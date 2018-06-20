 НАБУ поблагодарило общественность и СМИ за внимание к назначению аудиторов

Об этом говорится в заявлении НАБУ на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
"Национальное антикоррупционное бюро Украины благодарно общественности и представителям СМИ за внимание к процессу назначения членов комиссии внешнего контроля за деятельностью НАБУ… НАБУ всегда заявляло, что готово к любым аудитам", - говорится в сообщении.
При этом в Антикоррупционном бюро напомнили, что создание комиссии является требованием закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" и процесс формирования комиссии, требования к его членам, их права и полномочия определены в пункте 6 ст.26 закона о НАБУ.
"Национальное бюро к этому процессу не привлечено и никакого влияния на него не имеет", - подчеркивается в сообщении.
Также в Бюро отмечают, что цель комиссии - провести независимую оценку (аудит) эффективности деятельности Национального бюро, его операционной и институциональной независимости.
"Крайне важно, чтобы деятельность Комиссии была основана на позиции политической нейтральности, профессионализма и вызвала доверие у гражданского общества и международных партнеров", - подчеркивают в НАБУ и просят обращаться по организационным вопросам работы комиссии внешнего контроля (аудита) к членам комиссии.
Ранее, директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что назначение Павла Жебривского на должность аудитора НАБУ не отвечает критериям положений закона о бюро. В Transparency International назвали назначение "недальновидным" и "подрывающим доверие" к аудиту.
По закону, проверять НАБУ должны три аудитора, которые назначаются от президента, Кабмина и Верховной Рады. Кабмин назначил своего аудитора еще год назад: им стал юрист Михаил Буроменский, профессор Института международных отношений университета им. Шевченко. Рада 7 июня назначила своим аудитором доктора юридических наук, бывшего топ-дипломата Владимира Василенко.
Президент Петр Порошенко 19 июня включил Жебривского в состав комиссии по аудиту НАБУ.
какие у него полномочия, на что он может повлиять и т.п.
или нисмагёшь, как всегда?
Рибки промовчали, а сьогодні істерять з іншого питання, яке їм знову нав'язали ті, хто маніпулював ними в питанні недоторканості.
Бач, їм не подобається, що Президент призначив Жебрівського аудитором НАБУ. Пояснити, чому це погано, вони не можуть, але оскільки годувальники рибок істерять з цього приводу, то вони теж скрутили губки бантіком і кричать "ууууу зрада".
То я ще раз продублюю те, про що писав вчора в коментах:
Президент має обов'язок призначати аудитора НАБУ, і він призначить того, кого він вважає за потрібне. Він, якому дали мандат довіри мільйони людей, а не якийсь обісцяний "опозиціонер" чи уууукаючі потріоти малоросії.
Оберете Президентом Ківу - буде призначати Ківа того, кого Ківа вважає за потрібне. Оберете СВакарчука - буде СВакарчук призначати.
А поки Президентом є Порошенко, то свою кандидатуру аудитора НАБУ буде призначати Порошенко, а не якийсь "політик", який не може вийти з його фракції, будучи в "опозиції".
Це перше.
І друге.
За минулий рік ми вже достатньо наслухалися істерик, що аудитори НАБУ не такі. Як потім розповів нам Єгорка, виявилося, що вони робили все, аби не призначити аудиторів НАБУ взагалі, тим самим відмазати директора та працівників НАБУ від відповідальності за корупцію, неефективність та інше.
Тому цього року я підтримую будь-яких аудиторів НАБУ, яких призначить Парламент 226 голосами. Хоч Розенблата з Насіровим (це я перебільшую, звісно, хоча б тому, що вони під слідством).
Я не бачу причин, по яких суспільство має вестись на істерики тих, хто покриває корупцію в НАБУ.
А якщо корупції нема, і там все так добре, як нам розказують інсталятори парків корупції, то НАБУ пройде аудит хоч Розенблата з Насіровим.
масонлемберг
кадрамипідлабузниками, перед виборами ніким затикати дірки.
Июнь 20, 2018Без рубрикиКомментарии: 1
Коррупционеры, сушите сухари! Скоро мы придем к власти, и вам не будет, куда бежать.
Уважаемые коллеги, в Украине, наконец,
заработали суды. Слава реформе Порошенко! Вам, наверное, странно слышать
от меня такие слова. Но я вам скажу, что, ведя антикоррупционные
масштабные расследования, я обнаружил преступные действия полностью
всего руководства государства и направил свои обращения во все
правоохранительные органы - НАБУ, ГПУ, СБУ, Нацполицию.
Так начал свое сегодняшнее выступление в Верховной раде народный депутат Виталий Куприй (полный текст даю по стенограмме ВР).
Понятно, что они не захотели даже регистрировать эти
производства, открывать дела. И поэтому я пошел в суд, в наш украинский
Печерский, Соломенский, Шевченковский районный суд. У меня на руках уже
более 50 постановлений суда, которые признают неправомерными бездействие
правоохранительных органов, которые покрывают преступников.
Одним из первых преступников является Петр Алексеевич Порошенко.
Открыты уголовные производства нашими судами, которые называют
коррумпированными, по Порошенко, который захватывал земельные участки
как в Козине, так и здесь в Царском селе, по газовым месторождениям по
пленкам Онищенко, которые были озвучены факты, по инвестициям сейчас
Burger King Путину Порошенко инвестировал 100 миллионов долларов через
оффшорные компании и целый ряд других фактов.
