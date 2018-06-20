 Госдепартамент США призвал Россию прекратить запугивать наблюдателей ОБСЕ на Донбассе

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Российские боевики вновь обострили ситуацию, обстреляв ракетами типа" земля-воздух" гражданские беспилотники ОБСЕ на востоке Украины 9 и 15 июня. Прекратите запугивать СММ. Россия должна поддерживать СММ и ее попытки привести ситуацию к миру", - написала Нойерт.

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Ранее сообщалось, что беспилотный летательный аппарат СММ ОБСЕ 15 июня обстреляли под Донецком из зенитно-ракетного комплекса с неподконтрольной правительству Украины территории.