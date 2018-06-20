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 Политика Украины
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Все про:выборы (20361) Тимошенко (23866)

 Я буду баллотироваться на пост президента, чтобы заключить новый общественный договор, - Тимошенко

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко будет баллотироваться на пост президента, чтобы разрушить монополию власти и путем принятия нового общественного договора на референдуме переосновать страну.

Об этом она объявила во время видеоконференции в Facebook, сообщили в пресс-службе Батькивщины.

"Я буду баллотироваться на пост Президента Украины", - заявила политик.

По ее словам, это нужно "не для того, чтобы поиграть в существующий авторитаризм и монополию власти", а для того, чтобы сделать возможным всенародный референдум, на котором будет принят новый общественный договор - новая Конституция Украины.

"Для меня президентский пост, президентские выборы - это не игра, а реальное изменение, которого ожидает страна. Если так произойдет и я смогу выиграть президентские выборы, тогда я хотела бы сразу провести референдум и принять на нем новую Конституцию как новый общественный договор между Украинской. Надо демонополизировать власть, сделать ее, с одной стороны, сильнее касательно воплощения стратегии, а с другой - правильно сбалансированной, подконтрольной обществу. Это должна быть власть, которая соберет весь интеллект нации в один кулак и проведет Украину на высшие ступени мировой конкуренции", - отметила лидер "Батькивщины".

Юлия Тимошенко также объяснила, что идет на этот шаг сознательно и "возможно, станет последним президентом" для того, чтобы сформировать на базе общественного договора совершенно новую модель власти, которая сделает Украину успешной.

"После того, если этот план станет реальностью, вы сможете всенародно избирать канцлера, вместе с большинством в парламент. Вы сможете иметь сильные гражданские институты, которые прямо будут влиять на власть. Вы будете иметь свою власть для того, чтобы применить ее в необходимые периоды жизни страны. Это будет совсем другая эпоха развития страны", - рассказала лидер партии.

Политик уверена, что если Украину не реформировать, не переосновать систему жизни, никакого смысла в выборах нет.

"Если произойдет существенное фундаментальное изменение нашей жизни - тогда в этих выборах есть смысл", - подытожила Юлия Тимошенко.

