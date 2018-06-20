 Я буду баллотироваться на пост президента, чтобы заключить новый общественный договор, - Тимошенко

Об этом она объявила во время видеоконференции в Facebook, сообщили в пресс-службе Батькивщины.



"Я буду баллотироваться на пост Президента Украины", - заявила политик.



По ее словам, это нужно "не для того, чтобы поиграть в существующий авторитаризм и монополию власти", а для того, чтобы сделать возможным всенародный референдум, на котором будет принят новый общественный договор - новая Конституция Украины.



"Для меня президентский пост, президентские выборы - это не игра, а реальное изменение, которого ожидает страна. Если так произойдет и я смогу выиграть президентские выборы, тогда я хотела бы сразу провести референдум и принять на нем новую Конституцию как новый общественный договор между Украинской. Надо демонополизировать власть, сделать ее, с одной стороны, сильнее касательно воплощения стратегии, а с другой - правильно сбалансированной, подконтрольной обществу. Это должна быть власть, которая соберет весь интеллект нации в один кулак и проведет Украину на высшие ступени мировой конкуренции", - отметила лидер "Батькивщины".



Юлия Тимошенко также объяснила, что идет на этот шаг сознательно и "возможно, станет последним президентом" для того, чтобы сформировать на базе общественного договора совершенно новую модель власти, которая сделает Украину успешной.



"После того, если этот план станет реальностью, вы сможете всенародно избирать канцлера, вместе с большинством в парламент. Вы сможете иметь сильные гражданские институты, которые прямо будут влиять на власть. Вы будете иметь свою власть для того, чтобы применить ее в необходимые периоды жизни страны. Это будет совсем другая эпоха развития страны", - рассказала лидер партии.



Политик уверена, что если Украину не реформировать, не переосновать систему жизни, никакого смысла в выборах нет.



"Если произойдет существенное фундаментальное изменение нашей жизни - тогда в этих выборах есть смысл", - подытожила Юлия Тимошенко.

photo by Alexander Prokopenko