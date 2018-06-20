 "Дополнительное питание через капельницу со всеми витаминами", - российский омбудсмен заявила, что Сенцов "набрал" в весе

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

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"Я со своей стороны установила ежедневный контроль за его состоянием здоровья, каждый день мне уполномоченный по правам человека Ямало-Ненецкого округа докладывает о его состоянии. Он получает два раза в день дополнительное питание через капельницу со всеми витаминами, в весе он не теряет - набрал, у него нет проблем с зубами - то, что говорили, что якобы есть", - уверяет Москалькова.

Она уточнила, что местный омбудсмен за последний месяц три раза посетила Сенцова в камере. Она также намерена обратиться к руководству ФСИН с просьбой допустить к Сенцову тех врачей, которых выберут его адвокат или родственники.

Во время встречи с Москальковой 19 июня, украинский омбудсмен Людмила Денисова выразила обеспокоенность состоянием здоровья украинских заключенных, которые голодают или находятся после голодовки.

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По словам омбудсмена, до сих пор не получена от российской стороны точная информация о состоянии здоровья украинских граждан. Денисова обратилась к Москальковой с просьбой посодействовать визиту к Владимиру Балуху, Олегу Сенцову, Александру Кольченко и Станиславу Клыху с целью мониторинга соблюдения их права на надлежащую медицинскую помощь.

МИД Украины, Государственный департамент США, Европейский парламент выдвинули России требование освободить Сенцова и других политзаключенных.

Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил О.Сенцова, задержанного в оккупированном Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению якобы в создании на территории полуострова террористического сообщества. О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".