photo by Alexander Prokopenko

Источник: https://censor.net.ua/n3072572
 
 
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Чингануку:
+ Я буду балотуватися на пост президента, щоб укласти новий суспільний договір, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 3569
это не смешно, товарищ, а грустно - пенсия за Юлю
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Ладна будь що наобіцяти аби її обрали.
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А про росію ані слова.
Не хоче псувати стосунки з путіним.
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А шо случилось со старым? Украинский прорыв или как его там?
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тож вроде в расее прорывы ща модные?не? Я буду баллотироваться на пост президента, чтобы заключить новый общественный договор, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 3125
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Всю эту галиматью для одноклеточных, типа нового курсу, пишут те же политтехнологи...
Меняют только одно название...
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Так ведь хавают. На цензоре таких потребителей 90%.
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Йуля втретє на тебе українці не поведуться Я буду баллотироваться на пост президента, чтобы заключить новый общественный договор, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 6188
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Після подолання ублюдків - тобі доведеться досиджувати свій термін ув'язнення.................. Я буду баллотироваться на пост президента, чтобы заключить новый общественный договор, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 4603
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люди вмирали на майдані не для того щоб чергова сволота до корита лізла уже ліпяцьким хряком наїлися
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А для чого?...................... Щоб геї вільно Києвом вештались?................... Чи щоб МВФ диктував свої умови в усьому???
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господи українці ви небачте що нам втюхують федералізацію ? які канцлери ? та ми розсипимось як хрустальна ваза господи хай бог боронить
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Децентрализация в ее смысле это даже не губернии, а настоящие республики в составе одной страны, т.е. у каждой республики своя конституция (как это было в Крыму), своя доктрина, свои экономические связи и т.д. в общем мечта хуйла, разорвать Украину на части и ликвидировать государство как таковое
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вы не в состоянии объяснить и себе, и украинцам, и всему миру кто такой народ Украины и почему так, а не иначе.Так с какой общественностью в качестве кого и о чем вы договора собираетесь заключать, ведь у вас представления о самом предмете договора нет, не у вас, впрочем, тоже.
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бла-бла-бла, если я не стану президентом, то выборы говно..))
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Правильно,это сделать необходимо иначе Украине гаплык....
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тащи осторожно - не порви леску до начала видеоконференции.
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с Гадей не вішло-на Йулю переключились Я буду баллотироваться на пост президента, чтобы заключить новый общественный договор, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 9898
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это был запасной вариант вместо яныка, но проходимость и скорость инвалидного кресла оказалась недостаточной.
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"...путем принятия нового общественного договора на референдуме переосновать страну." Источник: https://censor.net.ua/n3072572
вОна здатна лише розколоти державу.
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Кремль намагається обрати в Україні проросійську владу- бо нинішня точно не проросійська.
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Тимошенко предлагает "Новый Курс", известно, что Петя позиционирует себя как курс на Европу, так на что это Юлия Владимировна намекает?
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Какой нафиг курс на Европу у гаранта коррупции?! Европа уже открытым текстом говорит о коррупции украинской власти. Уже устали уговаривать Порошенко начать реально бороться с коррупцией, но Петя и не думает. При нем коррупционеры чувствуют себя в стране хозяевами жизни. Вот такой вот шоколадный курс на Европу....
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я ж пишу "позиционирует" свой курс как курс на Европу, с этими листовками он и шел на выборы.
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Как все плавно ведётся к сдаче украинской государственности. Последний президент, изменение конституции.
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Может уже хватит пэрэможных договоров с реформами? Возми за руку св. пэтра и идите... идите и не просто идите, а идите нах...
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Животворящая пластическая хирургия США!
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Буду голосовать за Тимошенко. Она абсолютно права. Оставлять всё как есть нет никакого смысла. Для народа. Для некоторых персоналий, разумеется, есть. Им не хочется ничего менять.
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вам кацманавтам хорошо . проголосуешь за Юльку и если чего в космос свалишь . а нам потом с этой дурой жить Я буду баллотироваться на пост президента, чтобы заключить новый общественный договор, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 4202
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В чем именно права? В популистких лозунгах? Да в уши налить можно что угодно, вы наверно забыли, сколько она дров наломала в свое время?
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а если её не выберут, вы в космос все полетите, или будете уже нестора на следующие выборы готовить?
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Ви знаєте по різному можна відноситись до Тимошенко, але при її прим'єрстві я жив набагато краще. Якби не баламут Ющенко я думаю, ми б зараз жили б добре і в нас точно небуло б війни.
