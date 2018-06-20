 НАБУ поблагодарило общественность и СМИ за внимание к назначению аудиторов

Об этом говорится в заявлении НАБУ на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Национальное антикоррупционное бюро Украины благодарно общественности и представителям СМИ за внимание к процессу назначения членов комиссии внешнего контроля за деятельностью НАБУ… НАБУ всегда заявляло, что готово к любым аудитам", - говорится в сообщении.

При этом в Антикоррупционном бюро напомнили, что создание комиссии является требованием закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" и процесс формирования комиссии, требования к его членам, их права и полномочия определены в пункте 6 ст.26 закона о НАБУ.

"Национальное бюро к этому процессу не привлечено и никакого влияния на него не имеет", - подчеркивается в сообщении.

Также в Бюро отмечают, что цель комиссии - провести независимую оценку (аудит) эффективности деятельности Национального бюро, его операционной и институциональной независимости.

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"Крайне важно, чтобы деятельность Комиссии была основана на позиции политической нейтральности, профессионализма и вызвала доверие у гражданского общества и международных партнеров", - подчеркивают в НАБУ и просят обращаться по организационным вопросам работы комиссии внешнего контроля (аудита) к членам комиссии.

Ранее, директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что назначение Павла Жебривского на должность аудитора НАБУ не отвечает критериям положений закона о бюро. В Transparency International назвали назначение "недальновидным" и "подрывающим доверие" к аудиту.

По закону, проверять НАБУ должны три аудитора, которые назначаются от президента, Кабмина и Верховной Рады. Кабмин назначил своего аудитора еще год назад: им стал юрист Михаил Буроменский, профессор Института международных отношений университета им. Шевченко. Рада 7 июня назначила своим аудитором доктора юридических наук, бывшего топ-дипломата Владимира Василенко.

Президент Петр Порошенко 19 июня включил Жебривского в состав комиссии по аудиту НАБУ.