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 Политика Украины
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Все про:выборы (20361) миротворцы (709) ООН (2500) Порошенко (14990) Президент (4076) Донбасс (16446)

 Миротворческая миссия ООН обеспечит законные местные выборы на Донбассе, - Порошенко

После введения миротворцев на оккупированные территории на востоке Украины там возможно проведение местных выборов.

Об этом пишет президент Петр Порошенко в своем блоге на Medium, передает Цензор.НЕТ.

"Украина настойчиво проводит абсолютную необходимость миротворческой миссии на всей территории, а не только вдоль линии соприкосновения. Абсолютно твердо с полномасштабным мандатом, включая разоружение незаконных формирований, и с контролем неконтролируемого участка украино-российской границы. Наличие миротворческого контингента позволит нам создать условия для проведения местных выборов на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей по украинскому законодательству, с украинским избирательными комиссиями при участии украинских партий", - пояснил глава государства, подчеркнув, что для него это принципиальная позиция.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пока еще в разных вселенных, - Климкин о позициях Украины и РФ относительно формата миротворческой миссии

"Приходят миротворцы, обеспечиваем компонент безопасности, делаем выборы. И с теми, кого выберут люди, украинцы, проживающие на Донбассе, уже не на оккупированной территории, потому что когда там будут миротворцы, россияне точно должны выйти. И с ними, избранными народом, как лидерами местного самоуправления, мы безусловно будем вести разговор в пределах их компетенции", - говорится в заметке.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутеррешем. В частности, был поднят вопрос о более активном привлечении ООН к урегулированию ситуации в регионе, в частности, путем развертывания многонациональной миротворческой миссии под эгидой ООН на оккупированном Донбассе.

Источник: https://censor.net.ua/n3072589
 
 
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Беспроигрышная тема для пиара на года.
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Таки Да! Трындеть мастак.А конечного результата ноль.
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РАБссия кормит НАТО,но НАТО не кормит Мавзолейную РАБссию...ПАРАДОКС с Гитлером такой уже в 1939 году....
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Почему Вы умышленно обходите войну 1812 года?
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Ну і кого виберуть даунбасіти, петя? Захера та його прихвостнів.. Щось петя не те верзе. Якщо щось там і буде, то вже з новим Президентом України..
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Вони вже обрали собі курячого хенерала. З добрими очима.
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Будут конечно выборы..лет через 10 после интеграции в Украину. А пока лишение права голоса. на 10 лет минимум. ВОт только боюсь Ывропейские подхуйловники начнут визжать про свободы и права человека...
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Так ..*барижним * вигідне голосування на Лугандоні !!!
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Быдло Кремлевского ОКУРКа задрало весь Мир Миротворческая миссия ООН обеспечит законные местные выборы на Донбассе, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2002и что интересно, дохнут Вяликие в Сирии ПАЧКАМИ...,за нефтеносные ЖИЛЫ но об этом знает только братан Плешивого, Асад... Миротворческая миссия ООН обеспечит законные местные выборы на Донбассе, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2002
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Скажите этому соевому дебилу,что у нас война с Рашкой.Поэтому ни о каких выборах на оккупированной территории и думать не стоит.Хазяин Лолиты путлер на это не пойдет,даже невзирая на то,что Лолита-партнер медведчука.
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И если есть у тебя факты её воровства,то СБУ,ГПУ,МВД ждут их с нетерпением.Лет 15 ждут,не меньше,поспеши.
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Зачем мне рыги я и за этого шакала шоколадного не голосовал Ты мне басни Изопа не рассказывай
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При наявності там миротворців за яку окупацію йде мова?
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Це не обмовки.. Він дійсно так думає.. Нажаль..
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Ох петя,по выборы не надо ,если представить выборы между Захарченко и тобой ,я совсем не уверен в том,что ты выиграешь ...
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"...мы безусловно будем вести разговор в пределах их компетенции", Источник: https://censor.net.ua/n3072589
Ключові слова-"у МЕЖАХ їх компетенції".
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Як на мене , чим ближче до виборів - то більш неадекватнішим стає петя... Щось з ним коїться..
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Хуцпа зашкаливает. От безнаказанности и безмолвия лохотуров.
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Выборов Президента не будет 7 июня 2019 года крайний срок Каденции Порошенко....,я знаю что будет 8 июня 2019 года...,но я вам этого не скажу,как говорит Вовка Винокур,ПОТОМ СЮРПРИЗ БУДЕТ...
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Кум начальника барыги купил ньюсван и 112. При владе патриота, а не гбешника, он давно бы сидел https://vesti-ukr.com/strana/292738-medvedchuk-kupil-kanaly-newsone-i-112-ukraina …
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Утром выезжаю в КИЕВ Стольный Град,на Концерт Бориса Гребенщикова.Бывайте каздлы РАБссиянские.Неделю отдохнете от МЕНЯ... Миротворческая миссия ООН обеспечит законные местные выборы на Донбассе, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6527
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Які нх вибори в Лугандонії? Там дерашизацію і десепаратизацію проводити ще мінімум років 10. Але ж порохохряку потрібні голоси лугандонів... Миротворець, реформатор, борець з корупцією, державник.... Куєв!
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"включая разоружение незаконных формирований" - опять бредишь, брехло??

