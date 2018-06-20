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Все про:дети (3155) Киев (16050) похищение (1258) суд (21031)

 Похитительницу младенца из детсада в Киеве приговорили к ограничению в свободе на два года, - прокуратура

Оболонский районный суд Киева объявил приговор 21-летней Даяне Шаль, которая в октябре 2017 похитила двухмесячного ребенка из помещения детского сада на Оболони.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, информирует Цензор.НЕТ.

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Согласно решению суда, Шаль получила наказание в виде двух лет ограничения свободы с отбыванием этого срока в уголовно-исправительном учреждении. Суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.146 УК Украины - "незаконное лишение свободы или похищение человека".

Во время судебного разбирательства обвиняемая полностью признала свою вину в совершении преступления и просила суд освободить ее от отбывания наказания с установлением испытательного срока.

Однако прокуратура будет рассматривать вопрос о возможности внесения апелляции на указанный приговор, поскольку при рассмотрении дела государственный обвинитель, учитывая тяжесть совершенного преступления, просил суд назначить более суровое наказание - в виде реального лишения свободы, а не его ограничения, сроком на 2 года.

Напомним, инцидент произошел 20 октября 2017 года. Злоумышленница похитила в Оболонском районе Киева двухмесячного ребенка, которого в тамбуре детского сада без присмотра оставил отец.

"На следующий день благодаря помощи неравнодушных граждан и оперативной работе Оболонского управления полиции похитительница ребенка была задержана в селе Новоселки Вышгородского района Киевской области. Младенца в удовлетворительном состоянии вернули родным родителям".

Заключением экспертизы подозреваемая признана вменяемой.

Похитительницу младенца из детсада в Киеве приговорили к ограничению в свободе на два года, - прокуратура 01

Источник: https://censor.net.ua/n3072567
 
 
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Пусть сидит мразь ! Неизвестно , что сделали бы с ребёнком , если бы не нашли подонков.
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Йя, кажу ,занадто,мало, - схоже на заохочення
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Киднеппинг на Западе - тягчайшее преступление против личности, по тяжести равное убийству или покушению на убийство, и там за такие преступления дают - ПОЖИЗНЕННОЕ ... Что-то явно не так с нашей судебно-рыгвормированной системой...
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Тюрьмы, да, переполнены, и условия содержания в них чудовищные, НО, такие неоправданно мягкие сроки есть ни чем иным, чем поощрением данных и подобных типов преступлений. Мы даем "зеленый свет" бандитам/похитителям/вымогателям/черным транслантологам/торговцам в сексуальное рабство.
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Строже нада наказывать, а то отделалась лёгким испугом...
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Мало дали ! Батьки малюка,б,її ростерзали ...
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Мало. Вообще, там темная история. Труп своего ребёнка выбросила в посадку. Смерть не оформила, скорее всего ради выплат сперла чужого. И сообщник у нее был в Киеве. Это точно. Ей кто-то сказал, что папаша постоянно оставляет коляску с младенцем под лестницей, когда идет в детский сад за старшей. Он ведь систематически это делал. И когда она подходила к детскому саду, она с кем-то говорила по телефону. Есть видео. Ей кто-то сказал, что папаша зашел в помещение детского сада. Можно брать младенца. Но кому это интересно? Викрадачку немовляти з дитсадка в Києві засудили до обмеження в свободі на два роки, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1947
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПохитительницу младенца из детсада в Киеве приговорили к ограничению в свободе на два года, - прокуратура
 
 
 
 
 
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