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А я при Кучмі з дівками гуляв, а зараз сижу вдома.
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тогда и трава зеленее была, не то шо сейчас - пожухлая.
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странная логика . я вот с ностальгией вспоминаю детство и юность . так шо может Горбачева президентом выберем ? Я буду балотуватися на пост президента, щоб укласти новий суспільний договір, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 6704
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Я не знаю каким президентом будет Тимошенко, но Порошенко уже показал себя гарантом коррупции. Имея все реальные возможности сломать хребет коррупции он даже не пытался этого сделать, наоборот вставляет палки в колеса тем, кто хочет бороться с коррупцией.
А при таком уровне коррупции даже и нечего говорить о нормальном развитии страны.
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Сидела же тварь косатая при Юще и занималась только склоками и разборками.
Ехануров хоть средний бизнес поднял в своё время.
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ОНА ЖЕ БОМЖ!!!)))
у нее ни буя нет...ни машины...ни квартиры...
Муж и тот в оренде!!!))))
Откуда у нее деньги на ВЗНОС?)))
будет еще одно...ЖИТИ ПА НАВОМУ-3))))
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Вы за собой следите. Возьмите себе идею аренды мужа - и пользуйтесь.
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Визнання Криму російським і надання гарантій невступу України в ЄС та НАТО.
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Вона нахабна й хитра як лисиця агентесса ФСБ.
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До речі, це влаштувало би і росію і Європу.
Так що можлива підтримка обидвох сторін.
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Украине нужен лидер, который ясно понимает её первоочередные проблемы и собирается их быстро решать...
Все эти разговоры об "общественном договоре" - пустой псевдо-философский трёп. Никакого "общественного договора" в природе и истории никогда не существовало... Эти измышления философов сыграли в своё время роль в идеологической подготовке Французской революции, но к реальности они не имели и не имеют никакого отношения... Украина устала от пустой демагогии...
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За 70 діб вирішить проблеми України? Чи таки за сім?)))
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За шість, а на сьомий буде відпочивати.
Статус богіні говорить сам за себе ))
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Ведьма блокировала вступление в НАТО, которое Ющ начинал.
Коса - последняя надежда Пуйла получить Неньк-Украину обратно.
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"общественный договор" - риторика от северо-восточного соседа. В Украине разве уже был заключен какой-то общественный договор?
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ЮВТ- мегамозг. Первое , что было сделано при ее премьерстве - это усиление оппозиции! Все уже почему- то забыли об этом. Она не раскрошила оппозицию как это сделал Порошенко , который даже дошёл до депортации позорной Саакашвили , а именно дала в их руки инструменты контроля над властью. Много было тогда сделано и для свободы слова.
Если б не сговор прыщавого с 'проффесором ', то были б мы уже в Европе как Литва .
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А я помню о сговоре Юли с Яныком о разделе власти до 2024 г.
И это не слухи.
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Это именно слухи. А факты говорят об обратном. Сослагательное наклонение нельзя использовать , обвиняя в том, что могло бы произойти, но ведь произошло другое. И участие Порошенко в этом не последнее отнюдь. Он своей патологической жадностью нивелировал все, что принесла нам хорошего померанчевая. А хорошего было очень много.
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Вы наверно тогда еще в ясли ходили? Не стоит взрослым людям заливать всякую хрень.
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Юля - наша последняя надежда! Нужно изгнать барыг от власти!
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Там всі для неї свої
Як вона від друзів відмовиться ?
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Проклята мерзотниця ! Будь ти проклята ! Московська шавка Жуля !
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абицянкы-цяцянкы. хатя, то всьо те, которые другие, брэшут. а вана - працюйе...
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Юля, так что на счет "нового курса Украины", это куда?
И что случилось со "старым" "общественным договором", он был плох, не выполнен, не заключался?
Видимо, имидж мейкеры и политологи придумали к выборам тренды со словом "новый".
Вот только клоуны у тебя старые, сплошь ветераны-перебежчики в стан Овоща.
Ни дать, ни взять поп Гапон, низким полушепотом слезливо сочувствующий "уставшей неньке".
Не верю, ни единому слову.
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уничтожит воровка Украину, как пить дать уничтожит, возможно мы доживаем последние дни в такой Украине, которую мы знаем, дальше только хаос и разруха. В Украине кстати очень современная и эффективная система власти, нужны просто независимые антикоррупционные подразделения и другие контролирующие органы, коррупцию невозможно побороть, она есть во всех странах мира, но можно минимизировать ее влияние для населения. Куда по мнению косатой денутся все олигархи после деценрализации? Испарятся? В чём смысл ее бредового "соглашения"?
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Не может быть каких-то "перезагрузок" или "переоснований"... Сегодня вышло из вчера, завтра - будет следствием сегодня... Будущий лидер должен говорить о тех шагах, которые он собирается предпринять в ближайшем будущем, а не уходить в область философских категорий и абстракций...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯ буду баллотироваться на пост президента, чтобы заключить новый общественный договор, - Тимошенко
 
 
 
 
 
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