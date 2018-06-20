 Послы стран G7 ждут имплементации закона об Антикоррупционном суде, - представительство Канады

Об этом говорится в заявлении канадского представительства в G7 в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Послы стран "Большой семерки" (G7) приветствуют положительную оценку МВФ о прогрессе в вопросе Высшего антикоррупционного суда и ожидают имплементации", - говорится в заявлении.

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Напомним, 19 июня Международный валютный фонд заявил, что приветствует принятие закона о Высшем антикоррупционном суде, но обращает внимание на необходимость скорейшего внесения поправок, которые будут гарантировать суду возможность рассматривать все дела его юрисдикции, включая апелляциями по релевантных решений судов первой инстанции.