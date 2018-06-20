 Миротворческая миссия ООН обеспечит законные местные выборы на Донбассе, - Порошенко

Об этом пишет президент Петр Порошенко в своем блоге на Medium, передает Цензор.НЕТ.

"Украина настойчиво проводит абсолютную необходимость миротворческой миссии на всей территории, а не только вдоль линии соприкосновения. Абсолютно твердо с полномасштабным мандатом, включая разоружение незаконных формирований, и с контролем неконтролируемого участка украино-российской границы. Наличие миротворческого контингента позволит нам создать условия для проведения местных выборов на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей по украинскому законодательству, с украинским избирательными комиссиями при участии украинских партий", - пояснил глава государства, подчеркнув, что для него это принципиальная позиция.

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"Приходят миротворцы, обеспечиваем компонент безопасности, делаем выборы. И с теми, кого выберут люди, украинцы, проживающие на Донбассе, уже не на оккупированной территории, потому что когда там будут миротворцы, россияне точно должны выйти. И с ними, избранными народом, как лидерами местного самоуправления, мы безусловно будем вести разговор в пределах их компетенции", - говорится в заметке.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутеррешем. В частности, был поднят вопрос о более активном привлечении ООН к урегулированию ситуации в регионе, в частности, путем развертывания многонациональной миротворческой миссии под эгидой ООН на оккупированном Донбассе.