и кто это обещал впрячься в это дело?
АТО за несколько дней все уже слышали, даже тугоухие лохотуры.
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Крым и ДАУНасс никому не нужное ГОФФНО..Пацаны вы и правду БАРАНЫ
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А раньше кто то говорил обнести колючкой этот регион,а не выборы?
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Прочитайте Маршала Маннергейма...Ютьюбе.как я ОБОСРАЛ сССР.... Миротворческая миссия ООН обеспечит законные местные выборы на Донбассе, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4350ВСЁ ЕСТЬ В ИНТЕРНЕТЕ...ДЕПИЛЫ пля.. Миротворческая миссия ООН обеспечит законные местные выборы на Донбассе, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4350
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Если не знать Пэтю, и правда можно подумать, что он там хочет провести выборы... Миротворча місія ООН забезпечить законні місцеві вибори на Донбасі, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3369
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Жаль я не Порох....
Послал бы вас нахер еще 3 года назад...
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http:// Порошенко уже ранее помог Путину узаконить сепаратистов Приднестровья,

теперь то же самое по Донбассу

журналист и публицист Александр Дубинский напоминает, что
в 2005 году Порошенко самолично предпринимал усилия,
чтобы легитимизировать российских сепаратистов - в Приднестровье.
И создавал механизмы их узаконивания.

Предложенный тогда Порошенко (в 2005г Порошенко был секретарем СНБО)
план по урегулированию Приднестровского конфликта
предусматривал проведение выборов в Приднестровье,
что в итоге явилось легитимизацией этого сепаратного образования.
=========

в условиях Украины шакалад точно так же проталкивает проведение выборов в лугандонии.

Для создания "фоновой поддержки" предательства интересов Украины
шакалада=рыга=хY%ляцкая опэгэ в подконтрольных им смях
постоянно мутит слоганы
= "альтернативы минску нет"
= "если похоронить Минские соглашения, будет принуждение договариваться с лугандырой"
= "путин может начать открытую агрессию"
= ... и ещё многие
в которых единственным неизменным смыслом
является проведение выборов в лугандонии.

Напомню также, что по итогам 2017г
торговый оборот олигархов, оккупировавших Украину,
с засрашкой ВЫРОС в сравнении с предыдущими периодами 2014-2015-2016гг.

АЛЬТЕРНАТИВА ОТСТАВКЕ ПАРАШЕ-НКО ОТСУТСТВУЕТ !!!
.
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Для создания "фоновой поддержки" предательства интересов Украины
шакалада=рыга=хY%ляцкая опэгэ в подконтрольных им смях
постоянно мутит слоганы
= "альтернативы минску нет"
= "если похоронить Минские соглашения, будет принуждение договариваться с лугандырой"
= "путин может начать открытую агрессию"
= "приходят миротворцы ... делаем выборы"
= ... и ещё многие
в которых единственным неизменным смыслом
является проведение выборов в лугандонии.

Напомню также, что по итогам 2017г
торговый оборот олигархов, оккупировавших Украину,
с засрашкой ВЫРОС в сравнении с предыдущими периодами 2014-2015-2016гг.

АЛЬТЕРНАТИВА ОТСТАВКЕ ПАРАШЕ-НКО ОТСУТСТВУЕТ !!!
.
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Эта муйня может плохо закончится,очень плохо!
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Судя как розвиваются события на Донбасе,миротворцы будут там лет через 100 значит местные выборы через лет 150,блин жалко не доживу до выборов.
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На дампасе выборы вообще надо запретить на тот срок который пэтрусь будет мотать на зоне, а это как минимум лет 15!!!!!!!!!!!!!!!!
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Задолбали своими выборами уже! Какие выборы! На 50 лет даунбасятам никакого гражданства. И никаких выборов.
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Местные выборы это не главная цель., а последняя. Странный Порошенко , нужно хоть изредка адекватным быть. Цель вернуть территорию и убивать каждого кто этому будет сопротивляться. Очистить от нечести , а потом попробовать сделать выборы по украинским законам.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМиротворческая миссия ООН обеспечит законные местные выборы на Донбассе, - Порошенко
 
 
 
 
 
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