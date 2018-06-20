 В этих действиях мы видим преступление против свободы слова, - Комитет по свободе слова ВР примет заявление по Пономареву, отобравшему телефон у журналиста Цензор.НЕТ

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Во время заседания комитета, его председатель Виктория Сюмар отметила, что Комитет по регламенту не разрешил начать следственные действия в отношении депутата Пономарева, который забрал .(телефон у журналиста Цензор.НЕТ Ивана Марусенко - ред).

По мнению Сюмар комитет по свободе слова должен сделать свое заявление, что подобные действия народных депутатов приносят серьезный вред репутации всего парламента и они имеют прямое отношение к преступлениям против свободы слова в Украине.

"Я думаю, что наша политическая позицйия в этом плане должна быть зафиксирована", - подчеркнула Сюмар.

"Если каждый депутат, которого снимают, будет забирать телефоны, а потом обвинять журналистов - то это недопустимые вещи. Мы приняли жесткое решение по людям, которые себя выдавали журналистами, но и депутаты не должны позволять себе таких вещей. Потому что это реально работает против всех объективно и против общества в первую очередь. Поэтому если вы не против давайте такое заявление примем", - подчеркнула глава комитета.

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Нардеп Ростислав Павленко выступил с предложением пригласить на заседание комитета по свободе слова депутат Пономарева, подготовить заявление и послушать его.

Если он не прийдет - это его право. Если прийдет - выскажет свою позици. Думаю, что это важно с точки зрения показательной позиции. Наше заявление ни на что не повлияет, но в присутствии коллеги - это будет более поучительно для всех", - отметил он.

Сюмар поддержала предлжение, пригласить коллегу, чтобы он пояснил действия, "которых мы видим преступление против свободы слова".

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Напомним, регламентный комитет ВР не поддержал представление на привлечение к уголовной ответственности нардепа Пономарева.

7 февраля экс-"регионал" Александр Пономарев в кулуарах Верховной Рады выхватил из рук и забрал мобильный телефон у парламентского корреспондента Цензор.НЕТ Ивана Марусенко, в то время как журналист снимал на камеру телефона комментарий нардепа.

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Редакция Цензор.НЕТ расценивает поступок Пономарева как препятствование журналисткой деятельности и считает это основанием для открытия уголовного производства.

"За 7 лет работы парламентским корреспондентом не помню такого вопиющего и наглого отношения к журналистам со стороны депутатского корпуса. Депутат Пономарев мало того, что начал говорить журналистам, где и как они должны снимать, еще и выхватил камеру, лишив меня возможности выполнять свою работу. При этом, если бы не поднялся скандал, то я думаю, что своего телефона я бы больше не увидел. Кроме того, Пономарев недостойно прикрывался своей депутатской неприкосновенностью. Даже самые агрессивно настроенные "регионалы" не позволяли себе выхватывать и забирать камеру", - прокомментировал инцидент парламентский корреспондент Цензор.НЕТ Иван Марусенко.

Стоит отметить, что съемка и сам инцидент происходили в публичном месте - кулуарах Верховной Рады.

В тот же день прокуратура города Киева начала уголовное производство относительно препятствования народным депутатом Украины Александром Пономаревым профессиональной деятельности журналистов, в том числе, журналиста Цензор.НЕТ Ивана Марусенко.