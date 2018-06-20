 Миротворческая миссия ООН обеспечит законные местные выборы на Донбассе, - Порошенко

Об этом пишет президент Петр Порошенко в своем блоге на Medium, передает Цензор.НЕТ.
"Украина настойчиво проводит абсолютную необходимость миротворческой миссии на всей территории, а не только вдоль линии соприкосновения. Абсолютно твердо с полномасштабным мандатом, включая разоружение незаконных формирований, и с контролем неконтролируемого участка украино-российской границы. Наличие миротворческого контингента позволит нам создать условия для проведения местных выборов на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей по украинскому законодательству, с украинским избирательными комиссиями при участии украинских партий", - пояснил глава государства, подчеркнув, что для него это принципиальная позиция.
"Приходят миротворцы, обеспечиваем компонент безопасности, делаем выборы. И с теми, кого выберут люди, украинцы, проживающие на Донбассе, уже не на оккупированной территории, потому что когда там будут миротворцы, россияне точно должны выйти. И с ними, избранными народом, как лидерами местного самоуправления, мы безусловно будем вести разговор в пределах их компетенции", - говорится в заметке.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутеррешем. В частности, был поднят вопрос о более активном привлечении ООН к урегулированию ситуации в регионе, в частности, путем развертывания многонациональной миротворческой миссии под эгидой ООН на оккупированном Донбассе.
https://youtu.be/5ySURkKffsw
Ключові слова-"у МЕЖАХ їх компетенції".
и кто это обещал впрячься в это дело?
АТО за несколько дней все уже слышали, даже тугоухие лохотуры.
Послал бы вас нахер еще 3 года назад...
теперь то же самое по Донбассу
журналист и публицист Александр Дубинский напоминает, что
в 2005 году Порошенко самолично предпринимал усилия,
чтобы легитимизировать российских сепаратистов - в Приднестровье.
И создавал механизмы их узаконивания.
Предложенный тогда Порошенко (в 2005г Порошенко был секретарем СНБО)
план по урегулированию Приднестровского конфликта
предусматривал проведение выборов в Приднестровье,
что в итоге явилось легитимизацией этого сепаратного образования.
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в условиях Украины шакал
адточно так же проталкивает проведение выборов в лугандонии.
Для создания "фоновой поддержки" предательства интересов Украины
шакала
да=рыга=хY%ляцкая опэгэ в подконтрольных им смях
постоянно мутит слоганы
= "альтернативы минску нет"
= "если похоронить Минские соглашения, будет принуждение договариваться с лугандырой"
= "путин может начать открытую агрессию"
= ... и ещё многие
в которых единственным неизменным смыслом
является проведение выборов в лугандонии.
Напомню также, что по итогам 2017г
торговый оборот олигархов, оккупировавших Украину,
с засрашкой ВЫРОС в сравнении с предыдущими периодами 2014-2015-2016гг.
АЛЬТЕРНАТИВА ОТСТАВКЕ ПАРАШЕ-НКО ОТСУТСТВУЕТ !!!
.
шакала
да=рыга=хY%ляцкая опэгэ в подконтрольных им смях
постоянно мутит слоганы
= "альтернативы минску нет"
= "если похоронить Минские соглашения, будет принуждение договариваться с лугандырой"
= "путин может начать открытую агрессию"
= "приходят миротворцы ... делаем выборы"
= ... и ещё многие
в которых единственным неизменным смыслом
является проведение выборов в лугандонии.
Напомню также, что по итогам 2017г
торговый оборот олигархов, оккупировавших Украину,
с засрашкой ВЫРОС в сравнении с предыдущими периодами 2014-2015-2016гг.
АЛЬТЕРНАТИВА ОТСТАВКЕ ПАРАШЕ-
НКООТСУТСТВУЕТ !!!
.