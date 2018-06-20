 Вопрос освобождения украинских политзаключенных Ягланд может привязать к возвращению делегации РФ в Совет Европы, - Ирина Геращенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в фейсбуке.

Геращенко отметила: "Во вторник, накануне визита Генсека СЕ Т. Ягланда в Москву мы с Владимиром Арьевым обратились к нему с письмом - требованием: поднять в РФ вопрос немедленного освобождения украинских политзаключенных. Если Янгланд готов обратиться к В. Путину с просьбой об освобождении О. Сенцова и других пленников Кремля - он должен немедленно обратиться и добиваться их освобождения по гуманитарным причинам".

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Вице-спикер подчеркнула: "Осознаю, что вопрос освобождения политзаключенных любитель Кремля Т. Янгланд может привязать к обещанию вернуть РФ в ПАСЕ без выполнения Россией резолюций Ассамблеи по выполнению минских соглашений и деоккупации Крыма и Донбасса.

Подчеркиваю, что немедленное освобождение заложников - это лишь одно из требований к РФ и только один из пунктов минских соглашений, где также говорится о прекращении огня, выводе иностранного оружия и техники и тд. И санкции против России, которая убивает Олега, воюет на Донбассе, мучает украинцев в тюрьмах, разрушает Донбасс, украла Крым, должны продолжаться до полной деоккупации украденных территорий.

А заложников надо освобождать немедленно. И это обязанность Генсека СЕ - требовать от президента РФ, страны-члена СЕ, соблюдения международного гуманитарного права и освобождение всех незаконно удерживаемых украинский. Ждем официального обращения Янгланда к Путину с требованием освободить заложников и политзаключенных. И Олега, и всех остальных в тюрьмах РФ и на оккупированных территориях".

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