EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 За рубежом
  180  5
Материалы по теме:
Все про:Госдепартамент США (816) ОБСЕ (3184) Россия (69700) Донбасс (16446) Нойерт (59)

 Госдепартамент США призвал Россию прекратить запугивать наблюдателей ОБСЕ на Донбассе

Пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Нойерт призвала Россию прекратить запугивать Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ на востоке Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Российские боевики вновь обострили ситуацию, обстреляв ракетами типа" земля-воздух" гражданские беспилотники ОБСЕ на востоке Украины 9 и 15 июня. Прекратите запугивать СММ. Россия должна поддерживать СММ и ее попытки привести ситуацию к миру", - написала Нойерт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В оккупированных Пикузах наемники РФ открыли предупредительный огонь в строну наблюдателей ОБСЕ

Ранее сообщалось, что беспилотный летательный аппарат СММ ОБСЕ 15 июня обстреляли под Донецком из зенитно-ракетного комплекса с неподконтрольной правительству Украины территории.

Источник: https://censor.net.ua/n3072570
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
_Призовите Ктулху или пишите в Спортлото, но рашистов ни к чему не призывайте, лучше уж промолчите, чем так позориться!
 показать весь комментарий
 
 
перестать их жестоко спаивать в кабаках за 70км от линии соприкосновения
 показать весь комментарий
 
когда уже Трамп, сделает фюреру, предложение от которого он не сможет отказаться - кто как думает?))
 показать весь комментарий
 
 
А то шо?))) Вы снова озаботитесь?
ПУСИНУ наплевпть на все и на всех...
Вы отнали у него любимую игрушку...Украину
 показать весь комментарий
 
А наблюдатели и не пугались.БЕспилотник он и есть беспилотник.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГосдепартамент США призвал Россию прекратить запугивать наблюдателей ОБСЕ на Донбассе
 
 
 
 
 
 вверх