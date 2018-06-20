 "Дополнительное питание через капельницу со всеми витаминами", - российский омбудсмен заявила, что Сенцов "набрал" в весе

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.
"Я со своей стороны установила ежедневный контроль за его состоянием здоровья, каждый день мне уполномоченный по правам человека Ямало-Ненецкого округа докладывает о его состоянии. Он получает два раза в день дополнительное питание через капельницу со всеми витаминами, в весе он не теряет - набрал, у него нет проблем с зубами - то, что говорили, что якобы есть", - уверяет Москалькова.
Она уточнила, что местный омбудсмен за последний месяц три раза посетила Сенцова в камере. Она также намерена обратиться к руководству ФСИН с просьбой допустить к Сенцову тех врачей, которых выберут его адвокат или родственники.
Во время встречи с Москальковой 19 июня, украинский омбудсмен Людмила Денисова выразила обеспокоенность состоянием здоровья украинских заключенных, которые голодают или находятся после голодовки.
По словам омбудсмена, до сих пор не получена от российской стороны точная информация о состоянии здоровья украинских граждан. Денисова обратилась к Москальковой с просьбой посодействовать визиту к Владимиру Балуху, Олегу Сенцову, Александру Кольченко и Станиславу Клыху с целью мониторинга соблюдения их права на надлежащую медицинскую помощь.
МИД Украины, Государственный департамент США, Европейский парламент выдвинули России требование освободить Сенцова и других политзаключенных.
Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил О.Сенцова, задержанного в оккупированном Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению якобы в создании на территории полуострова террористического сообщества. О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".
3. Оккупанты сообщили, что "некоторым районам Керчи придется ночами посидеть без электричества. Отключение будет производиться в связи с работами по реконструкции подстанции «Керченская»". Местные комментируют: "В Ялте, Судаке, Фео и в остальных городах Крыма тоже «ремонтируют» подстанцию Керченская? А вода по часам по всему Крыму - это «чистят» резервуар Керченский? Бгггг", "Ключевое слово «придется». Как будто людей кто-то спрашивает", "Надо просто потерпеть, а потом на могиле напишут: «Родился, немного потерпел и умер»", "Китайский энергохвост подгорает от напряжения" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1009143714147598337 (скрин).4. Ватник из Евпатории задается глупым вопросом: "Пытаюсь в течение 2 часов вызвать врача из поликлиники по телефону. Либо занято, или просто не берут трубку. Это нормально?". Да, это нормально. А то еще до пенсии доживете, не дай Бог https://twitter.com/KrimRt/status/1008716092443938817.5. Пособник оккупантов Олег Зубков плачет, что туристов мало, а те, что есть, - нищие: "О 6 миллионах туристах в Крыму мы пока можем только мечтать. Думаю, что максимум, на что может рассчитывать Крым в сезоне 2018 года - это 3-3,5 млн туристов. Курортный сезон в Крыму начался. Успешным его назвать не могу, поскольку в мае всего два праздничных дня были более-менее похожи на достойное присутствие отдыхающих. Для сравнения скажу, что в 2013 году таких дней было как минимум 22. Основной контингент туристов, приезжающих сегодня в Крым, это работники бюджетной сферы, это люди с очень небольшим заработком. Удивительно, но часто стал замечать, что туристы торгуются при покупке магнита за 10-15 рублей (4-6 грн). Население россии продолжает беднеть, и это чувствуется повсеместно" https://ru.krymr.com/a/29304634.html6. Оккупанты сообщили, что в этом году собираются побить украинский рекорд по туристам, когда в 2013 году отдохнуло 6 млн человек. В этом году готовятся нарисовать цифру на 500 тысяч больше. Какие же они смешные… http://fresh.org.ua/novosti/146537/v-krymu-sobirayutsya-pobit-ukrainskiy-rekord-po-turistam_2018-06-20 7. Посмотрел сюжет ТСН о прогнозе погоды на лето. И там в кадр попали одесские пляжи. Пока в Крыму ищут все новые методички, оправдывающие отсутствие туристов, и рассказывают басни, как украинцы "массово ломятся в Крым", на материке яблоку негде упасть https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1009140981709656064 .
