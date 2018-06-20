 Следствие отозвало ходатайство от отборе биологических образцов у Вышинского, - прокуратура АРК

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Следственным судьей Гонтарь отказано в удовлетворении ходатайства стороны защиты об отводе следственного судьи Радченко, которая осуществляет рассмотрение ходатайства следователя об отобрании биологических образцов подозреваемого в совершении государственной измены руководителя "РИА Новости-Украина", - сообщила Т.Тихончик в среду.

Она также заявила, что следствие отозвало ходатайство от отборе биологических образцов у К.Вышинского, так как отпала необходимость в проведении экспертизы.

"Следователем подано указанное ходатайство с целью отбора образцов для проведения экспертизы, но в настоящее время отпала необходимость в проведении экспертизы и отобрании образцов, в связи с чем вчера следователем подано заявление о возвращении ходатайства", - сообщила она.

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Напомним, 15 мая СБУ совместно с прокуратурой АР Крым раскрыла деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский.

В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ.

Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца.

1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки К.Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906", и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".

8 июня 2018 года Херсонский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты арестованного главного редактора "РИА Новости Украина" К.Вышинского о возврате изъятого во время обысков имущества.