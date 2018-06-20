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Все про:Геращенко Ирина (1141) Россия (69700) Совет Европы (487) Ягланд (58) Сенцов (565)

 Вопрос освобождения украинских политзаключенных Ягланд может привязать к возвращению делегации РФ в Совет Европы, - Ирина Геращенко

Первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко считает обращение генсека Совета Европы Ягланда к Путину о помиловании Сенцова элементом торга за возвращение делегации РФ в СЕ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в фейсбуке.

Геращенко отметила: "Во вторник, накануне визита Генсека СЕ Т. Ягланда в Москву мы с Владимиром Арьевым обратились к нему с письмом - требованием: поднять в РФ вопрос немедленного освобождения украинских политзаключенных. Если Янгланд готов обратиться к В. Путину с просьбой об освобождении  О. Сенцова и других пленников Кремля - он должен немедленно обратиться и добиваться их освобождения по гуманитарным причинам".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генсек СЕ Ягланд призвал освободить Сенцова "по гуманитарным соображениям" и выразил готовность подать прошение о его помиловании

Вице-спикер подчеркнула: "Осознаю, что вопрос освобождения политзаключенных любитель Кремля Т. Янгланд может привязать к обещанию вернуть РФ в ПАСЕ без выполнения Россией резолюций Ассамблеи по выполнению минских соглашений и деоккупации Крыма и Донбасса.

Подчеркиваю, что немедленное освобождение заложников - это лишь одно из требований к РФ и только один из пунктов минских соглашений, где также говорится о прекращении огня, выводе иностранного оружия и техники и тд. И санкции против России, которая убивает Олега, воюет на Донбассе, мучает украинцев в тюрьмах, разрушает Донбасс, украла Крым, должны продолжаться до полной деоккупации украденных территорий.

А заложников надо освобождать немедленно. И это обязанность Генсека СЕ - требовать от президента РФ, страны-члена СЕ, соблюдения международного гуманитарного права и освобождение всех незаконно удерживаемых украинский. Ждем официального обращения Янгланда к Путину с требованием освободить заложников и политзаключенных. И Олега, и всех остальных в тюрьмах РФ и на оккупированных территориях".

Читайте на "Цензор.НЕТ": О деле Сенцова с Россией надо говорить, но результатом не обязательно должно стать его освобождение, - Ягланд

Источник: https://censor.net.ua/n3072596
 
 
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А какое мокша монголоидная имеет отношение вообще к Европе, и его совету...
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Одного Сенцова в обмен на беспредельщицу обратно в ПАСЕ не слишком малая для нее цена? ВСЕХ как минимум а потом поговорим....
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Угу,все зависит от одного-единственного мелкого плешивого ублюдка-террориста,которому нужны заложники.
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Внедрил гб-шную консерву в Украину под шумок.
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Какой шумок? Украина её сама возжелала в Героях увидеть! А ЕС и ВСЯ прогрессивная мировая общественность помогала извлекать её из Кремлевских Застенков!
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Он до сих пор локти видать кусает что раньше ее не освободил Ему и диверсантов засылать не надо Она готовый медведчуковский экземпляр...Может когда то узнаем об операции "Надежда" что все было задумано заранее и возможно специально там шла чтобы ее "захватили" а потом - "цирк приехал".... вот только с освобождением затянул... она ему бы ранее пригодилась....
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А еще есть операции "Бабченко" и "Афанасьев" - они посерьезнее Надюшки будут!
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Тебе,русский,лучше побеспокоиться за "операцию рамзанка дыркин". Вот это для вашего стада будет самый подходящий сцарь.
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А что с Рамзанкой не так? Исполняет свой номер. В местном цирке. Зрители местные довольны, в другие регионы на гастроли не просится!
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Макс, там смены бесполезны, Уберут одного ублюдка, будет следующий - одинаковый. Но мы, уже ввязались в драку. И мы, не отступим.
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Спору нет,там на табуретке можт быть либо хуйло,либо другое хуйло.
А насчет драки .... чем больше шкаф - тем громче падает.
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Не стоит передвигать шкаф, если не знаешь, что за скелеты там попрятаны!
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Так ваш шкаф и построен на скелетах.Ваше все - это трупопоклонение.
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Скелеты в шкафу, несколько из другой оперы аллегория! Не трясите шкаф, а то такое посыпется? сами будете не рады. Это Вам не Манафорта гнобить!
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===обращение генсека Совета Европы Ягланда к Путину о помиловании Сенцова элементом торга за возвращение делегации РФ в СЕ===