8. Оккупационные партии Севастополя - "КПРФ", "Справедливая россия" и "Партия ветеранов россии" - намереваются провести 6 июля общегородской митинг против повышения пенсионного возраста, налогов и сборов, кризиса органов "власти" в городе: "Наступил момент, когда надо остановить беспредел и беззаконие, творимые местными чиновниками в Севастополе", - говорится на сайте ватного движения (только не смейтесь) "Севастополь в поддержку президента россии" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1009132700731691013 (скрин).9. Севастопольские пропагандоны описали погружение Фороса в родную говень: "Некогда элитный Форос удивляет контрастом между красотой природы и упадком социума. Здесь нет самоуправления, нет полиции, на весь поселок один врач - и множество мигрантов. В прошлом году они устроили здесь настоящий террор. Недавно один из них изнасиловал 4-летнюю девочку. С 2016 года жители поселка жалуются на дикие выходки гастарбайтеров, занятых на окрестных стройках. По словам опрошенных нами жителей Фороса, трудовые мигранты продолжают бесчинствовать в поселке. Посещение Фороса оставило тягостное впечатление. Поселок неухожен. Кругом мусор, переполненные баки. Повсеместно на лавочках сидят люди кавказской и азиатской внешности и пьют пиво - это днем, около 15:00. Люди (местные жители) неохотно общаются с прессой, собеседники просят не указывать их фамилии" http://primechaniya.ru/home/news/iyun-2018/dich-on-ze-bich/
10. Жители Ялты в ужасе от того, во что в оккупации превратилась центральная улица города - Пушкинская аллея. Бомжи, вонь, грязь. Требуют чистоту! https://twitter.com/KrimRt/status/1009348030129205248 (скрин).11. Все познается в сравнении. Осадчий - крайний украинский мер Керчи. Пишем "при Осадчем" - читаем "при Украине": "Шли по улице Козлова к рынку. Какая там грязь и мусор, зловонные лужи. И это центр нашего города. Как стыдно за руководство города. Не раз вспоминаем Осадчего - настоящего хозяина города!!!!" https://twitter.com/KrimRt/status/1009359192036118528 (скрин).12. Оккупанты сообщили, что дефицит газа для заправки автотранспорта связан с Чемпионатом мира по футболу, т.к. введено ограничение движения вагонов с опасным грузом. Странно, ведь дефицит газа у нас периодически появлялся и без футбола http://fresh.org.ua/novosti/146511/krymu-ne-khvataet-gaza-na-azs_2018-06-2013. Понаехавший в Крым пропагандон россии (РИА Новый Регион) и её террористов на Донбассе (ПолитНавигатор) Святослав Компаниец, уроженец Ростова-на-Дону, в ужасе от того, что в Крыму полно символики "враждебного государства" - Украины. Севастопольские пропагандоны с радостью опубликовали его вой http://primechaniya.ru/home/news/iyun-2018/zhelto-goluboj-krym-2018-goda/.14. На ватофоруме предатели выключили телевизор и открыли холодильник: "(Из-за поребрика пишет) Я была в Крыму в 2014 - была в ужасе от нищеты людей, разбитых дорог и засранного аэропорта. Сейчас аэропорт построили и дороги строят, но нет же, всепропальщикам не угодишь - только дай, дай, дай", "Вот только про нищету не надо чушь пороть! Покупательная способность пенсии до 2014 года была минимум на 30% выше сегодняшней. Севастополь при украинском мэре Яцубе был гораздо чище и опрятней, дороги стали убитыми через 2 года после возвращения в «родную гавань», дома со времен ВОВ никто не взрывал, ни у одного мэра не было навязчивой идеи сносить торговые центры и все то, во что упрется блуждающий взгляд губернатора. Новым аэропортом и Крымским мостом восторгаюсь как плодом творческого и созидательного труда, но, если честно, то мне от них ни холодно, ни жарко, только цены на продукты еще больше поднимаются в сезон. России нужен был Крым, Крыму - россия. Пазл сложился, но мы шли в россию за лучшей и стабильной жизнью, а теперь выясняется, что хотели как лучше, а получилось по-Черномырдину", "(Из-за поребрика ответили) Он оно че. Так это правда, что вы в россию вернулись исключительно из-за подачек, а не потому, что считаете, что Крым - это россия? Для меня прям новости. А если у россии настанут трудные времена, на Украину сдрысните? Типа кто платит девушку, тот ее и танцует?" https://twitter.com/Kosstik8/status/1009322861851443200 (скрин).15. Оккупанты тестируют новые турбины в Севастополе. Те самые, которые Сименс: "Запуск турбины на Балаклавской электростанции. Из-за шума не спали Штурмовое, Сахарная головка, Инкерман, часть Балаклавы и Корабелка. При звонке на 1563 помочь ничем не могут. Не повезло, одним словом. Да будет свет и… шум турбины" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1009361827833307137 .16. Крим. 1557-ий день каменепаду з неба.P.S. Завершу выпуск наблюдениями жителя Ялты: "Эйфория давно прошла. Раньше, не дай Бог, в разговоре с друзьями или в общественном транспорте скажи что-нибудь плохое против россиянии - сразу начиналась истерия. Теперь вата только молчит".КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1