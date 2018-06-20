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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:свобода слова (941) цензура (1103) Сюмар (273) Цензор.НЕТ (25) Пономарев Александр (21)

 В этих действиях мы видим преступление против свободы слова, - Комитет по свободе слова ВР примет заявление по Пономареву, отобравшему телефон у журналиста Цензор.НЕТ

Ситуацию с нападением нардепа Александра Пономарева на журналиста Цензор.НЕТ Ивана Марусенко обсудили на парламентском комитете по свободе слова.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Во время заседания комитета, его председатель Виктория Сюмар отметила, что Комитет по регламенту не разрешил начать следственные действия в отношении депутата Пономарева, который забрал .(телефон у журналиста Цензор.НЕТ Ивана Марусенко - ред).

По мнению Сюмар комитет по свободе слова должен сделать свое заявление, что подобные действия народных депутатов приносят серьезный вред репутации всего парламента и они имеют прямое отношение к преступлениям против свободы слова в Украине.

"Я думаю, что наша политическая позицйия в этом плане должна быть зафиксирована", - подчеркнула Сюмар.

"Если каждый депутат, которого снимают, будет забирать телефоны, а потом обвинять журналистов - то это недопустимые вещи. Мы приняли жесткое решение по людям, которые  себя выдавали журналистами, но и депутаты не должны позволять себе таких вещей. Потому что это реально работает против всех объективно и против общества в первую очередь. Поэтому если вы не против давайте такое заявление примем", - подчеркнула глава комитета.

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Нардеп Ростислав Павленко выступил с предложением пригласить на заседание комитета по свободе слова депутат Пономарева, подготовить заявление и послушать его.

Если он не прийдет - это его право. Если прийдет - выскажет свою позици. Думаю, что это важно с точки зрения показательной позиции. Наше заявление ни на что не повлияет, но в присутствии коллеги - это будет более поучительно для всех", - отметил он.

Сюмар поддержала предлжение, пригласить коллегу, чтобы он пояснил действия, "которых мы видим преступление против свободы слова".

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Напомним, регламентный комитет ВР не поддержал представление на привлечение к уголовной ответственности нардепа Пономарева.

7 февраля экс-"регионал" Александр Пономарев в кулуарах Верховной Рады выхватил из рук и забрал мобильный телефон у парламентского корреспондента Цензор.НЕТ Ивана Марусенко, в то время как журналист снимал на камеру телефона комментарий нардепа.

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Редакция Цензор.НЕТ расценивает поступок Пономарева как препятствование журналисткой деятельности и считает это основанием для открытия уголовного производства.

"За 7 лет работы парламентским корреспондентом не помню такого вопиющего и наглого отношения к журналистам со стороны депутатского корпуса. Депутат Пономарев мало того, что начал говорить журналистам, где и как они должны снимать, еще и выхватил камеру, лишив меня возможности выполнять свою работу. При этом, если бы не поднялся скандал, то я думаю, что своего телефона я бы больше не увидел. Кроме того, Пономарев недостойно прикрывался своей депутатской неприкосновенностью. Даже самые агрессивно настроенные "регионалы" не позволяли себе выхватывать и забирать камеру", - прокомментировал инцидент парламентский корреспондент Цензор.НЕТ Иван Марусенко.

Стоит отметить, что съемка и сам инцидент происходили в публичном месте - кулуарах Верховной Рады.

В тот же день прокуратура города Киева начала уголовное производство относительно препятствования народным депутатом Украины Александром Пономаревым профессиональной деятельности журналистов, в том числе, журналиста Цензор.НЕТ Ивана Марусенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3072580
 
 
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Ой ли? Не забывайте, что с Иордана выдачи нет.)))
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а яку хоч модель "віджав" один в іншого, "Айфон"?
чи щось інше, лоховіший "Флай"?
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При януковиче свободы слова было в СТО раз больше - МАЙДАН ВСЕ каналы показывали а сейчас ,выступления людей,протесты показывают один-два канала и ВСЁ ,остальные молча жуют сопельки а САВИКА ШУСТЕРА,кто выпер с Украины ,так шо про свободу слова не надо ...
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Було б просто відпи3дити виродка і забрати в нього своє майно.
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а когда охрана гаранта напала и побила журналиста это имеет прямое отношение к преступления против свободы слова в Украине ?http://alternatio.org/about/item/53454-ohrana-poroshenko-napala-i-pobila-zhurnalista-radio-svoboda
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На РАБссии снимать что то на Мобилу категоричски ЗАПРЕЩЕНО...,кацаПсинскае Быдло Плешивого Педофила валите нах из Украины В этих действиях мы видим преступление против свободы слова, - Комитет по свободе слова ВР примет заявление по Пономареву, отобравшему телефон у журналиста Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 1761 Каздлы Мавзолейные... В этих действиях мы видим преступление против свободы слова, - Комитет по свободе слова ВР примет заявление по Пономареву, отобравшему телефон у журналиста Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 1761 ...
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О блин,не понравилось?А когда посты трут пачками во всех темах от одного пользователя,если кто то жалуется на 1 пост в конкретной теме-это не нарушение свободы слова?Как по мне,тоже самое,что забрать телефон.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ этих действиях мы видим преступление против свободы слова, - Комитет по свободе слова ВР примет заявление по Пономареву, отобравшему телефон у журналиста Цензор.НЕТ
 
 
 
 
 
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