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 Российские наемники обстреляли наши позиции под Новотошковским из миномета 82 мм, - пресс-центр Объединенных сил

В течение текущих суток, 20 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре Объединенных сил.

В вечерней сводке отмечается: "Противник, с 7 утра до 18 вечера, три раза нарушал режим прекращения огня.

В районе Новотошковское, что на Луганском направлении, враг провоцировал наши подразделения огнем из минометов калибра 82-мм.

На Мариупольском и Донецком направлениях, в районах Песков и Лебединского противник вел огонь из стрелкового оружия и гранатометов. Объединенные силы надежно удерживали свои позиции, сохраняя занимаемые рубежи неизменными.

В ходе боевых действий текущих суток потерь среди украинских защитников нет Потери противника уточняются".

Также смотрите: Украинские воины продвинулись на 2 км и заняли новые позиции в районе оккупированного Желобка на Луганщине, - ООС. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3072585
 
 
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А я не верю ! Парашенко сказал ,что ООс стал намного эффективнее ато )) Цензор ,не бреши. Или ты агент кремля ? ))
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82 мм - это нормально, все по Минским соглашениям, Петя разрешил.
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главное, кпп не закрывать и пенсии сепарам платить вовремя - и все наладится!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссийские наемники обстреляли наши позиции под Новотошковским из миномета 82 мм, - пресс-центр Объединенных сил
 
 
 
 
 
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