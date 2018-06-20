 Сытник пообещал проверить счета главы ФФУ Павелко, - журналистка "1+1" Коба

Об этом она заявила сегодня в своем Facebook.

"Чисто случайно проходила мимо НАБУ. Думаю, зайду к Сытнику, попрошу по дружбе проверить на подлинность банковские счета Андрея Павелко и его гражданской жены Екатерины Чаус, опубликованные мною ранее. Артем отнесся с пониманием, сказал, в ближайшее время даст ответ на мое письменное официальное обращение, которое я также чисто случайно имела при себе", – написала журналистка и опубликовала видео, как сообщает Сытнику о своей просьбе.

18 июня Коба писала, что на счету у Павелко обнаружила $40 млн, а у его гражданской жены – $25 млн, и объяснить это можно только волшебством.

"Тот неловкий момент, когда сначала ты становишься главой неприбыльный общественной организации "Федерация футбола Украины" а потом – вжух... и на твоем счету в "ПриватБанке" уже 40 000 000 долларов). А потом еще раз вжух! И на счету твоей гражданской жены 25 000 000 долларов! И это все при том, что официального бизнеса у тебя нет. Андрюшка Павелко, глава Федерации футбола Украины, по-моему, ты – настоящий волшебник, ну а как это еще объяснить?" – заявила она.





НАБУ расследует возможную коррупцию при строительстве футбольных полей с искусственным покрытием, которое закупали за бюджетные деньги у завода, построенного Федерацией футбола Украины. По информации источников "Украинской правды", в материалах расследования фигурирует президент ФФУ Андрей Павелко.

Журналисты программы "Наші гроші з Денисом Бігусом" выяснили, что завод ФФУ по производству искусственного покрытия для футбольных полей получает бюджетные подряды с помощью дискриминационного требования в тендерной документации. При этом покрытие, изготовленное на этом заводе, стоит дороже, чем у других европейских производителей, – €16–18 против €12–14. Таким образом, газон для мини-футбола обойдется как минимум на €1900 дороже, а таких полей в Украине планируется построить около 300.

Создавать производство и закупать сырье "ФФУ Продакшн" начал только после того, как законопроект по выделению 250 млн грн на футбольные поля прошел бюджетный комитет Верховной Рады, председателем которого является нардеп от Блока Петра Порошенко, президент ФФУ Андрей Павелко, отмечается в расследовании.

Отмена со стороны Минрегионразвития дискриминационного требования спустя пять месяцев уже не изменит ситуацию, так как все 15 тендеров уже провели с учетом предыдущих условий, говорится в публикации.

11 мая НАПК сообщило, что проверит декларацию Павелко за 2015–2017 годы. Это связано с программой строительства футбольных полей в Украине.