разве это нормально что на президента надо сильно давить чтобы он хоть чуть-чуть начал бороться с коррупцией? И нетрудно догадаться что результаты такой борьбы будут очень низкие, ведь президент этого откровенно не хочет.
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А представьте,что есть идиоты которые этого не понимают - порохоботами себя называют )) Шучу. Все они понимают. Просто это враги украинцев.
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Надо договорится, что бы в Штатах корупционеров судили.
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Да, да. И по законам штатов, где есть применение электрического стула, ну на худой конец - иньекции. Этих паразитирующих бацилл можно вывести только таким путем. И самое главное - нация ничего от этого не потеряет, воздух только чище станет.
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у них в букварях нэ пышуть,шо имплементат родыч боливару?
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Коррупция в Украине процветает потому что народ все молча проглатывает. Совсем как в Рашке. А при таком уровне коррупции не стоит даже говорить о нормальном развитии страны. Поэтому не надо возмущаться что экономика не развивается, безработица, что у большинства нищенские зарплаты и пенсии.
Главное коррупционеры в шоколаде и народ помалкивает.
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Браво ! Свежая струя. Сейчас вас начнут порохоботы обхаживать.))
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а Канада сегодня легализировала марихуану..
а мы все никак не можем легализировать... коррупцию
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПослы стран G7 ждут имплементации закона об Антикоррупционном суде, - представительство Канады
 
 
 
 
 
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