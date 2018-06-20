 Российские наемники обстреляли наши позиции под Новотошковским из миномета 82 мм, - пресс-центр Объединенных сил

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре Объединенных сил.

В вечерней сводке отмечается: "Противник, с 7 утра до 18 вечера, три раза нарушал режим прекращения огня.

В районе Новотошковское, что на Луганском направлении, враг провоцировал наши подразделения огнем из минометов калибра 82-мм.

На Мариупольском и Донецком направлениях, в районах Песков и Лебединского противник вел огонь из стрелкового оружия и гранатометов. Объединенные силы надежно удерживали свои позиции, сохраняя занимаемые рубежи неизменными.

В ходе боевых действий текущих суток потерь среди украинских защитников нет Потери противника уточняются".

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