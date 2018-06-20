 Похитительницу младенца из детсада в Киеве приговорили к ограничению в свободе на два года, - прокуратура

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, информирует Цензор.НЕТ.
Согласно решению суда, Шаль получила наказание в виде двух лет ограничения свободы с отбыванием этого срока в уголовно-исправительном учреждении. Суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.146 УК Украины - "незаконное лишение свободы или похищение человека".
Во время судебного разбирательства обвиняемая полностью признала свою вину в совершении преступления и просила суд освободить ее от отбывания наказания с установлением испытательного срока.
Однако прокуратура будет рассматривать вопрос о возможности внесения апелляции на указанный приговор, поскольку при рассмотрении дела государственный обвинитель, учитывая тяжесть совершенного преступления, просил суд назначить более суровое наказание - в виде реального лишения свободы, а не его ограничения, сроком на 2 года.
Напомним, инцидент произошел 20 октября 2017 года. Злоумышленница похитила в Оболонском районе Киева двухмесячного ребенка, которого в тамбуре детского сада без присмотра оставил отец.
"На следующий день благодаря помощи неравнодушных граждан и оперативной работе Оболонского управления полиции похитительница ребенка была задержана в селе Новоселки Вышгородского района Киевской области. Младенца в удовлетворительном состоянии вернули родным родителям".
Заключением экспертизы подозреваемая признана вменяемой.