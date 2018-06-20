 Я буду баллотироваться на пост президента, чтобы заключить новый общественный договор, - Тимошенко

Об этом она объявила во время видеоконференции в Facebook, сообщили в пресс-службе Батькивщины.
"Я буду баллотироваться на пост Президента Украины", - заявила политик.
По ее словам, это нужно "не для того, чтобы поиграть в существующий авторитаризм и монополию власти", а для того, чтобы сделать возможным всенародный референдум, на котором будет принят новый общественный договор - новая Конституция Украины.
"Для меня президентский пост, президентские выборы - это не игра, а реальное изменение, которого ожидает страна. Если так произойдет и я смогу выиграть президентские выборы, тогда я хотела бы сразу провести референдум и принять на нем новую Конституцию как новый общественный договор между Украинской. Надо демонополизировать власть, сделать ее, с одной стороны, сильнее касательно воплощения стратегии, а с другой - правильно сбалансированной, подконтрольной обществу. Это должна быть власть, которая соберет весь интеллект нации в один кулак и проведет Украину на высшие ступени мировой конкуренции", - отметила лидер "Батькивщины".
Юлия Тимошенко также объяснила, что идет на этот шаг сознательно и "возможно, станет последним президентом" для того, чтобы сформировать на базе общественного договора совершенно новую модель власти, которая сделает Украину успешной.
"После того, если этот план станет реальностью, вы сможете всенародно избирать канцлера, вместе с большинством в парламент. Вы сможете иметь сильные гражданские институты, которые прямо будут влиять на власть. Вы будете иметь свою власть для того, чтобы применить ее в необходимые периоды жизни страны. Это будет совсем другая эпоха развития страны", - рассказала лидер партии.
Политик уверена, что если Украину не реформировать, не переосновать систему жизни, никакого смысла в выборах нет.
"Если произойдет существенное фундаментальное изменение нашей жизни - тогда в этих выборах есть смысл", - подытожила Юлия Тимошенко.
photo by Alexander Prokopenko
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это не смешно, товарищ, а грустно - пенсия за Юлю
Не хоче псувати стосунки з путіним.
Меняют только одно название...
вОна здатна лише розколоти державу.
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А при таком уровне коррупции даже и нечего говорить о нормальном развитии страны.
Ехануров хоть средний бизнес поднял в своё время.
у нее ни буя нет...ни машины...ни квартиры...
Муж и тот в оренде!!!))))
Откуда у нее деньги на ВЗНОС?)))
будет еще одно...ЖИТИ ПА НАВОМУ-3))))
Так що можлива підтримка обидвох сторін.
Все эти разговоры об "общественном договоре" - пустой псевдо-философский трёп. Никакого "общественного договора" в природе и истории никогда не существовало... Эти измышления философов сыграли в своё время роль в идеологической подготовке Французской революции, но к реальности они не имели и не имеют никакого отношения... Украина устала от пустой демагогии...
Статус богіні говорить сам за себе ))
Коса - последняя надежда Пуйла получить Неньк-Украину обратно.
Если б не сговор прыщавого с 'проффесором ', то были б мы уже в Европе как Литва .
И это не слухи.
Як вона від друзів відмовиться ?
И что случилось со "старым" "общественным договором", он был плох, не выполнен, не заключался?
Видимо, имидж мейкеры и политологи придумали к выборам тренды со словом "новый".
Вот только клоуны у тебя старые, сплошь ветераны-перебежчики в стан Овоща.
Ни дать, ни взять поп Гапон, низким полушепотом слезливо сочувствующий "уставшей неньке".
Не верю, ни единому слову.