В тему - Президент Порошенко возглавляет и генерирует коррупцию в Украине - нардеп. Видео
Здесь и Гонтарева, здесь и сам Генеральный прокурор Юрий Луценко,
Макар Пасенюк, Кононенко, здесь полное, я скажу, кодло, и это кодло
должно быть битое и стреляное, как говорил наш покойный Кузьма.
И в этой ситуации возникает вопрос. Спасет ли нас новый
антикоррупционный суд, и будут ли доведены эти дела до конца? Так я вам
скажу, для того, чтобы их довести, надо не только в суд подать, надо
допросить свидетелей, несмотря на то, что нужно наперед зарегистрировать
производства, выяснить факты, доказательства, собрать документы. Так
вот наши правоохранительные органы этого не делают.
артем Сытник - это первый человек, который покрывает преступников. Из
50 постановлений большинство - это его бездействие. Юрий Луценко, я ему
на комитете недавно, он пришел снимать неприкосновенность с Пономарева,
нашего депутата, так вы знаете, я его спрашивал: а где Бойко, а где
Вилкул, что вы нам рассказываете за мелкое преступление сейчас снять
неприкосновенность. Мы понимаем, для чего все. Все это делается для
того, чтобы ставить под контроль парламент. Для того, чтобы следующим
был Парасюк, или Семенченко, или еще кто-то.
Я вам скажу, Петр Алексеевич, не получится. И я считаю, уважаемые
или неуважаемые, правильно, коррупционеры, сушите сухари. Скоро мы
придем к власти, и вам не будет, куда бежать.
Спасибо.
***
Хочу попутно заметить, что гораздо больше коррупционных и прочих
злодеяний нынешнего президента, чем назвал Куприй, содержится в «СПИСКЕ ПОРОШЕНКО», который ваш покорный слуга как раз сегодня пополнили новым - 67-м
5 месяцев назад
2 723
Важно
Президент во время рождественских каникул скрывал свое имя и расплачивался за все наличными
Президент Украины Петр Порошенко с семьей провел тайные
рождественские каникулы на Мальдивах, которые обошлись ему в примерно
$500 тысяч. Об этом стало известно из расследования журналистов в рамках
проекта «Схеми: коррупция в деталях».
В материалах сказано, что Порошенко воспользовался частным самолетом
Falcon 7X турецкой авиакомпании Setair, который около 15:00 8 января
2018 года вылетел из международного аэропорта города Мале (Мальдивские
острова) в Киев. Вылет зафиксирован на онлайн-ресурсе для отслеживания
авиации FlightRadar.
8 января 2018. Falcon 7X с Порошенко на борту летит из международного аэропорта города Мале (Мальдивы) в Киев.
При отсутствии привычных мер безопасности для встречи президента,
съемочная группа обнаружила Mercedes с микроавтобусом сопровождения,
четыре микроавтобуса-мультивена, которые заехали в отдаленные ворота
аэропорта Киев, и один Land Cruiser, который остался у забора.
Однако самолет с президентом на борту не остановился в местах, где
обычно паркуется частная авиация, а поехал к авиазаводу - в наиболее
отдаленную часть аэропорта. После этого вместе с пассажирами борта
автомобили покинули территорию аэропорта.
Журналисты отмечают, что на перекрестках не было полицейских, а сам
кортеж проехал без проблесковых маячков и мигалок. Машины в том же
составе направились в сторону Обуховской трассы, далее повернули в
поселок Козин и через несколько минут заехали в ворота резиденции
президента.
«Схемы» отмечают, что на борту чартерного рейса Киев-Мале-Киев летели
восемь пассажиров: трое мужчин и пять женщин, среди которых не было ни
имени президента, ни кого-либо из членов его семьи. На рейсе были
зарегистрированы лица под такими именами и фамилиями: Vera Lazarieva,
Ivan Dekhteriev, Evheniia Safonova, Oleksandr Syshchykov, Kateryna
Boieva, Vitalii Kokorin, Olena Senchenko, Olha Herasymenko.
Со ссылкой на свои источники журналисты указывают, что Порошенко
отдыхал на Мальдивских островах с 2 по 8 января в пятизвездочном
курортном отеле Cheval Blanc, состоящем только из частных вилл посреди
Индийского океана.
Также сказано, что на курорте он скрывал свое имя под псевдонимом Mr. Petro Incognito (Ukraine), что возможно по просьбе гостя для обеспечения полной анонимности.
В расследовании подсчитаны вероятные расходы главы государства на
отдых, за который он расплачивался на Мальдивах только наличными.
Перелет на чартере с ожиданием обошелся ему в 188 тысяч долларов.
Аренда виллы на отдельном острове на курорте Шеваль Блан за шесть ночей:
276 тысяч долларов. На развлечения и дополнительные услуги президент
потратил 37 550 долларов.
В итоге на рождественский отдых на Мальдивских островах Порошенко потратил не менее 500 тысяч долларов или более 14 млн гривен.
Дилетантов?
Да, их надо опасаться, ибо не не специалисты в этой сфере.
А нормальных никто не боится.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Але ж хочеться дуже лояльного аудитора, який закриє очі на непрофесіоналізм НАБУ та порушення законів