тут вообще то про одного идет речь... (
А в конце уже обобщили... Ягланд так путина спит и видит протянуть обратно, что может и за одного Олега свору террористов обратно пустить (((
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Мова за пряму мову Геращенко, а не вологі мрії Ягланда-
Геращенко отметила: "Во вторник, накануне визита Генсека СЕ Т. Ягланда в Москву мы с Владимиром Арьевым обратились к нему с письмом - требованием: поднять в РФ вопрос немедленного освобождения украинских политзаключенных. Источник: https://censor.net.ua/n3072596
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Треба погоджуватися, якщо це єдиний варіант визволення.
А потім знову вигнати рашку за крадіжку туалетного паперу!)))
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потім їх звідти гонити не буде кому..всіх куплять..
воно ж як вОмпер, тіко за поріг ступне...
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А що їм зараз заважає всіх купити?
А бранці повернуться в Україну- це важливо.
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життя безцінне,як врнр Людини,але треба шукати гібридні шляхи,
не варто привчати мерзоту до думки,що "против лома - нет приема!"
воно- не зупиниться,поки не отримає по зубах...
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лома тре ба із мавпячих лап вибивати,бажано,на упередження,тоді буде лад!
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Кацапам того и надо, может кого и отпустят, а на следующий день еще с десяток наловят.
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сколько шредеров отслюнявили єтому гафну кремПляди?
золотой прииск на камче?
или теплій гапромовский нужник? шкурмані продажніе!
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Это только Украина страшно-страшно коррумпированная страна, ведь об этом из каждой розетки вещают #недорогенькі. Вопрос освобождения украинских политзаключенных Ягланд может привязать к возвращению делегации РФ в Совет Европы, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 4365
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Ну какая красота ,это называется стимулирование к взятию заложников ,ну а шо ещё нахватают сотню или тысячу людей а потом обменяют на снятие санкций или признание аннексии Крыма - ДУРДОМ ...
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Она хочет сказать, что подобный размен неприемлем.
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Своїх громадян. І якщо вони порушать закони України, то їх і судитиме Україна, а не якесь хУЙЛО за щось незрозуміле обиратиме покарання.
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Хто ж проти крім Хуйла? Хай відпускає.
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Це Геращенко і сказала Ягланду передати хУЙЛУ-що не так?
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А зачем возвращать российскую делегацию в Совет Европы, если у всех официальных российских политиков мнения по всем вопросам на 100% совпадают с мнением Путина? какой смысл?
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Вот наконец-то и вылезли настоящие причины этой шумихи с голодовками.
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Здается мне, что эта идея у ягланда, появилась не без помощи этой сопливой дуры, которой, свои мысли на ушко нашептывает кремльблядьский посыльный - мертведчук. Питання звільнення українських політв'язнів Ягланд може прив'язати до повернення делегації РФ до Ради Європи, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 1371
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Причем политзаключеные до Совета Европы,завтра этот ублюдок наловит еще и будет выдвигать новые требования.Не нужен такой обмен а только освобождение.
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Меня ОЧЕНЬ настораживает большая озабоченность в освобождении сенцова всех петькиных холуев и уже давно есть опасения повторение надькиной истории. И есть уверенность в том что сенцова освободят и это будет объявлено как великая перемога свинорыла, тем более сейчас похвастаться нечем кроме перерезания ленточек.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВопрос освобождения украинских политзаключенных Ягланд может привязать к возвращению делегации РФ в Совет Европы, - Ирина Геращенко
 
 
 
 
 
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